Rafael López Aliaga confirma su candidatura presidencial en Elecciones 2026: así quedó el conteo final de Renovación Popular

Plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: Norma Yarrow

La jornada de elecciones primarias 2025 dejó uno de los anuncios más esperados dentro de Renovación Popular. Con el 99.257% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organización política confirmó la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, quien vuelve a la contienda electoral esta vez de cara a los comicios generales del 2026. El exalcalde de Lima participó en un proceso reservado para afiliados, en el que su lista era la única en competencia.

Este domingo 30 de noviembre, más de 26.600 electores habilitados fueron llamados a las urnas para definir a sus postulantes a la presidencia, vicepresidencias, Congreso y Parlamento Andino. La jornada se desarrolló bajo un amplio despliegue logístico y de seguridad a nivel nacional, mientras el resto de agrupaciones políticas avanzaba en sus procesos internos bajo la modalidad de delegados, configurando así el mapa electoral que tomará forma en las próximas semanas.

Renovación Popular confirma fórmula presidencial y detalla proceso interno

Foto: ONPE

De acuerdo con la información oficial, López Aliaga lidera la única fórmula presentada por Renovación Popular y está acompañado por Norma Yarrow en la primera vicepresidencia y Jhon Iván Ramos Malpica en la segunda vicepresidencia. La ONPE instaló 373 locales de votación en todo el país para esta primera modalidad de primarias, 43 de ellos ubicados en Lima Metropolitana, donde además se habilitaron 578 mesas de sufragio destinadas exclusivamente a militantes.

En paralelo, las otras 37 organizaciones políticas participantes en el proceso electoral ejecutaron sus internas a través de sus órganos electorales centrales, bajo el mecanismo de delegados. Esta modalidad implicó la supervisión de 136 personeros de centros de votación y 521 personeros de mesa, quienes verificaron el cumplimiento de los procedimientos de cada agrupación.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, se dispuso un operativo especial conformado por 2.890 efectivos de las Fuerzas Armadas y 976 policías de la PNP, desplegados en los principales locales de sufragio. El objetivo fue asegurar el tránsito fluido de los militantes y la protección de los materiales electorales hasta el cierre de votación.

Con el avance casi total del cómputo de actas y la confirmación de la fórmula presidencial de Renovación Popular, los siguientes pasos apuntan al proceso nacional del 7 de diciembre de 2025, fecha en la que los delegados electos participarán en una jornada organizada por la ONPE, con presencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Allí se definirán las postulaciones finales que competirán en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

López Aliaga propone arresto inmediato y grilletes electrónicos para migrantes en condición irregular

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, adelantó que, de llegar al gobierno, aplicaría un sistema de arresto inmediato para migrantes que no acrediten su identidad al ser intervenidos. Según explicó, estas personas tendrían un plazo máximo de 30 días para regularizar su situación y, mientras tanto, serían monitoreadas mediante grilletes electrónicos que permitan ubicar su posición en tiempo real.

El exalcalde afirmó que el propio migrante estaría obligado a asumir el costo del dispositivo de vigilancia, una medida que —según dijo— busca evitar que quienes ingresan sin documentos permanezcan fuera del radar de las autoridades. Además, sostuvo que su propuesta no incluye expulsiones masivas, ya que la logística para deportar a cientos de miles de personas sería inviable y podría ocasionar rupturas familiares o tensiones diplomáticas.

Sus declaraciones surgieron mientras se registra un inusual movimiento de extranjeros en la frontera entre Perú y Chile, donde decenas de migrantes buscan salir del país antes del balotaje chileno del 14 de diciembre. Paralelamente, el Gobierno peruano mantiene el estado de emergencia en distritos de Tacna y ha reforzado la vigilancia con 200 agentes entre militares y policías, con el objetivo de frenar ingresos irregulares y fortalecer el control en la zona sur.