Detienen a tres policías de Ucayali por presuntamente integrar red criminal ligada a secuestros y extorsiones

Fiscalía y DIVIAC realizaron allanamientos en Coronel Portillo y detuvieron a policías en actividad. Composición; Infobae

La intervención de agentes policiales por presuntos vínculos con actividades ilícitas vuelve a colocar bajo escrutinio a instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en la región Ucayali. Un operativo ejecutado por unidades especializadas permitió la detención de efectivos en funciones, en el marco de una investigación relacionada con delitos de criminalidad organizada.

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos de la provincia de Coronel Portillo, donde representantes del Ministerio Público y personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) cumplieron órdenes judiciales vinculadas a una pesquisa en curso. Entre los detenidos figura un comisario en actividad, situación que incrementó la atención sobre el caso.

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La investigación comprende presuntos delitos de corrupción, tráfico de terrenos, lavado de activos, secuestro y extorsión, según la información difundida por las autoridades fiscales y policiales participantes en las diligencias preliminares.

Detienen a comisario de San Fernando durante operativo en Manantay

Agentes de la DIVIAC, junto con representantes del Ministerio Público, detuvieron a tres policías que prestaban servicios en la comisaría de San Fernando, ubicada en el distrito de Manantay.

Entre los intervenidos se encuentra el capitán PNP Baltazar Camacho Sánchez, quien ocupaba el cargo de comisario de dicha dependencia policial. De acuerdo con la investigación fiscal, los efectivos son investigados por su presunta participación en delitos de corrupción, tráfico de terrenos y lavado de activos.

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La intervención contra Camacho Sánchez ocurrió dentro de las instalaciones de la propia comisaría. Posteriormente, el oficial fue trasladado a la sede del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes bajo supervisión de la fiscalía especializada encargada del caso.

Hasta el momento, el Ministerio Público no difundió información oficial sobre los alcances específicos de la investigación. Tampoco existió un pronunciamiento público por parte del jefe de la Región Policial de Ucayali respecto a las detenciones.

Fiscalía y DIVIAC investigan a presunta banda criminal

Entre los detenidos figura el capitán PNP Baltazar Camacho Sánchez, comisario de San Fernando, arrestado dentro de la dependencia policial. Difusión

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali informó sobre la ejecución de allanamientos con fines de detención preliminar judicial autorizados por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo.

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Según la fiscalía, las diligencias permitieron la captura de dos personas identificadas como efectivos policiales en funciones pertenecientes a la Comisaría de Pucallpa y a la Comisaría de San Fernando.

Las investigaciones se centran en la presunta banda criminal denominada “Los Charlys de Pucallpa”. De acuerdo con la información fiscal, esta organización se dedicaba a delitos violentos, principalmente secuestro y extorsión, mediante una modalidad que simulaba intervenciones policiales.

La fiscalía señaló que el grupo identificaba a personas que previamente recibían dinero de terceros para realizar encargos, entre ellos retiros de efectivo de entidades bancarias. Después de ello, las víctimas eran intervenidas bajo el argumento de una investigación policial.

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Presunto esquema utilizaba instalaciones policiales

La información proporcionada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada detalla que las víctimas permanecían retenidas durante varias horas y eran trasladadas en vehículos por distintos sectores de la ciudad de Pucallpa.

Además, los afectados eran golpeados y sometidos a presiones para que sus familiares entregaran dinero y bienes, incluidos motocarros. Las amenazas de muerte formaban parte del mecanismo utilizado para exigir los pagos.

La fiscalía sostuvo que la presunta organización contaba con la participación activa de un efectivo policial en servicio. Según la investigación, este agente trasladaba a las víctimas al interior de la Comisaría de Pucallpa con el propósito de otorgar apariencia de legalidad a las retenciones.

Asimismo, las pesquisas señalan que quien ocupaba el cargo de comisario de la Comisaría PNP de Pucallpa coordinaba y autorizaba los actos ilícitos que presuntamente se ejecutaban dentro de la instalación policial.

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Ataque a periodistas durante cobertura del caso

Mientras se desarrollaba la cobertura informativa relacionada con la detención del capitán PNP Baltazar Camacho Sánchez, el periodista Marcio Pérez y su camarógrafo sufrieron una agresión durante una transmisión en vivo.

Según la información difundida sobre el incidente, ambos comunicadores realizaban un enlace periodístico desde los exteriores de la comisaría cuando les arrojaron agua desde la misma dependencia policial.

El hecho ocurrió mientras informaban sobre la situación del oficial investigado por presuntamente integrar una organización vinculada a actividades extorsivas junto con otros suboficiales de la Policía.

Las diligencias preliminares continúan bajo la conducción de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ucayali, con participación de la fiscal provincial Vannie Maguby Robles Sajami, el fiscal adjunto provincial Herbert Junior Ríos Guzmán y efectivos de la DIVIAC Pucallpa.

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