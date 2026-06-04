Samahara Lobatón es eliminada de ‘La Granja VIP’ para sorpresa de Mónica Torres: Paul Michael y Gabriela Herrera se salvaron

La gala de eliminación de 'La Granja VIP’ del 3 de junio dejó una salida que reordenó el tablero del reality: Samahara Lobatón fue eliminada, mientras Paul Michael y Gabriela Herrera lograron salvarse por votación del público.

La definición sorprendió a Mónica Torres, quien no ocultó su reacción al resultado, y también tomó por sorpresa a Shirley Arica, que no esperaba despedirse de su amiga en esta etapa del programa.

La noche se vivió con tensión desde el inicio porque los sentenciados eran cuatro: Samahara Lobatón, Mónica Torres, Paul Michael y Gabriela Herrera. En plena recta final del reality, donde las alianzas cambian rápido y cada voto pesa más, la eliminación se convirtió en un mensaje claro para la casa: nadie tiene el lugar asegurado.

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Cuatro concursantes son anunciados como los nominados de la semana en el reality show La Granja VIP, sus rostros sonrientes se muestran en un montaje con fondo estelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gala del 3 de junio: cuatro nominados y una salida inesperada

La eliminación del 3 de junio se desarrolló como una de las noches determinantes de la semana, en un formato que elevó la presión sobre los participantes. El reality atraviesa una fase de “todos contra todos”, con un premio final de 100 mil soles en juego, y con reglas que vienen variando para acelerar la competencia.

En ese contexto, los cuatro nominados esperaron el veredicto del público. La expectativa era alta porque Lobatón había sido protagonista de varios conflictos y alianzas internas, lo que muchas veces se traduce en apoyo o rechazo en votaciones abiertas. Sin embargo, el resultado final terminó inclinándose hacia una salida que generó sorpresa dentro de la granja.

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Paul Michael fue el primero en salvarse: “6 millones de votos”

El primer participante en librarse de la eliminación fue Paul Michael, quien celebró visiblemente al escuchar su nombre. Según lo ocurrido en la gala, su salvación llegó con una cifra que se mencionó durante la transmisión: 6 millones de votos.

El dato lo posicionó como uno de los competidores con respaldo sólido en esta instancia, un punto relevante en una semana en la que el programa ajustó su calendario y elevó la incertidumbre. Su reacción fue de alivio y entusiasmo, en una noche que, desde ese momento, comenzó a perfilarse como un giro para quienes confiaban en otros resultados.

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Paul Michael se salvó primero con 6 millones de votos y Gabriela Herrera fue la segunda en continuar en competencia. YouTube: La Granja VIP

Gabriela Herrera también se salvó y siguió en carrera

La segunda en ser anunciada como salvada fue Gabriela Herrera, quien aseguró su permanencia y evitó la eliminación. Con esa confirmación, la definición final quedó reducida a dos nombres: Samahara Lobatón y Mónica Torres.

Ese recorte intensificó el momento porque la salida ya no dependía de un grupo amplio, sino de un mano a mano que dejaba expuesta la lectura del público sobre ambas. Finalmente, la gala se inclinó por la eliminación de Lobatón.

Paul Michael se salvó primero con 6 millones de votos y Gabriela Herrera fue la segunda en continuar en competencia. YouTube: La Granja VIP

Samahara Lobatón fue eliminada y Mónica Torres reaccionó sorprendida

La eliminada de la noche fue Samahara Lobatón, un resultado que sorprendió a Mónica Torres, quien permaneció en competencia. Según lo relatado tras el veredicto, Torres comentó que cuando llegó a la granja pensó que se iría, lo que refuerza la idea de que ella no esperaba sobrevivir a esta etapa del programa.

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La reacción de Mónica fue interpretada como una mezcla de incredulidad y alivio: el resultado la dejaba dentro del reality en un tramo decisivo, cuando la estrategia y la capacidad de resistir la presión externa se vuelven parte central de la supervivencia.

Eliminación en La Granja VIP: Samahara Lobatón dejó el reality y sorprendió la reacción de Mónica Torres. YouTube: La Granja VIP

La sorpresa de Shirley Arica por la salida de su amiga

El resultado también impactó a Shirley Arica, quien se mostró sorprendida al no ver a Samahara Lobatón seguir en competencia. La salida de una participante cercana reconfigura el clima dentro de la casa, especialmente cuando las alianzas se vuelven determinantes para las próximas nominaciones.

En un reality de convivencia, la eliminación de un vínculo cercano no solo afecta el ánimo: también modifica el equilibrio interno, deja espacios libres en grupos y obliga a redefinir estrategias para las siguientes galas.

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El mensaje de Samahara Lobatón al despedirse: “Ya puedo ver a mis hijos”

Al dejar el reality, Samahara Lobatón se despidió con un mensaje centrado en su familia. “Ya puedo ver a mis hijos, son los primeros que quiero ver y me dan vida”, expresó, marcando cuál sería su prioridad inmediata tras la eliminación.

La frase funcionó como cierre emocional de su participación en esta etapa: en lugar de prolongar la polémica o el conflicto, el foco de su despedida apuntó a su salida del encierro y al reencuentro con sus hijos.

Qué viene ahora en ‘La Granja VIP’: nueva capataz, cara a cara y otra eliminación

La competencia, sin embargo, no se detiene. Según el cronograma planteado, el jueves 4 de junio se volverá a escoger a una capataz, y el viernes 5 de junio habrá nuevamente un cara a cara para conocer a los nuevos nominados. Además, el sábado 6 se realizará otra noche de eliminación, en una semana atípica por la presencia de dos salidas.

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Con Samahara Lobatón fuera, la casa entra en un nuevo tramo donde la votación del público ya dejó una señal clara: los conflictos internos no garantizan permanencia, y la recta final puede castigar a cualquiera, incluso a quienes parecían tener asegurado un lugar por protagonismo o alianzas.