Majo Parodi, hermana de Patricio, responde a las críticas por sus asesorías y defiende sus tarifas de hasta 200 dólares

La nutricionista e influencer sostuvo que sus programas no están pensados para todo el público y que no busca abarcar a todos los clientes.

María José ‘Majo’ Parodi, nutricionista e influencer, hermana del chico reality Patricio Parodi, generó debate en redes sociales tras conocerse que sus servicios profesionales pueden llegar a alcanzar cerca de 200 dólares, y decidió responder de frente a quienes cuestionaron el alto monto de sus tarifas. La especialista defendió el valor de sus asesorías y sostuvo que sus programas no están pensados para todo el público, según lo explicó.

La polémica se desató cuando un usuario le preguntó sin rodeos a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram: “¿Por qué cobras tan caro las consultas? ¿A qué se debe?”.

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Lejos de esquivar el tema, Majo, hermana del ‘Pato’ Parodi, respondió con firmeza y lo publicó en sus redes sociales para que todos puedan verlo: “Muchas veces me dicen esto y no, ¡no creo que cobre caro! Simplemente nunca abarcarás a todos y también está bien”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen de un historial de composición corporal de sus pacientes.

La respuesta de la nutricionista dejó en claro que no busca ampliar su base de clientes a cualquier precio y que considera que el valor de sus servicios responde al nivel de personalización y acompañamiento que ofrece en cada programa.

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Majo Parodi defendió el costo de sus asesorías nutricionales tras las críticas en redes sociales y afirmó que no cree cobrar caro.

Qué ofrece ‘Mujer Invencible’ y cuánto cuesta

El programa que concentra las críticas de los usuarios se llama ‘Mujer Invencible’ una propuesta integral de seis semanas orientada a mujeres que buscan recuperar su figura, energía y confianza personal.

Según la descripción compartida por la propia especialista, la metodología se apoya en tres pilares: construcción de hábitos sostenibles, alimentación flexible y entrenamiento físico adaptado a la realidad de cada participante.

De acuerdo con la información disponible en su plataforma digital, los precios de sus servicios van desde los 95 dólares (aproximadamente S/ 350) por consultas individuales hasta paquetes de seguimiento más completos que pueden superar los S/ 600, los cuales incluyen evaluaciones de composición corporal, planes nutricionales personalizados, monitoreo constante y ajustes según la evolución de cada paciente.

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En otra de sus historias, y cambiando un poco el tema, Majo Parodi también adelantó en redes sociales cuáles son sus planes para 2027, que incluyen una boda con su pareja Flavio Quincot.

La nutricionista reveló que los preparativos ya están en marcha, que ha comenzado a visitar locaciones y que, de realizarse en Lima, la ceremonia sería en mayo de ese año.

Majo Parodi explicó que el valor de sus asesorías nutricionales responde al nivel de personalización y al acompañamiento que ofrece en cada programa.

La familia Parodi, en un momento de celebraciones

La polémica por las tarifas de Majo llega en un período de alta actividad para la familia Parodi. Semanas antes, su hermano Patricio Parodi compartió en sus historias de Instagram una fotografía cargando a su sobrino Francesco, hijo de su hermana Mafer Parodi (gemela de Majo) y Alfredo Zanatti, nacido el 27 de marzo de 2026.

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La imagen del exchico reality con el bebé generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el lado más familiar del integrante de ‘Esto es Guerra’.

Majo también celebró el nacimiento del pequeño Francesco con un efusivo mensaje en redes. La llegada del bebé, sumada a los planes de boda de la nutricionista y las novedades laborales que generan debate, mantienen a los Parodi en el centro de la atención mediática.