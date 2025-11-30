Rafael López Aliaga afirma que el Congreso tiene “mucha gente ligada a la minería ilegal” y plantea que el Ejército tome La Pampa

Fuente: Rafael López Aliaga/YouTube

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este domingo que dentro del Congreso “hay mucha gente ligada a la minería ilegal”, al ser consultado por los periodistas sobre la aprobación de la comisión de Energía y Minas del Congreso para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Dentro del Congreso hay mucha gente ligada a la minería ilegal, se lo digo claramente. Ustedes lo ven en las listas que están postulando al Congreso, mucha gente ligada a minería ilegal”, sostuvo el exalcalde de Lima al considerar que la extensión del Reinfo hasta esa fecha es excesiva.

“Yo creo que es mucho el plazo que está pidiendo ahora. Creo que debería ser un año nada más, pero ya es cuestión del Congreso que decida”, afirmó después de votar en las elecciones internas de su partido.

López Aliaga anunció que, de llegar al poder, ordenará el ingreso de las Fuerzas Armadas a La Pampa, en Madre de Dios, un páramo depredado por la ‘fiebre del oro’ aluvial, que creó un infierno clandestino y sin ley en la selva peruana.

“Ahí se violan niñas, se viola la ecología, se viola, pues, todo el Estado de derecho, es una ciudad liberada. Eso se acaba (en un eventual gobierno suyo). Entra el Ejército, cosa que ningún candidato lo dice. A mí me sorprende bastante que nadie diga nada”, expresó.

El líder de Renovación Popular consideró excesivo el plazo aprobado y propuso limitar la prórroga a un año

Insistió en que la formalización minera puede avanzar con la compra estatal del oro y señaló que este modelo ha funcionado en otros países. “En Chile lo resolvieron muy rápidamente”, aseguró.

Precandidato cuestionado

El exalcalde brindó estas declaraciones el mismo día en que el diario El Comercio informó que Javier Bernal, representante de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya (Puno), encabeza la lista de precandidatos para diputados por Puno de Renovación Popular.

Según el diario, Bernal —el único de los siete representantes de la Confemin que se afiliaron a este partido en 2024— enfrenta una investigación desde 2020 de la Fiscalía Especializada de Juliaca por presunto delito de lavado de activos, vinculado a un caso de minería ilegal, pese a que él rechaza realizar esa actividad.

José Jerí a favor de ampliar el Reinfo, pero solo por un año: "me parece razonable". (Video: Panamericana)

Consultado sobre el caso, Bernal negó tener concesiones a su nombre, aunque admitió ser apoderado de Contratistas Generales Winchumayo E.I.R.L. “No soy ‘reinfonista’, no tengo concesiones, y no realizo actividad minera. Mi función es asesorar mineras, porque mi madre ha sido minera artesanal. Desde que nací, hay un vínculo con la pequeña minería”, explicó.

Señaló que, si resulta elegido parlamentario, impulsará una agenda social para Puno, no una agenda minera. “Nosotros no necesitamos ampliación, sino una nueva ley, como ni el Parlamento ni el gobierno han podido satisfacer esta demanda, la única opción que queda es ampliar por el plazo que se negocia”, declaró.

Respecto a su vinculación con López Aliaga, afirmó que son “amigos” desde hace varios años. El diario intentó contactar al exburgomaestre con llamadas, mensajes y un cuestionario enviado por correo electrónico, sin lograr respuesta, tampoco desde el partido.