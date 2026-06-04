Semifinales de Roland Garros 2026: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos del Grand Slam parisino en Perú. Crédito: Difusión.

Roland Garros 2026 ingresó en su etapa decisiva y lo hará con una certeza que pocos imaginaban al inicio del torneo: París tendrá un campeón inédito de Grand Slam. Las tempranas eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, sumadas a la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, modificaron por completo el panorama del segundo major de la temporada y abrieron la puerta para una consagración histórica sobre la arcilla francesa.

Los cuatro sobrevivientes del cuadro masculino son el alemán Alexander Zverev (3°), el checo Jakub Mensik (27°), el italiano Flavio Cobolli (14°) y el otro trasalpino Matteo Arnaldi (104°). La composición de las semifinales refleja el carácter atípico de esta edición: apenas uno de los cuatro tenistas se encuentra actualmente dentro del Top 10 del ranking ATP. La ausencia de los grandes dominadores del circuito ha permitido que una nueva generación tome protagonismo en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial.

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Semifinales de Roland Garros 2026: fechas y horarios

Las semifinales masculinas de Roland Garros 2026 se disputarán este viernes 5 de junio en la cancha Philippe-Chatrier.

Si bien la organización todavía no ha oficializado el cronograma definitivo, se espera que se mantenga la programación habitual del certamen. En ese sentido, la primera semifinal se jugaría desde las 07:30 horas de Perú, mientras que la segunda tendría lugar no antes de las 12:00 horas.

Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 2 de junio de 2026 El alemán Alexander Zverev celebra la victoria en su partido de cuartos de final contra el español Rafael Jodar REUTERS/Stephanie Lecocq

Los enfrentamientos prometen un alto nivel competitivo, con jugadores que atraviesan algunos de los mejores momentos de sus carreras y que ven una oportunidad irrepetible para alcanzar su primera final de Grand Slam —Zverev ha jugado cuatro finales—.

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Dónde ver semifinales de Roland Garros 2026

Los aficionados peruanos podrán seguir toda la actividad de Roland Garros a través de ESPN, cadena que posee los derechos de transmisión para Latinoamérica.

Asimismo, los encuentros también estarán disponibles mediante la plataforma de streaming Disney+, que ofrece la cobertura completa del Grand Slam parisino tanto en dispositivos móviles como en computadoras y televisores inteligentes.

Tenis - Abierto de Francia - Roland Garros, París, Francia - 3 de junio de 2026. El italiano Flavio Cobolli en acción durante su partido de cuartos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

De esta manera, los seguidores del tenis podrán disfrutar en vivo de una jornada que definirá a los dos finalistas del torneo más importante sobre polvo de ladrillo.

Un Grand Slam atípico

Pocas veces un Grand Slam presenta un escenario tan abierto como el de Roland Garros 2026. El número uno del mundo, Jannik Sinner, quedó eliminado antes de las rondas decisivas. Tampoco estuvo presente Carlos Alcaraz, vigente bicampeón del certamen y principal referente de la nueva generación. A ellos se sumó la sorpresiva despedida de Novak Djokovic, máximo ganador de torneos Grand Slam en la historia.

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La consecuencia inmediata es que el trofeo terminará en manos de un tenista que nunca antes ha conquistado uno de los cuatro grandes campeonatos del circuito.

Además, la edición parisina pondrá fin a una impresionante hegemonía. Entre Djokovic, Alcaraz y Sinner se repartieron los últimos 15 títulos de Grand Slam disputados, una racha que ahora llegará a su fin con la irrupción de nuevos protagonistas.

Jannik Sinner fue víctima del tórrido clima en París y fue eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Crédito: AP/Thibault Camus.

Para Zverev, esta representa una nueva oportunidad de conquistar el trofeo más importante que le falta en su carrera. Mientras tanto, Mensik, Draper y Cobolli buscan consolidar definitivamente su llegada a la élite del tenis mundial.

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¿Cómo le fue a los peruanos en Roland Garros 2026?

La participación peruana dejó sensaciones mixtas en la capital francesa. Ignacio Buse llegó a París después de conquistar el ATP 500 de Hamburgo, el título más importante de su carrera profesional hasta la fecha. Sin embargo, el desgaste físico y emocional de aquella semana terminó pasándole factura y cayó en la primera ronda del cuadro principal frente al ruso Andrey Rublev.

Por su parte, Gonzalo Bueno estuvo muy cerca de acompañar a Buse en el ’main draw’. El trujillano firmó una destacada clasificación, pero quedó a una sola victoria de acceder al cuadro principal del Grand Slam francés.

Ignacio Buse y el dato sobre los cuartofinalistas de Roland Garros. Crédito: X DECISIVO - Tenis Perú.

En el circuito juvenil, Nicolás Baena protagonizó una actuación destacada al alcanzar los octavos de final en individuales. Aunque fue eliminado por el brasileño Luis ‘Guto’ Miguel, principal favorito del torneo, el peruano continúa en competencia en la modalidad de dobles junto al español Tito Chávez, manteniendo viva la ilusión de alcanzar las rondas decisivas del certamen juvenil.

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