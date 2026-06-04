Cienciano vs Lanús: fechas, horarios y canal TV de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano volverá a competir en una instancia decisiva a nivel internacional cuando enfrente a Lanús por los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño accedió a esta fase luego de culminar en el segundo lugar de su grupo, una campaña que le permitió mantenerse en carrera y soñar con alcanzar los octavos de final del segundo torneo más importante del continente. El equipo ’imperial’ mostró personalidad a lo largo de la fase de grupos y ahora buscará dar un nuevo golpe ante uno de los rivales más exigentes del certamen.

La tarea, sin embargo, no será sencilla. Al frente estará Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana, además de uno de los mejores terceros provenientes de la Copa Libertadores. El cuadro argentino llega con experiencia reciente en este tipo de eliminatorias y con la ambición de volver a pelear por un título internacional. Para Cienciano, la serie representa una oportunidad de reivindicar la tradición copera que convirtió al club en un referente continental y acercarse a un eventual cruce de octavos de final frente a Botafogo, uno de los grandes favoritos del torneo.

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Cienciano vs Lanús: fechas y horarios

La serie entre Cienciano y Lanús se disputará a finales de julio y tendrá un condimento especial para ambos equipos: la definición llegará en la altura del Cusco. El primer capítulo se jugará en territorio argentino, donde el ’papá’ intentará obtener un resultado favorable que le permita afrontar con mayores garantías el encuentro de vuelta.

El compromiso de ida está programado para el miércoles 22 de julio a las 21:30 horas (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Lanús. Allí, el vigente campeón de la Copa Sudamericana buscará imponer condiciones frente a su público y aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria.

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Cruces de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

La revancha se disputará una semana después, el miércoles 29 de julio a las 19:30 horas, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cienciano tendrá a su favor los más de 3.300 metros de altitud de la ’Ciudad Imperial’, un factor que históricamente ha resultado determinante en competiciones internacionales y que podría inclinar la balanza en una serie que se anticipa muy equilibrada.

Dónde ver serie de ‘play-offs’ entre Cienciano vs Lanús

La transmisión oficial de la serie todavía no ha sido confirmada por los organizadores. Sin embargo, las alternativas más probables son las cadenas que actualmente poseen los derechos de los torneos Conmebol en Sudamérica.

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Por un lado aparece DSports, cuya cobertura también se encuentra disponible mediante la plataforma de streaming DGO. La otra opción es ESPN, señal que transmite buena parte de los torneos continentales y que cuenta además con Disney+ como alternativa digital para seguir los encuentros desde distintos dispositivos.

Cienciano se medirá ante Lanús por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Botafogo espera en los octavos de final

La recompensa para el ganador de la serie será tan importante como exigente. En los octavos de final aguarda Botafogo, equipo que firmó la mejor campaña de toda la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto brasileño sumó 16 puntos de 18 posibles gracias a una destacada cosecha de cinco victorias y un empate. Esa producción le permitió terminar cómodamente en el primer lugar de su grupo y asegurar su clasificación directa a los octavos de final sin necesidad de disputar la ronda de repechaje.

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El ‘fogão’ mostró una notable superioridad frente a sus rivales de zona. Compartió grupo con Caracas de Venezuela, Racing de Argentina e Independiente Petrolero de Bolivia, imponiendo condiciones desde las primeras jornadas y consolidándose como uno de los grandes favoritos para conquistar el torneo.

Contrincante de Cienciano si clasifica a octavos de final. (Movistar Deportes)

Por ese motivo, tanto Cienciano como Lanús saben que la serie de ‘play-offs’ representa mucho más que un simple boleto a la siguiente ronda. Superar esta instancia permitirá seguir soñando con el título continental, pero también obligará a medirse frente a uno de los equipos más sólidos del continente en la presente temporada.

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