Trenes de Rafael López Aliaga solo llegarían hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Proinversión evalúa ajustar el diseño inicial del proyectado tren que partiría desde Chosica, considerando que su primera etapa no llegaría hasta la estación de Desamparados, en el Centro de Lima, sino solo hasta el distrito de Ate

Rafael López Aliaga dejó la Municipalidad de Lima, y los trenes que gestionó como donación de Caltrain permanecieron almacenados en el Parque de la Muralla y en un depósito en el Callao. Su sucesor, Renzo Reggiardo, anunció que se retomó el diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se confirmó la viabilidad del proyecto; sin embargo, aún no hay una fecha oficial para el inicio de operaciones.

Cuando el material ferroviario todavía estaba en California, López Aliaga y la Municipalidad de Lima anunciaron los paraderos que tendría el Tren Lima–Chosica. En teoría, la primera etapa llegaría hasta el Centro de Lima, con la Estación Desamparados como punto final. Pero la realidad es otra: a casi seis meses del anuncio del proyecto y con los vagones ya en Perú, se registran cambios de planes.

Rafael López Aliaga liderará la ceremonia de recepción de trenes en el Callao

Tren Lima - Chosica no llegaría al Centro de Lima

Según Canal N, Proinversión informó que la primera etapa del tren solo llegaría hasta Ate y no al Centro de Lima, como estaba previsto inicialmente. Esta modificación responde a la necesidad de ejecutar expropiaciones en la zona central, un proceso que podría retrasar la obra y aumentar sus costos.

Juan Suito, asesor de la dirección ejecutiva de Proinversión, explicó que el punto de llegada en Ate permitiría la interconexión con otros sistemas de transporte masivo, como el corredor Morado, garantizando la continuidad del servicio para los usuarios. Además, señaló que la entidad brindará asistencia técnica para impulsar el proyecto y definir su hoja de ruta. La propuesta aún está en evaluación, pero representa un cambio importante en la planificación del tren, que busca mejorar la movilidad desde el este de Lima.

Primera etapada del tren Lima-Chosica llegará hasta la estación Desamparados cerca a la Casa de la Literatura. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Exministro Sandoval advierte que trenes no funcionarán

El exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ahora precandidato de Alianza para el Progreso, volvió a pronunciarse sobre la situación de los trenes Caltrain que Rafael López Aliaga trajo desde Estados Unidos con la intención de implementarlos en la ruta Lima–Chosica. A través de su cuenta de X, Sandoval compartió un video que evidencia el estado del material ferroviario, que arribó a Lima en agosto y, al no contar con una ruta habilitada, terminó almacenado en el Parque de la Muralla y un depósito en el Callao, expuesto al sol y cubierto de polvo.

Titular del MTC respondió a declaraciones de Rafael López Aliaga. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Durante su gestión, Sandoval recordó que se planificó completar la infraestructura ferroviaria y los rieles en un plazo de dos años. Actualmente, la ejecución se proyecta en cinco años, lo que —según él— demuestra que “nunca existió ningún bloqueo” por diferencias políticas. “Candidato Rafael López Aliaga, en nuestra gestión planificamos hacer la infraestructura ferroviaria en 2 años y medio y ahora lo hará en 5 años, lo que evidencia que nunca existió ningún bloqueo. Usted solo fue un demagogo”, afirmó.

Rafael López Aliaga se fue de la MML dejando los trenes Caltrain abandonados

Sandoval también criticó a Renzo Reggiardo, quien asumió la alcaldía tras la renuncia de López Aliaga, asegurando que bajo su gestión tampoco se concluirá el proyecto y que la inversión realizada por la MML será un gasto “al agua”. “Terminará Renzo Reggiardo (su gestión) y esos trenes no van a funcionar nunca. Deje de seguir mintiendo, usted es un mitómano. Los 100 millones de dólares ‘en donación’ se fueron al agua”, remarcó.