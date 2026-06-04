Paolo Hurtado firmó un triplete en la Liga 3 con Unión Huaral y contó el motivo de su regreso al fútbol

Tras marcar tres veces, el futbolista relató la muerte de su madre, sus “malas decisiones” y la rehabilitación de nueve meses, y puso en primer plano cómo la salud mental y el contexto personal moldean carreras (Instagram: paolohurtado16)

Unión Huaral inició la temporada 2026 de la Tercera División del Perú con un resultado que fortaleció su estreno y su plan deportivo: ganó fuera de casa, recibió respaldo de hinchas que viajaron pese a la distancia y mostró el peso de sus incorporaciones.

En ese marco, Paolo Hurtado, uno de los refuerzos con mayor recorrido, tuvo un regreso con impacto inmediato: convirtió los tres tantos del triunfo.

El volante reapareció oficialmente en competencia tras un periodo marcado por un golpe personal, una etapa que él mismo describió como de consecuencias por decisiones equivocadas y una lesión que lo mantuvo alejado durante nueve meses.

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En un mensaje posterior, sostuvo que volvió sin afirmar que recuperó su mejor versión, pero con la convicción de que regresar “después de todo lo que pasé ya es una victoria”, y agradeció a Unión Huaral por abrirle nuevamente la puerta.

Hat-trick en Chimbote y una goleada en el debut del Grupo B

Paolo Hurtado regresó al fútbol oficial con una actuación inolvidable. El mundialista anotó los tres goles de Unión Huaral y lideró una sólida victoria en Chimbote. (Instagram: paolohurtado16)

Paolo Hurtado fue el eje del estreno de Unión Huaral en la jornada inaugural del Grupo B. En el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez, en Chimbote, el equipo huaralino se impuso 3-0 al Centro Gálvez Pariacoto con un triplete que concentró el desarrollo ofensivo del encuentro en el tramo final.

El primer gol llegó a los 68 minutos. Hurtado atacó el área y resolvió con un cabezazo que abrió el marcador en el Centenario Manuel Rivera Sánchez. Con ese tanto, el mediocampista puso en ventaja al “Pelícano” y encaminó un triunfo que terminaría por ampliarse en los minutos decisivos.

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El segundo golpe apareció a los 86. Esta vez, Hurtado volvió a quedar frente al arco y marcó el 2-0, un tanto que dio forma al cierre del partido. Tres minutos después, a los 89, completó el 3-0 y selló la diferencia definitiva con su tercer tanto de la tarde.

La producción del “Caballito” no solo definió el resultado: también instaló una señal de jerarquía en el arranque del campeonato, con un futbolista que asumió el protagonismo desde su primer partido oficial de la temporada y que quedó como la figura del debut de su equipo en la competencia.

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Un inicio de temporada con respaldo de hinchas y peso de refuerzos

El estreno de Unión Huaral dejó motivos para ilusionarse. La victoria como visitante, el respaldo de sus hinchas y el impacto de sus refuerzos marcaron la jornada. (Instagram: paolohurtado16)

El estreno de Unión Huaral dejó más elementos que el marcador. El club comenzó el 2026 con una victoria como visitante y con presencia de aficionados que acompañaron al plantel pese al viaje, un respaldo que el equipo capitalizó en un encuentro disputado fuera de su localidad.

En el plano deportivo, el debut también funcionó como primera muestra del aporte de sus incorporaciones. Entre los fichajes, Hurtado sobresalió por su impacto directo en el resultado, pero el arranque fue presentado como un saldo favorable por el rendimiento colectivo, la contundencia y la capacidad de sostener el plan hasta el final.

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La goleada sirvió para sumar los primeros puntos en el Grupo B y para reforzar el objetivo de competir con un plantel que combinó nombres de experiencia con la necesidad de resultados inmediatos. En esa lectura, el triunfo 3-0 se explicó por la eficacia en los minutos finales y por la aparición de su jugador más determinante en el área rival.

La reaparición de Paolo Hurtado en la Liga 3 quedó ligada, además, a su condición de mundialista, un antecedente que acompañó la expectativa alrededor de su retorno a la actividad formal. En Chimbote, esa expectativa se tradujo en goles: uno de cabeza y dos definiciones posteriores que cerraron el partido.

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El mensaje de Hurtado tras volver a jugar: duelo, lesiones y agradecimiento

La reaparición de Hurtado tuvo un significado que va más allá del resultado. El futbolista confesó que hubo días en los que pensó que no volvería a competir. (Unión Huaral)

Luego de su reaparición, Hurtado compartió un testimonio centrado en el tramo personal que antecedió a su regreso a la cancha. “Hubo momentos en los que pensé que volver a una cancha ya no tenía sentido”, expresó, antes de enumerar episodios que, según explicó, afectaron su continuidad.

En su relato, mencionó “la partida de mi madre”, además de “las consecuencias de mis malas decisiones” y una lesión que lo mantuvo fuera de competencia durante nueve meses. “Perdí muchas cosas en el camino. Incluso, por momentos, perdí las ganas de volver”, añadió en el mismo mensaje.

Hurtado afirmó que el retorno no se dio porque el dolor hubiera terminado, sino por un aprendizaje frente a ese proceso: “Aquí estoy. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque aprendí a seguir adelante con él”. También remarcó que su vuelta no estuvo atada a promesas sobre su rendimiento: “No sé si volveré a ser el de antes, pero sí sé que regresar después de todo lo que pasé ya es una victoria”.

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El futbolista también aludió al lugar en el que se encuentra hoy dentro de su carrera. “Solo Dios sabe dónde estoy hoy y por qué. Quizás más adelante vuelva a estar donde siempre estuve, pero por ahora valoro esta nueva oportunidad y el camino que me toca recorrer”, sostuvo.

En ese contexto, dedicó un agradecimiento a Unión Huaral por la oportunidad de volver a competir: “Quiero agradecer de corazón a la institución que me abrió las puertas y creyó en mí cuando más lo necesitaba. Gracias a Unión Huaral por darme la oportunidad de volver a una cancha, de sentir nuevamente la emoción de competir y de reencontrarme con una parte de mí que creía perdida”.

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Hurtado cerró su mensaje con una referencia a su estado actual y a la determinación que, según indicó, sostiene su regreso: “Hoy regreso más sano más tranquilo y con la certeza de que no hay que dejar de luchar”.