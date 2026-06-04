Perú busca más inversión europea y presentará cartera de proyectos en España

Durante el encuentro, las autoridades peruanas promoverán al país como un destino atractivo para la inversión privada, resaltando oportunidades en diversos sectores y un entorno favorable para el desarrollo de proyectos. Foto: Kayak

Perú desplegará esta semana una estrategia de promoción económica en España con el objetivo de captar nuevos recursos para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. La iniciativa se concretará a través del roadshow “Perú: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”, programado para el 4 y 5 de junio en Madrid, donde participarán inversionistas, empresas, instituciones financieras y representantes del sector empresarial español.

Durante el encuentro, las autoridades peruanas buscarán posicionar al país como un destino atractivo para la inversión privada, destacando las oportunidades existentes en distintos sectores y las condiciones económicas que respaldan la ejecución de proyectos de gran envergadura.

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Perú expondrá oportunidades de inversión

Como parte de la agenda, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, presentará ante potenciales inversionistas los principales indicadores y fortalezas de la economía peruana. La exposición estará enfocada en mostrar las condiciones que, según el Ejecutivo, favorecen la llegada de capitales y el desarrollo de nuevos proyectos.

En paralelo, ProInversión dará a conocer su cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) para el período 2026-2028. La entidad mostrará las iniciativas que se encuentran disponibles para la participación del sector privado en distintos ámbitos de la economía nacional.

De manera simultánea, ProInversión presentará su portafolio de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) correspondiente al periodo 2026-2028. Foto: Prometheo CDA

Sectores estratégicos en la cartera peruana

La propuesta que será presentada en Madrid incluye proyectos vinculados con agua y saneamiento, transporte, energía, salud, educación, turismo e infraestructura productiva. Estas iniciativas buscan ampliar la cobertura de servicios, reducir brechas de infraestructura y fortalecer la competitividad del país.

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“El Perú no solo presentará oportunidades de inversión, también mostrará las condiciones que hoy ofrece para hacerlas realidad. Tenemos estabilidad macroeconómica, reglas claras y una visión orientada a seguir impulsando infraestructura y servicios públicos con participación del sector privado. Ese es el mensaje que llevamos a España para seguir atrayendo inversión que contribuya al cierre de brechas y al desarrollo del país”, señaló el titular del MEF.

Acuña también indicó que el conjunto de proyectos ha sido diseñado para impulsar el acceso a servicios esenciales y promover el crecimiento económico, apoyado en un entorno que busca brindar previsibilidad a los inversionistas.

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Delegación de alto nivel y relación con España

La misión peruana estará encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas. Asimismo, participará el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, quien tendrá a su cargo la presentación de la cartera de proyectos.

La delegación peruana estará liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas. Foto: TV Perú

La visita se desarrolla en un contexto en el que España mantiene una posición relevante como fuente de inversión extranjera directa para el Perú. Empresas españolas han tenido presencia en diversos proyectos de energía, transporte, saneamiento y salud durante los últimos años.

Con esta actividad, el Gobierno busca consolidar el interés de inversionistas españoles y reforzar la relación económica entre ambos países, promoviendo nuevas oportunidades de participación privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos.

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