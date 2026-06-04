Perú

Perú busca más inversión europea y presentará cartera de proyectos en España

La delegación peruana expondrá ante inversionistas y empresas españolas proyectos vinculados a transporte, energía, salud, educación, saneamiento y turismo

Guardar
Google icon
Durante el encuentro, las autoridades peruanas promoverán al país como un destino atractivo para la inversión privada, resaltando oportunidades en diversos sectores y un entorno favorable para el desarrollo de proyectos.
Durante el encuentro, las autoridades peruanas promoverán al país como un destino atractivo para la inversión privada, resaltando oportunidades en diversos sectores y un entorno favorable para el desarrollo de proyectos. Foto: Kayak

Perú desplegará esta semana una estrategia de promoción económica en España con el objetivo de captar nuevos recursos para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. La iniciativa se concretará a través del roadshow “Perú: Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos”, programado para el 4 y 5 de junio en Madrid, donde participarán inversionistas, empresas, instituciones financieras y representantes del sector empresarial español.

Durante el encuentro, las autoridades peruanas buscarán posicionar al país como un destino atractivo para la inversión privada, destacando las oportunidades existentes en distintos sectores y las condiciones económicas que respaldan la ejecución de proyectos de gran envergadura.

PUBLICIDAD

Perú expondrá oportunidades de inversión

Como parte de la agenda, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, presentará ante potenciales inversionistas los principales indicadores y fortalezas de la economía peruana. La exposición estará enfocada en mostrar las condiciones que, según el Ejecutivo, favorecen la llegada de capitales y el desarrollo de nuevos proyectos.

En paralelo, ProInversión dará a conocer su cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) para el período 2026-2028. La entidad mostrará las iniciativas que se encuentran disponibles para la participación del sector privado en distintos ámbitos de la economía nacional.

De manera simultánea, ProInversión presentará su portafolio de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) correspondiente al periodo 2026-2028.
De manera simultánea, ProInversión presentará su portafolio de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA) correspondiente al periodo 2026-2028. Foto: Prometheo CDA

Sectores estratégicos en la cartera peruana

La propuesta que será presentada en Madrid incluye proyectos vinculados con agua y saneamiento, transporte, energía, salud, educación, turismo e infraestructura productiva. Estas iniciativas buscan ampliar la cobertura de servicios, reducir brechas de infraestructura y fortalecer la competitividad del país.

PUBLICIDAD

“El Perú no solo presentará oportunidades de inversión, también mostrará las condiciones que hoy ofrece para hacerlas realidad. Tenemos estabilidad macroeconómica, reglas claras y una visión orientada a seguir impulsando infraestructura y servicios públicos con participación del sector privado. Ese es el mensaje que llevamos a España para seguir atrayendo inversión que contribuya al cierre de brechas y al desarrollo del país”, señaló el titular del MEF.

Acuña también indicó que el conjunto de proyectos ha sido diseñado para impulsar el acceso a servicios esenciales y promover el crecimiento económico, apoyado en un entorno que busca brindar previsibilidad a los inversionistas.

Delegación de alto nivel y relación con España

La misión peruana estará encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas. Asimismo, participará el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, quien tendrá a su cargo la presentación de la cartera de proyectos.

La delegación peruana estará liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.
La delegación peruana estará liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas. Foto: TV Perú

La visita se desarrolla en un contexto en el que España mantiene una posición relevante como fuente de inversión extranjera directa para el Perú. Empresas españolas han tenido presencia en diversos proyectos de energía, transporte, saneamiento y salud durante los últimos años.

Con esta actividad, el Gobierno busca consolidar el interés de inversionistas españoles y reforzar la relación económica entre ambos países, promoviendo nuevas oportunidades de participación privada en proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Temas Relacionados

EspañaMadridProinversión

Más Noticias

Sergio George alista un podcast internacional entre Lima y Miami con Jely Reátegui en la conducción

El productor musical presentó un espacio grabado en ambas ciudades que mezclará charlas, cruces culturales y momentos de improvisación

Sergio George alista un podcast internacional entre Lima y Miami con Jely Reátegui en la conducción

John Kelvin es sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán: Poder Judicial dicta 4 años y 1 día de pena

El Poder Judicial emitió una sentencia contra el cantante por un caso ocurrido presuntamente en 2023 y ordenó medidas de protección a favor de Dalia Durán

John Kelvin es sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán: Poder Judicial dicta 4 años y 1 día de pena

Detienen a tres policías de Ucayali por presuntamente integrar red criminal ligada a secuestros y extorsiones

Según la fiscalía, los investigados habrían usado instalaciones policiales para dar apariencia de legalidad a retenciones vinculadas con lo delitos

Detienen a tres policías de Ucayali por presuntamente integrar red criminal ligada a secuestros y extorsiones

Miraflores regula el tránsito: bicimotos deben ir por la pista y no por ciclovías, advierte la municipalidad

El municipio recuerda a los conductores de vehículos eléctricos que la normativa prohíbe el uso de ciclovías para bicimotos y exige respetar límites de velocidad, placas y seguro obligatorio para circular

Miraflores regula el tránsito: bicimotos deben ir por la pista y no por ciclovías, advierte la municipalidad

Maricsa Alfaro fue internada en el penal El Milagro tras ser condenada por la muerte de un vigilante en Trujillo

La sentencia también establece el pago de S/ 329.280 por concepto de reparación civil a favor de los familiares de la víctima

Maricsa Alfaro fue internada en el penal El Milagro tras ser condenada por la muerte de un vigilante en Trujillo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Elecciones 2026: más de 580 observadores internacionales supervisarán la segunda vuelta y se desplegarán en todo el Perú

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Poder Judicial rechaza pedido de Renzo Reggiardo para suspender la segunda vuelta presidencial

ENTRETENIMIENTO

Sergio George alista un podcast internacional entre Lima y Miami con Jely Reátegui en la conducción

Sergio George alista un podcast internacional entre Lima y Miami con Jely Reátegui en la conducción

John Kelvin es sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán: Poder Judicial dicta 4 años y 1 día de pena

Majo Parodi, hermana de Patricio, responde a las críticas por sus asesorías y defiende sus tarifas de hasta 200 dólares

Samahara Lobatón es eliminada de ‘La Granja VIP’ para sorpresa de Mónica Torres: Paul Michael y Gabriela Herrera se salvaron

Federico Salazar se roba las risas en divertida entrevista en ‘La Manada Galactic’: “Soy polígamo, me las llevo a todas”

DEPORTES

Cienciano vs Lanús: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Lanús: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Carlos Gómez concluye su aventura en Alianza Lima para meterse de lleno en FC Cajamarca: “Sé que es un hasta pronto”

Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Semifinales de Roland Garros 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo los partidos del Grand Slam

Paolo Hurtado firmó un triplete en la Liga 3 con Unión Huaral y contó el motivo de su regreso al fútbol