Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, visitó este miércoles la región altiplánica de Puno, a diferencia de su rival en el balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y se reunió con familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2023.
La actividad, difundida por Epicentro TV, tuvo lugar en una vivienda de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, fecha en que la ciudad de Juliaca fue escenario de una represión por parte de las fuerzas de seguridad contra una manifestación opuesta al gobierno de Dina Boluarte y dejó como saldo 18 civiles y un policía muertos, en lo que se considera la jornada más violenta de las protestas ocurridas ese año.
PUBLICIDAD
A Sánchez lo acompañó el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien representa legalmente al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), además de otros miembros de la comitiva de Juntos por el Perú. También asistió Raúl Samillán Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023.
Durante el encuentro, una de las familiares expresó el dolor de quienes perdieron a sus hijos en esos hechos: “Estos tres años hemos salido a las calles a luchar porque nuestro dolor no tiene nombre. Cuando pierdes a tu madre quedas huérfano, cuando pierdes a tu pareja quedas viuda. Pero, ¿qué nombre recibimos cuando perdemos a un hijo? Nuestro dolor no tiene nombre”, relató ante los presentes.
PUBLICIDAD
“Nos han arrebatado la mitad de nuestras vidas. Muchas madres de la asociación, nuestras vidas se han quedado vacías, nuestros hogares destruidos, nuestros hijos abandonados”, agregó.
Seguidamente, los familiares entregaron copias de las carpetas fiscales donde se detallan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales por las muertes y le pidieron el compromiso de buscar justicia por los asesinados.
De acuerdo con información difundida por radio Exitosa, Sánchez tiene previsto realizar un mitin de cierre de campaña en Juliaca, como última actividad de cara al balotaje de este 7 de junio.
En la víspera, Fujimori no acudió a una actividad de cierre de campaña en Puno, como habían voceado medios locales, y en su lugar envió un mensaje grabado a sus seguidores.
PUBLICIDAD
El diario Sin Fronteras reportó que el evento estaba programado para las 12:00 en el local Pérgola Jardín y que reunió a simpatizantes de la candidata, quienes manifestaron su descontento por su ausencia.
El mismo medio detalló que se esperaba la llegada de Fujimori al aeropuerto de Juliaca, primero para las 10:05 y después para las 10:55, aunque finalmente no arribó. El acceso al local se mantuvo bajo estrictas medidas de control.
En su mensaje, Fujimori calificó el acto como un “importante cierre de campaña” y dio algunas propuestas escuetas. “Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, señaló.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Matemáticas en modo videojuego: universitarios crean Du.Math, inspirado en el clásico Doom
El juego educativo mezcla aventura, enemigos y desafíos en tiempo real para reforzar sumas, restas, múltiplos y divisores. La propuesta es gratuita y fue probada con escolares de primaria en Cusco.
La inteligencia artificial conquista a los mayores de 50 años en Perú: cada vez más usan IA para trabajar y emprender
El uso de internet entre los peruanos de 60 años a más alcanzó el 47% en 2024, mientras crecen las capacitaciones digitales orientadas a mejorar la empleabilidad, la productividad y los negocios propios
Asaltan a cobradores de “gota a gota” en Piura: delincuentes armados les robaron celulares, cascos y hasta los zapato
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que delincuentes despojaron de sus pertenencias a los cobradores
Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente
El prometedor mediocentro, que actualmente ha respondido al llamado de la selección peruana, fue piedra angular dentro del proyecto de menores del club de Barcelos
Renuncia presidente de EsSalud y nombran a Juan Vidal Rodríguez como reemplazo: fue candidato al Congreso en 2021 por APP
La salida de Luis Rosales Pereda se produce en medio de una serie de cuestionamientos sobre la gestión del Seguro Social, marcada por problemas de abastecimiento, cambios en altos cargos y una creciente presión para mejorar la atención de más de 13 millones de asegurados
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD