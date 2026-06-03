Perú

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

El candidato de Juntos por el Perú participó en un encuentro con allegados de las víctimas de la represión en Juliaca, donde recibió demandas de justicia y respaldo a sus compromisos, mientras la postulante de Fuerza Popular optó por enviar un mensaje grabado a sus seguidores en la región

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Roberto Sánchez
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, visitó Puno y mantuvo un encuentro con familiares de víctimas de las protestas de 2023 en Juliaca

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, visitó este miércoles la región altiplánica de Puno, a diferencia de su rival en el balotaje, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y se reunió con familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2023.

La actividad, difundida por Epicentro TV, tuvo lugar en una vivienda de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de Enero, fecha en que la ciudad de Juliaca fue escenario de una represión por parte de las fuerzas de seguridad contra una manifestación opuesta al gobierno de Dina Boluarte y dejó como saldo 18 civiles y un policía muertos, en lo que se considera la jornada más violenta de las protestas ocurridas ese año.

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A Sánchez lo acompañó el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien representa legalmente al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), además de otros miembros de la comitiva de Juntos por el Perú. También asistió Raúl Samillán Sanga, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022 y 2023.

Durante el encuentro, una de las familiares expresó el dolor de quienes perdieron a sus hijos en esos hechos: “Estos tres años hemos salido a las calles a luchar porque nuestro dolor no tiene nombre. Cuando pierdes a tu madre quedas huérfano, cuando pierdes a tu pareja quedas viuda. Pero, ¿qué nombre recibimos cuando perdemos a un hijo? Nuestro dolor no tiene nombre”, relató ante los presentes.

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Durante la reunión, allegados de los fallecidos entregaron carpetas fiscales con investigaciones y solicitaron a Sánchez su compromiso para buscar justicia
Durante la reunión, allegados de los fallecidos entregaron carpetas fiscales con investigaciones y solicitaron a Sánchez su compromiso para buscar justicia

“Nos han arrebatado la mitad de nuestras vidas. Muchas madres de la asociación, nuestras vidas se han quedado vacías, nuestros hogares destruidos, nuestros hijos abandonados”, agregó.

Seguidamente, los familiares entregaron copias de las carpetas fiscales donde se detallan las investigaciones para determinar las responsabilidades penales por las muertes y le pidieron el compromiso de buscar justicia por los asesinados.

De acuerdo con información difundida por radio Exitosa, Sánchez tiene previsto realizar un mitin de cierre de campaña en Juliaca, como última actividad de cara al balotaje de este 7 de junio.

En la víspera, Fujimori no acudió a una actividad de cierre de campaña en Puno, como habían voceado medios locales, y en su lugar envió un mensaje grabado a sus seguidores.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, no asistió a la región y envió un mensaje grabado a sus simpatizantes, lo que generó malestar entre sus seguidores locales
Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, no asistió a la región y envió un mensaje grabado a sus simpatizantes, lo que generó malestar entre sus seguidores locales

El diario Sin Fronteras reportó que el evento estaba programado para las 12:00 en el local Pérgola Jardín y que reunió a simpatizantes de la candidata, quienes manifestaron su descontento por su ausencia.

El mismo medio detalló que se esperaba la llegada de Fujimori al aeropuerto de Juliaca, primero para las 10:05 y después para las 10:55, aunque finalmente no arribó. El acceso al local se mantuvo bajo estrictas medidas de control.

En su mensaje, Fujimori calificó el acto como un “importante cierre de campaña” y dio algunas propuestas escuetas. “Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, señaló.

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