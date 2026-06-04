PNP captura a presuntos miembros del Tren de Aragua y Los Mexicanos tras balacera en Lince: rescatan a dos personas retenidas

En un megaoperativo en el distrito de Lince, la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de la SUAT, capturó a presuntos integrantes de la organización criminal 'Tren de Aragua'. Los detenidos están acusados de extorsión y secuestro, lográndose el rescate de dos víctimas. TVPerú

Un operativo policial ejecutado en el distrito de Lince terminó con la captura de cuatro presuntos integrantes de organizaciones criminales vinculadas a delitos de secuestro y extorsión. La intervención se desarrolló en un inmueble del pasaje San Roberto, donde agentes especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron tras reunir información de inteligencia relacionada con actividades ilícitas en la zona.

La acción policial movilizó a efectivos de unidades especializadas y permitió el rescate de dos personas que permanecían retenidas dentro de la vivienda intervenida. Además de las detenciones, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones y equipos celulares que serán incorporados a las investigaciones en curso.

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Según información proporcionada por la PNP, el caso forma parte de las pesquisas orientadas a desarticular estructuras criminales que operan en Lima y que mantienen vínculos con organizaciones como el Tren de Aragua y Los Mexicanos. La institución señaló que los elementos hallados durante el operativo aportarán nuevos indicios para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos delictivos.

Capturan a cuatro presuntos integrantes de organizaciones criminales

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, informó que la intervención permitió detener a cuatro personas identificadas como José Chuquillanqui Castañeda, Kelvin Alejandro Hernández, José Castillo Sarmiento y Gianluca Berríos Castañeda.

De acuerdo con el alto mando policial, entre los detenidos figuran dos ciudadanos peruanos y dos venezolanos. La captura ocurrió después de un enfrentamiento armado registrado durante la operación en el inmueble ubicado en el pasaje San Roberto, en el distrito de Lince.

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Arriola explicó que los sospechosos intentaron refugiarse en uno de los ambientes de la vivienda con el propósito de acceder a armas de fuego y enfrentar a los agentes que participaban en la intervención.

La Policía indicó que la investigación relaciona a los detenidos con las organizaciones criminales Los Mexicanos y el Tren de Aragua, grupos señalados por participar en actividades de extorsión, secuestro y otros delitos.

Rescate de dos personas retenidas en la vivienda

Operativo policial en Lince culminó con la captura de cuatro presuntos integrantes de organizaciones criminales. Composición: Infobae

Durante el operativo, los agentes localizaron a dos ciudadanos colombianos dentro del inmueble intervenido. Según informó el general Óscar Arriola, ambas personas fueron rescatadas sanas y salvas.

La existencia de víctimas retenidas también fue reportada durante la cobertura televisiva realizada en el lugar de los hechos. En la transmisión se informó que los secuestrados fueron trasladados para recibir atención luego de ser liberados por la Policía.

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El general Víctor Revoredo, presente en la operación, confirmó ante la prensa que las víctimas ya habían sido rescatadas mientras se coordinaba el traslado de los detenidos hacia dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.

Investigación apunta a secuestros vinculados a disputas criminales

Durante sus declaraciones, Arriola señaló que las pesquisas preliminares apuntan a una presunta coordinación entre Los Mexicanos y el Tren de Aragua para ejecutar secuestros al paso y extorsiones.

El jefe policial explicó que esta modalidad consiste en privar temporalmente de la libertad a una persona con el objetivo de exigir pagos inmediatos. Además, precisó que las investigaciones buscan establecer las circunstancias específicas de los hechos detectados en esta intervención.

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“Son secuestros al paso con una peculiaridad, que los secuestrados, también se dedican actividades ilícitas como la extorsión del gota gota. Eso hay que tenerlo presente y lo hacen por hegemonía, por control territorial. Eso está en investigación”, indicó el general Óscar Arriola.

Las autoridades señalaron que esta línea de investigación continúa abierta y que los elementos reunidos permitirán determinar la participación de los implicados y la posible existencia de más integrantes vinculados a estas actividades.

Armas, celulares y evidencia quedaron bajo custodia policial

Como resultado de la operación, la Policía incautó tres armas de fuego, abundante munición y siete equipos de telefonía móvil.

Las autoridades informaron que los dispositivos electrónicos contienen información considerada relevante para las investigaciones. Según Arriola, el análisis de ese material permitirá reconstruir actividades y vínculos de los sospechosos.

“Se ha encontrado imágenes y videos de la acción criminal de estos secuestradores y extorsionadores”, afirmó el comandante general de la PNP.

La institución precisó que los archivos hallados en los teléfonos serán incorporados a los expedientes de investigación. Asimismo, se informó que una de las armas decomisadas estaría relacionada con un caso previo de robo agravado contra un empresario en Ancón, situación que también será objeto de verificación por parte de los investigadores.

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Policía destaca continuidad de operativos contra el Tren de Aragua

Durante el balance de la intervención, el general Óscar Arriola destacó que la Policía mantiene operaciones permanentes de inteligencia e investigación contra organizaciones criminales que actúan en el país.

El jefe policial recordó que existen miles de integrantes del Tren de Aragua recluidos en establecimientos penitenciarios peruanos y sostuvo que la institución continúa ejecutando acciones destinadas a identificar y capturar a quienes permanecen involucrados en actividades delictivas.

“A pesar de que hay 3800 internos detenidos en los establecimientos penales en todo el Perú de miembros del Tren de Aragua (...) que no tiene ningún país en la región ni en el mundo”, señaló Arriola al referirse al trabajo que desarrolla la PNP para enfrentar a esta organización criminal.

La intervención en Lince quedó a cargo de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri, unidad que continúa con las diligencias para determinar el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos y establecer posibles conexiones con otros casos investigados por la Policía.

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