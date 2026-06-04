Elecciones 2026: más de 580 observadores internacionales supervisarán la segunda vuelta y se desplegarán en todo el Perú

Un centro de votación en Perú durante la segunda vuelta electoral de 2024 es custodiado por fuerzas de seguridad, fiscalizadores de la ONPE y monitoreado por un comité internacional de expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, los organismos electorales ultiman los detalles para garantizar una jornada transparente y con supervisión nacional e internacional. En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la participación de 587 observadores internacionales, quienes llegarán al Perú como parte de 23 misiones electorales y organizaciones especializadas en asistencia técnica para seguir de cerca el desarrollo de los comicios del próximo 7 de junio.

La presencia de delegaciones extranjeras forma parte de los mecanismos de vigilancia democrática que acompañan los procesos electorales en distintos países. Los observadores estarán distribuidos en diversas regiones del territorio nacional y tendrán la tarea de monitorear diferentes etapas de la jornada electoral, desde la instalación de mesas hasta el cierre de la votación y el desarrollo de los procedimientos posteriores.

PUBLICIDAD

Delegaciones internacionales recorrerán distintas regiones durante la segunda vuelta

De acuerdo con la información difundida por el JNE, las misiones internacionales llegarán desde distintos países y organizaciones especializadas en materia electoral. Para facilitar sus labores, la institución ha implementado medidas destinadas a garantizar el acceso a información relevante y el desplazamiento de los observadores por diferentes zonas del país.

Entre las principales entidades invitadas figuran la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB), el Centro Carter y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

A ellas se suman otras organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos, la observación democrática y la cooperación electoral internacional. Entre estas destacan el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y Transparencia Electoral.

PUBLICIDAD

Las actividades de estas delegaciones no se limitarán únicamente al día de la votación. Durante su permanencia en el Perú sostendrán reuniones con representantes de los organismos del sistema electoral, integrantes de organizaciones políticas, medios de comunicación y diversos actores de la sociedad civil.

Asimismo, dentro de las entidades que brindarán asistencia técnica electoral internacional figuran las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, además del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), IDEA Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La observación electoral internacional es considerada una herramienta fundamental para evaluar el desarrollo de los procesos democráticos. A través de sus informes y recomendaciones, estas misiones analizan aspectos vinculados a la organización de los comicios, la participación ciudadana, las garantías para los actores políticos y el cumplimiento de los estándares electorales.

PUBLICIDAD

OEA y Unión Europea ya iniciaron su despliegue para supervisar la jornada electoral

Integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) saludan antes de dirigirse a varios centros de votación a nivel nacional este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Mientras se acerca la fecha de la elección presidencial, algunas de las principales misiones internacionales ya comenzaron su despliegue en el territorio nacional. Una de ellas es la Misión de Observación Electoral de la OEA, que informó que sus coordinadores regionales culminaron en Lima las jornadas de capacitación previas a su distribución en distintas regiones del país.

Según informó la organización, los coordinadores participaron en sesiones de trabajo junto a especialistas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde recibieron información sobre la metodología de observación, aspectos operativos y detalles logísticos relacionados con el seguimiento de la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Las capacitaciones estuvieron encabezadas por el jefe de misión, Víctor Rico Frontaura, quien dio la bienvenida a los equipos encargados de supervisar el proceso en diferentes departamentos del país.

La misión de la OEA está integrada por 92 especialistas y observadores procedentes de 21 países, quienes tendrán presencia en los 24 departamentos del Perú, la Provincia Constitucional del Callao y también en cuatro ciudades del exterior, donde ciudadanos peruanos acudirán a votar.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea confirmó el despliegue de 50 observadores de corto plazo, quienes se trasladaron a diversas regiones para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

PUBLICIDAD

El trabajo de estas delegaciones permitirá recopilar información sobre la organización de los comicios, la participación ciudadana, el funcionamiento de los locales de votación y otros aspectos vinculados al proceso electoral. Posteriormente, las misiones elaborarán reportes y evaluaciones técnicas que serán presentados tras la jornada electoral.

Con la llegada de casi 600 observadores internacionales, el Perú se prepara para una de las fases más importantes de las Elecciones 2026, en una jornada que contará con seguimiento especializado tanto dentro como fuera del territorio nacional.