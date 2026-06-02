Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Cierres de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El comando de Juntos por el Perú confirmó el itinerario de cierre. El martes 2 de junio, Sánchez estará en Cusco . El miércoles 3, en Puno , con un acto de clausura regional enfocado en la movilización del sur andino. El cierre nacional será el jueves 4 de junio en la plaza Dos de Mayo , en Lima, desde las 16:00 , en un punto tradicional de concentración política en el centro de la ciudad.

Fuerza Popular aún no confirmó una convocatoria oficial con fecha, hora y lugar para su cierre en Lima. El acto deberá realizarse antes de las 23:59 del jueves 4 de junio, cuando entran en vigor las restricciones para manifestaciones políticas. En el interior del país, el partido ya tiene actividades programadas: el martes 2 de junio en Huarmey, Áncash, desde la 13:00 en el Pampón de Santo Domingo, con la participación de Noemí Huamán y Armonía 10; y el miércoles 3 en Túcume, Lambayeque, a las 14:00 en la calle Mariscal Castilla, cuadra 1, al costado del estadio local.