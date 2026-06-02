Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entra en su semana definitoria. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cierran campaña en distintos puntos del país mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) activa por etapas las restricciones electorales que regirán hasta el lunes 8 de junio. Sigue aquí, minuto a minuto, todas las actividades de los candidatos presidenciales y lo último de la ONPE y lo que debes saber de los comicios electorales
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto el traslado de 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana de cara al balotaje del 7 de junio, jornada en la que más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas a elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, anunció desde la región Áncash que estará pendiente del proceso de conteo de votos de la segunda vuelta electoral desde el Penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo
Cierres de campaña de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
El comando de Juntos por el Perú confirmó el itinerario de cierre. El martes 2 de junio, Sánchez estará en Cusco. El miércoles 3, en Puno, con un acto de clausura regional enfocado en la movilización del sur andino. El cierre nacional será el jueves 4 de junio en la plaza Dos de Mayo, en Lima, desde las 16:00, en un punto tradicional de concentración política en el centro de la ciudad.
Fuerza Popular aún no confirmó una convocatoria oficial con fecha, hora y lugar para su cierre en Lima. El acto deberá realizarse antes de las 23:59 del jueves 4 de junio, cuando entran en vigor las restricciones para manifestaciones políticas. En el interior del país, el partido ya tiene actividades programadas: el martes 2 de junio en Huarmey, Áncash, desde la 13:00 en el Pampón de Santo Domingo, con la participación de Noemí Huamán y Armonía 10; y el miércoles 3 en Túcume, Lambayeque, a las 14:00 en la calle Mariscal Castilla, cuadra 1, al costado del estadio local.
Las restricciones electorales que ya rigen y las que vienen
El JNE activó la primera restricción desde las 00:00 del lunes 1 de junio: queda prohibida la publicación o difusión de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. La sanción contempla multas de entre S/ 55.000 y S/ 550.000, equivalentes a entre 10 y 100 UIT.
Las siguientes restricciones se activarán por etapas:
- Desde las 00:00 del viernes 5 de junio: prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Sanción: cárcel de tres meses a dos años.
- Desde las 00:00 del sábado 6 de junio: suspensión de toda propaganda política.
- Desde las 08:00 del sábado 6 de junio hasta las 08:00 del lunes 8 de junio: ley seca. Sanción: hasta seis meses de cárcel y multa de S/ 3.390.
- Durante la votación del domingo 7 de junio: prohibidos los espectáculos públicos y las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de una mesa de sufragio entre las 07:00 y las 17:00.
Para verificar el cumplimiento, el JNE desplegará más de 28 mil fiscalizadores en todo el país. Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización del organismo, señaló que el personal ya inició jornadas de capacitación para actuar en cada etapa del proceso.
Las mesas de votación abrirán a las 07:00 y cerrarán a las 17:00 en los mismos locales utilizados en la primera vuelta del 12 de abril, con algunas modificaciones realizadas por la ONPE en locales de parques y espacios abiertos de distritos como Jesús María, Lince y Miraflores, reasignados a instituciones educativas por recomendación de las Fuerzas Armadas.
Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 06:00 para instalar las mesas. Los mismos ciudadanos sorteados para la primera vuelta mantienen su obligación el 7 de junio. Quienes cumplan su función recibirán una compensación de S/ 165 y un día de descanso laboral no compensable dentro de los 90 días posteriores a la elección. Quien no se presente sin justificación válida enfrentará una multa de S/ 275.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó de forma excepcional el uso de DNI vencido para sufragar, siempre que permita identificar claramente al elector. También son válidos el DNI electrónico —incluso vencido— y el DNI azul. El DNI amarillo de menor de edad es válido si el ciudadano ya cumplió 18 años y forma parte del padrón electoral. No se aceptan fotografías, copias, constancias de trámite ni documentos digitales.
Más de 700 mil DNI sin recoger: Reniec amplió horario de atención
El vocero de Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, advirtió que más de 700 mil DNI ya emitidos permanecen sin ser recogidos en todo el país. La institución amplió la atención en más de 200 oficinas a nivel nacional de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00, con jornadas continuas de 12 horas. En Lima, las sedes de Miraflores, Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y la oficina de Nicolás de Piérola operan bajo ese esquema.
Los ciudadanos pueden verificar el estado de su trámite en la plataforma oficial de Reniec. Cuando el sistema muestra 100% de avance, el DNI ya está disponible para retiro. “Invitamos a toda la ciudadanía que ya tramitó su documento a que pasen a recoger y no esperen el último momento”, señaló Puch.
Multas por no votar y primeros resultados a las 17:00
Quienes no acudan a votar el 7 de junio enfrentarán multas según la clasificación socioeconómica de su distrito: S/ 27,50 en zonas de pobreza extrema, S/ 55 en pobreza no extrema y S/ 110 en distritos no pobres. El incumplimiento también puede generar restricciones para realizar trámites administrativos.
Los primeros resultados a boca de urna se conocerán exactamente a las 17:00, cuando cierren las mesas. Ipsos difundirá su flash electoral a través de Latina y Perú21. Datum Internacional transmitirá el suyo por América Multimedia. Ambas mediciones ofrecerán una primera proyección del resultado antes del conteo oficial de la ONPE.