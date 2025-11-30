Perú

Percy Ipanaqué, candidato asesinado en Piura, señaló directamente al jefe policial: “Culpo al general si me llegara a pasar algo”

El abogado y candidato a diputado fue asesinado tras denunciar acciones irregulares de la Policía de Piura y señalar al jefe regional como responsable si algo le pasaba. Su muerte se suma a la ola de violencia y homicidios que afronta la región

Fuente: Diario La Hora

El abogado Percy Ipanaqué, candidato a diputado con Juntos por el Perú asesinado a balazos por sicarios este fin de semana en Piura, puso en la mira en agosto pasado al general Manuel Farías, jefe policial de la región.

En ese momento, Ipanaqué representaba legalmente a un detenido por presuntos vínculos con la banda ‘Los Apretones de Piura’ y denunció a un grupo de agentes de inteligencia de la Policía Nacional (PNP) por supuesta manipulación de pruebas.

En diálogo con la prensa local, el letrado afirmó que la detención se produjo sin pruebas sólidas ni la presencia de defensores, y calificó el operativo como un intento de “lavar la cara” de la institución.

“Como cualquier ciudadano que muchas veces es extorsionado por policías, no les da el dinero, los termina sembrando”, declaró sobre la situación de su defendido antes de cuestionar la postura de Farías.

Ipanaqué acusó a agentes de inteligencia de la PNP por supuesta manipulación de pruebas en la detención de su patrocinado, vinculado a la banda ‘Los Apretones de Piura’

“El general ya los sentenció. Los ha llamado delincuentes cabecillas que cometen extorsiones (a los tres detenidos). Al parecer tienen miedo porque se han dado cuenta de que el caso se les ha caído. Sus sembrados no han sido perfectos, como lo suelen hacer con muchas personas inocentes que hoy están presos preventivos”, dijo.

Ipanaqué afirmó haber elevado el caso a la Inspectoría General de la PNP y señaló de manera directa al general, quien confirmó recientemente que dejará el cargo este año. “Si me llegara a suceder algo, lo culpo única y exclusivamente (...). Culpo al general de esta situación si es que a mí me llegara a pasar algo”, enfatizó en un video difundido por el diario La Hora.

El aspirante a diputado murió baleado el sábado a manos de sicarios, que lo atacaron frente al cementerio Campo de Paz, en el distrito de Castilla. Farías no ha realizado declaraciones públicas al respecto, aunque destacó al dejar su cargo que cierra su mandato con buenas acciones.

“Esta gestión que está a punto de terminar ya, en un mes y nos vamos. No nos van a ver la cara de acá como jefe de región ni a nuestros coroneles. Nos vamos con la satisfacción de haber hecho obras que ustedes están viendo en beneficio de esta región”, señaló durante la clausura de un curso de capacitación en técnicas y procedimientos de búsqueda y rescate.

Antes de su muerte, responsabilizó directamente al general Manuel Farías si le ocurría algún daño y elevó el caso a la Inspectoría General de la PNP

Cifras

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), Piura registró 115 homicidios hasta octubre, casi igualando los 116 casos reportados durante todo el año pasado. De enero a octubre, los asesinatos por sicarios mantienen cifras altas mensualizadas: 11 en enero, 12 en febrero, 16 en marzo, 9 en abril, 11 en mayo, 13 en junio, 14 en julio, 10 en agosto, 14 en septiembre y 5 en los primeros días de octubre.

Días antes de su muerte, Ipanaqué había grabado un video en el que pidió a la PNP actuar “frontalmente contra la criminalidad” y sostuvo que la ciudad “se viene desangrando”. También advirtió sobre intereses empresariales y autoridades detrás de los crímenes.

“Nos están matando y la Policía no está dando una respuesta a la altura para acabar con la inseguridad ciudadana, con el sicariato y extorsión. Nos indigna que quieran hacer creer (que los crímenes) es una lucha de gremios de construcción civil y no”, manifestó.

