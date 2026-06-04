Federico Salazar se roba las risas en divertida entrevista en ‘La Manada Galactic’: “Soy polígamo, me las llevo a todas”

Federico Salazar desató risas en La Manada Galactic al responder que era “polígamo” cuando le preguntaron por sus compañeras de conducción.

El periodista Federico Salazar se convirtió en el invitado más comentado del pódcast ‘La Manada Galactic’ tras protagonizar un momento que desató carcajadas en el set y generó reacciones en redes sociales.

Al ser preguntado por cuál de sus compañeras de conducción prefería, el conductor de América Noticias respondió sin dudarlo: “Soy polígamo, me las llevo a todas”, declaración que tomó por sorpresa a los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe.

La frase, pronunciada en tono de broma, desató el revuelo inmediato en el set. Salazar se apresuró a aclarar el sentido de sus palabras: no hacía referencia a relaciones sentimentales, sino a la excelente relación profesional que ha mantenido con las distintas conductoras que lo han acompañado a lo largo de su carrera en América Televisión.

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“Todas buenísimas compañeras, súper profesionales, lo máximo. Saludos a Sol Carreño, a Verónica la veo todos los días”, señaló con una sonrisa.

La entrevista, que se realizó semanas después de que Salazar confirmara el fin de su relación con Katia Condos tras 30 años juntos, mostró al periodista de 63 años con un humor desenfadado y una soltura que sus seguidores no siempre asocian con su perfil de conductor de noticias.

Federico Salazar visita La Manada Galactic y confiesa entre risas por qué aceptó la invitación de Laura Spoya. Descubre la divertida razón que involucra a su hermana y un 'prejuicio a favor' que desató las carcajadas en el set. Video: YouTube La Manada Galactic

El chat de madrugada, la hermana Laura y el coqueteo con Valeria Piazza

Uno de los momentos más comentados del episodio fue la revelación de cómo se coordinó la invitación al pódcast. Laura Spoya contó que le escribió a Salazar a las 10:30 de la noche para pedirle disculpas por el horario del mensaje, y que él le respondió a las 4 y media de la madrugada, cuando ya se escuchaba de fondo la música del noticiero.

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“Normalmente a esa hora estoy dormido, pero justo ayer no estaba dormido”, aclaró Salazar entre risas, antes de revelar que se levanta a las 3:30 de la madrugada para llegar al programa que comienza a las 5 de la mañana.

Spoya, que se sentía especial por haber logrado la invitación, recibió un golpe cómico cuando el periodista reveló que también le escriben otras conductoras y modelos por las mañanas. “A mí me mensajean las misses en la mañana”, soltó Salazar, dejando a la exmiss sin palabras.

“Me sentía especial hasta este momento”, respondió Spoya entre risas. Salazar intentó rescatar la situación: “Eres única en el universo”, le dijo, antes de revelar el verdadero motivo de su simpatía hacia ella: su hermana también se llama Laura. “Ese es un dato que nadie sabe”, precisó.

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Los conductores de 'La Manada Galactic' ponen en aprietos a Federico Salazar al recordar su famoso coqueteo con Valeria Piazza. Revive el divertido momento y conoce más sobre la personalidad del periodista. Video: YouTube La Manada Galactic

El periodista también fue consultado sobre un episodio que generó comentarios en redes: el momento en que, durante una transmisión en vivo, le pidió a Valeria Piazza que bailara para él frente a las cámaras. Salazar negó que hubiera existido coqueteo y lo explicó con pragmatismo.

“Valeria no baila siempre, bailó, que baile. En el caso de Valeria no hubo eso, ha sido simplemente que ella no está siempre, hay que aprovechar cuando está. Ella es linda, muy bella”, señaló. Mario Irivarren cerró el intercambio con una frase que resumió el consenso del set: “Es parte de tu esencia”.

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La rutina de madrugada, el nieto y una hija a los 50 años

Más allá de los momentos de humor, la entrevista también tuvo pasajes personales. Salazar reveló que su programa de noticias se emite de 5 a 9:30 de la mañana y que el contenido va cambiando según el público que se despierta en cada franja horaria. “A las siete comenzamos a poner un poco más de política, porque depende del público que entra. Hay estudios”, explicó antes de ser interrumpido por las risas del set.

El periodista también habló de su vida familiar y corrigió en vivo una confusión sobre las edades. Al mencionar el nacimiento de su hija Sienna, afirmó primero que ocurrió cuando tenía 60 años, para luego rectificarse entre carcajadas: “No, perdón, perdón. Sienna nació cuando yo tenía 50. Me he equivocado diez años”.

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El reconocido periodista Federico Salazar visitó el set de 'La Manada Galactic' y compartió detalles de su estricta rutina. Los conductores no pudieron ocultar su asombro al enterarse que se levanta a las 3:30 de la mañana para conducir su noticiero. Video: YouTube La Manada Galactic

Aclaró que quien nació más recientemente fue su nieto, de tres años y medio, cuya foto tiene como imagen de perfil en WhatsApp. Sobre la decisión de ser padre a los 50, fue directo: “Fue una conversación que duró dos años y finalmente tomamos la decisión en conjunto”.

La entrevista se enmarca en un momento de alta exposición pública de Salazar, cuya separación de Katia Condos tras tres décadas de relación ha mantenido su nombre en la agenda del espectáculo. Su compañera de noticiero Verónica Linares también contribuyó al debate al revelar en su canal de YouTube que ambos se comunican desde las 3 de la madrugada y bromear con que “mandamos nuestros packs”, frase que se viralizó entre sus seguidores.

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