John Kelvin es sentenciado por agresión psicológica contra Dalia Durán: Poder Judicial dicta 4 años y 1 día de pena

Dalia Durante explota en audiencia de Jhon Kelvin por presencia de supuesta amante del cantante. (Willax TV)

La larga disputa judicial entre John Kelvin y Dalia Durán sumó un nuevo capítulo luego de que el Poder Judicial emitiera una sentencia contra el cantante por el delito de agresiones psicológicas en agravio de la madre de sus hijos. La decisión fue adoptada por el 16.º Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, instancia que evaluó los hechos denunciados y determinó la responsabilidad penal del artista.

La resolución está relacionada con un episodio ocurrido presuntamente durante el año 2023, hecho que fue analizado dentro del proceso judicial y considerado como un caso de violencia psicológica. Tras la valoración de las pruebas y los elementos presentados durante el juicio, el órgano jurisdiccional concluyó que correspondía imponer una sanción al cantante por afectar la integridad emocional de la agraviada.

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De acuerdo con el fallo, John Kelvin fue condenado a 4 años y 1 día de pena privativa de la libertad por el delito de agresiones psicológicas contra Dalia Durán Gómez, conducta prevista y sancionada en el artículo 122-B, inciso 6, del Código Penal. Sin embargo, pese a tratarse de una condena efectiva, el juzgado dispuso que la pena sea convertida en una medida alternativa, permitiendo que el artista no ingrese a un establecimiento penitenciario siempre que cumpla estrictamente con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

John Kelvin evita prisión tras condena por agresión psicológica a Dalia Durán, pero enfrenta nuevas investigaciones. Captura: Poder Judicial.

Hará servicio a la comunidad

La decisión fue difundida públicamente por la defensa legal de la agraviada, que detalló los alcances de la sentencia. En el comunicado se precisa que:

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“La sentencia impone 4 años y 1 día de pena privativa de la libertad, la cual fue convertida en 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, bajo apercibimiento de revocarse dicho beneficio en caso de incumplimiento. Asimismo, se ordenó la prohibición de acercamiento a la víctima durante el tiempo de condena-salvo asuntos vinculados al derecho de alimentos-y tratamiento psicológico especializado para la agraviada”.

Con esta disposición, el cantante deberá cumplir 103 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, medida que será supervisada bajo control judicial. La sentencia establece claramente que cualquier incumplimiento podría generar consecuencias más severas. En caso de que el condenado no respete las condiciones impuestas o incumpla las obligaciones derivadas de la resolución, el beneficio podría ser revocado y la pena privativa de libertad ejecutarse de manera efectiva.

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John Kelvin y Dalia Durán estuvieron presentes en el programa Esta Noche. América TV

Dalia Durán tendrá medidas de protección

Además de la sanción principal, el juzgado dictó una serie de medidas orientadas a garantizar la protección de Dalia Durán. Entre ellas figura la prohibición de acercamiento a la víctima durante todo el tiempo que dure la condena. La única excepción contemplada está relacionada con asuntos vinculados al derecho de alimentos, debido a las responsabilidades que ambos mantienen respecto a sus hijos.

La resolución también dispuso que la agraviada reciba tratamiento psicológico especializado, una medida que busca contribuir a su recuperación emocional luego de los hechos que motivaron el proceso judicial. Este aspecto refleja el enfoque adoptado por los tribunales especializados en violencia familiar, donde no solo se busca sancionar la conducta del agresor, sino también brindar mecanismos de protección y acompañamiento para las víctimas.

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Dalia Durán aclara que su rectificación no es por la agresión física sufrida a manos de John Kelvin. Captura Tv- El Valor de la Verdad

En ese sentido, el juzgado destacó la necesidad de analizar este tipo de casos desde una perspectiva de género, considerando las dinámicas de violencia que suelen desarrollarse dentro del entorno familiar y que pueden generar consecuencias profundas en quienes las padecen. La decisión judicial enfatiza que las medidas adoptadas no tienen únicamente un carácter punitivo, sino que también persiguen garantizar la seguridad, la estabilidad emocional y el bienestar de la persona afectada.

La sentencia representa un nuevo episodio en la compleja historia que durante los últimos años ha enfrentado a John Kelvin y Dalia Durán, una relación que ha estado marcada por denuncias, procesos judiciales y una intensa exposición mediática. Desde que se hicieron públicas las primeras acusaciones de violencia, ambos han protagonizado numerosos enfrentamientos legales que han captado la atención de la opinión pública.

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Dalia Durán revela la verdadera razón de su ruptura con John Kelvin: “Ese fue el detonante”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Nueva denuncia

Aunque el cantante evitará por ahora ingresar a prisión gracias a la conversión de la pena, su situación judicial aún no está completamente resuelta. El fallo establece condiciones estrictas que deberá respetar durante el periodo de condena. Cualquier incumplimiento podría derivar en la pérdida del beneficio concedido y abrir la posibilidad de que sea recluido en un centro penitenciario para cumplir la pena originalmente impuesta.

A ello se suma otro frente legal que continúa en evaluación. Actualmente permanece pendiente el análisis de una nueva denuncia presentada por Dalia Durán, relacionada con una presunta agresión física que habría ocurrido en marzo de este año. Según la denuncia, los hechos no solo la habrían afectado a ella, sino también a sus hijos menores de edad, situación que viene siendo investigada por las autoridades competentes.

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Dalia Durán confiesa que le dio una oportunidad a John Kelvin. (Foto: Captura de IG)