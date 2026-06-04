Perú

Miraflores regula el tránsito: bicimotos deben ir por la pista y no por ciclovías, advierte la municipalidad

El municipio recuerda a los conductores de vehículos eléctricos que la normativa prohíbe el uso de ciclovías para bicimotos y exige respetar límites de velocidad, placas y seguro obligatorio para circular

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Municipalidad de Miraflores advierte que bicimotos deben transitar por la pista, no por ciclovías.
Municipalidad de Miraflores advierte que bicimotos deben transitar por la pista, no por ciclovías.

La Municipalidad de Miraflores reforzó su postura en torno al uso de las bicimotos y otros vehículos eléctricos en la vía pública. En una reciente campaña de sensibilización desarrollada por el Área Técnica de la Subgerencia de Movilidad Urbana, el municipio recordó que estos vehículos deben circular exclusivamente por la calzada y no ingresar a las ciclovías del distrito.

Esta medida responde a la preocupación por la velocidad que pueden alcanzar las bicimotos, que suele superar los 25 kilómetros por hora, y a la necesidad de ordenar el tránsito para proteger tanto a ciclistas como a peatones.

El coordinador técnico, Arioc Vía Huerta, explicó que la Ley N.° 30936 promueve el uso de la bicicleta como transporte sostenible, razón por la cual Miraflores mantiene en óptimas condiciones los 21 kilómetros de ciclovías señalizadas y segregadas.

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Sin embargo, la normativa vigente, sustentada en el Reglamento Nacional de Vehículos, clasifica a las bicimotos y otros vehículos eléctricos en las categorías L1 y L3, lo que implica obligaciones adicionales para sus conductores, como el uso de casco, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), licencia de conducir e implementos de seguridad.

Vía Huerta enfatizó que estos vehículos no pueden transitar por ciclovías, ya que están destinados solo a bicicletas y scooters cuya velocidad máxima no supere los 25 km/h. Los vehículos eléctricos o a combustión que excedan ese límite deben circular por la pista junto a los automóviles y contar con placa de rodaje y SOAT.

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Municipalidad de Miraflores advierte que bicimotos deben transitar por la pista, no por ciclovías.
Municipalidad de Miraflores advierte que bicimotos deben transitar por la pista, no por ciclovías.

Seguridad, convivencia y educación vial en el espacio público

El debate sobre la convivencia en las vías fue enriquecido por voces del colectivo Ciclismo Femenino Perú y organizaciones de ciclistas urbanos. Yolanda Machuca, representante del colectivo, pidió a los automovilistas mayor respeto hacia quienes usan la bicicleta como medio de transporte, deporte o recreación.

“Nos trasladamos para estudiar, trabajar o pasear. Si nos ven con nuestros implementos de seguridad, respétennos y dennos el pase, así como nosotros respetamos las normas de tránsito”, expresó.

Por su parte, Miguel Lozano, de Iron Bike, destacó que la bicicleta es su principal medio para movilizarse y señaló que el crecimiento de los vehículos con motor, sumado a la falta de conocimiento de las reglas, genera situaciones de riesgo para los ciclistas. Consideró fundamental la realización de campañas permanentes de educación vial para mejorar la convivencia en la vía pública.

La Municipalidad de Miraflores anunció que continuará promoviendo acciones de sensibilización orientadas a garantizar un tránsito ordenado y seguro para todos los usuarios de calles, avenidas y ciclovías.

Entre las medidas adoptadas, se mantiene el cierre dominical de las avenidas Arequipa y Larco al tránsito vehicular, permitiendo que ciclistas, familias y aficionados disfruten de estos espacios de manera recreativa y segura.

El municipio invita a la ciudadanía a informarse sobre la normativa vigente y a participar activamente en la construcción de una cultura de respeto y convivencia en el espacio público.

Día Mundial de la Bicicleta

Cada 3 de junio, el calendario internacional incorpora el Día Mundial de la Bicicleta como una convocatoria a mirar a un medio de transporte de uso cotidiano desde una perspectiva pública: movilidad, salud y acceso.

La efeméride nació en 2018, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que reconoció la vigencia y la utilidad de la bicicleta, a la que describió como un recurso de traslado sencillo, accesible, confiable y compatible con el cuidado del ambiente.

La decisión fijó una fecha única para promover políticas y acciones que faciliten su incorporación a la vida urbana y rural, con especial atención a la seguridad vial. La bicicleta, con dos siglos de presencia en distintas sociedades, quedó asociada a una agenda que incluye reducción de emisiones, menor congestión y mejoras en el bienestar físico y mental.

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