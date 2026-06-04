Carlos Gómez concluye su aventura en Alianza Lima para meterse de lleno en FC Cajamarca: “Sé que es un hasta pronto”

Carlos Gómez afrontando un difícil partido ante Sao Paulo, por Copa Libertadores 2025. - Crédito: Alianza Lima

Carlos Gómez se aleja definitivamente de Alianza Lima. Su contrato con la institución de La Victoria, a la que le dedicó buena parte de su vida entre las categorías menores y de reservas, ha culminado y ahora su paradero definitivo será FC Cajamarca, en cuyas filas ha encontrado mayor regularidad.

El lateral peruano, de 21 años, había iniciado el periodo 2026 con el bloque ‘azul y oro’ después de salir provisionalmente de Matute, pero al cierre del Torneo Apertura se conoció que su historia con los ‘blanquiazules’ acabó. Cargado de emociones, Gómez se despidió, a través de un posteo de Instagram, del club que le dio una oportunidad en el fútbol de alta competencia.

PUBLICIDAD

Carlos Gómez acompañado de Guillermo Enrique tras un partido preparatorio. - Crédito: Alianza Lima

“Hoy termina mi ciclo con Alianza Lima. Fueron 11 años vinculados a este club que me dio todo el apoyo para evolucionar y que realizó mi mayor sueño. Por eso, mi eterna gratitud a la institución y a todos los que me ayudaron durante mi trayectoria”, redactó Carlos.

En línea con eso, el futbolista expresó su agradecimiento “al hincha blanquiazul por el apoyo incondicional” toda vez que se mostró muy convencido de que en algún momento regresará a su hogar para cobrarse una revancha personal.

“Ahora me despido de este hermoso club. Tuvieron que pasar 11 años para decirte adiós, pero sé que es un hasta pronto y me voy con mucha nostalgia, porque no quería que este día llegara. Gracias por todo club de mis amores”, cerró.

PUBLICIDAD

En su tiempo, Gómez Ccasani despertó mucha ilusión en Alianza Lima por su crecimiento sostenido en cada una de las etapas formativas. Incluso llegó a debutar hace no mucho, pero la fuerte competencia le sobrepasó y acabó perdiendo terreno hasta ser relegado.

Carlos Gómez, actualmente, juega en FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Promesa inconclusa

Por un momento, Carlos Gómez dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Y eso sucedió en un momento tan inesperado como crucial: una cesión hacia las fuerzas básicas del Cruzeiro. Aunque llegó como una alternativa, muy pronto impuso su ritmo y se hizo de un lugar.

Su potencia a campo abierto, astucia en las transiciones y capacidad de llegada a línea contraria fueron características preponderantes para que el técnico confiara en él y fuera uno de los protagonistas de la entidad ‘raposa’ en la Copinha, donde se quedó a un paso de levantar el título.

PUBLICIDAD

Por su loable rendimiento e importante proyección, el Cruzeiro se interesó en adquirir la carta pase de Gómez, pero no hubo un punto de entendimiento con Alianza Lima y el jugador debió regresar a La Victoria, aunque lo hizo con un aspecto distinto por haberse curtido en un escenario de exigencia mayor.

Después de un breve paso por la Liga 3, el defensa nacional recibió una enorme oportunidad al ser promovido por el DT Néstor Gorosito. Aunque inicialmente era suplente, el momento de demostrar su valía llegó en un amistoso contra LDU, destacando por su correcto marcaje y fuerte personalidad.

PUBLICIDAD

Carlos Gómez se ha ganado el cariño de la 'Nacao Azul'. - Crédito: Cruzeiro.

Aquella jornada cambió muchas cosas para Carlos Gómez, pero no de la manera que hubiese esperado. A pesar de su adecuada performance en la pretemporada con Alianza Lima, no logró consolidarse en ningún frente por la presencia de Guillermo Enrique y cuando este caía lesionado, ‘Pipo’ se decantaba por otro elemento. Aun así, puede presumir de haber disputado un partido de Copa Libertadores ante Sao Paulo, en el Morumbí.

Consciente de que esa línea de jerarquía no iba a cambiar en la interna ‘íntima’, Gómez aceptó un movimiento firme hacia FC Cajamarca, donde ha ganado mayor regularidad en su primera experiencia continua en la Liga 1.

PUBLICIDAD