Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas, horarios y canal TV de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal ya conoce el camino que deberá recorrer si pretende seguir avanzando en el plano internacional. El conjunto celeste enfrentará a RB Bragantino en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026, una llave que otorgará un boleto a los octavos de final del certamen continental. Los dirigidos por Zé Ricardo alcanzaron esta instancia luego de finalizar terceros en su grupo de la Copa Libertadores, resultado que les permitió mantenerse con vida en torneos Conmebol pese a una campaña marcada por altibajos.

Al frente tendrán a uno de los equipos más competitivos de la fase de grupos de la Sudamericana. RB Bragantino culminó como uno de los mejores segundos de su competición y llega a la serie con el objetivo de confirmar su favoritismo. Para Sporting Cristal, el desafío también supone una oportunidad para corregir las falencias exhibidas durante el primer semestre y demostrar que cuenta con argumentos para competir a nivel internacional.

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Sporting Cristal vs RB Bragantino: fechas y horarios

La Conmebol confirmó las fechas de la serie entre peruanos y brasileños. El compromiso de ida se disputará el miércoles 22 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Nacional de Lima, escenario donde Sporting Cristal buscará sacar ventaja antes de viajar a territorio brasileño.

Por su parte, el encuentro de vuelta se jugará el miércoles 29 de julio a las 21:30 horas. Aunque todavía no se ha oficializado el recinto que albergará el partido, la serie se definirá en Brasil, donde RB Bragantino intentará hacer valer su localía para sellar la clasificación.

Programación de los ’play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: X Conmebol Sudamericana.

El ganador de la llave avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera uno de los equipos más sólidos del continente en la presente temporada.

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Dónde ver serie de ‘play-offs’ entre Sporting Cristal y RB Bragantino

La transmisión oficial de la serie todavía no ha sido confirmada por los organizadores. Sin embargo, las alternativas más probables son las cadenas que actualmente poseen los derechos de los torneos Conmebol en Sudamérica.

Por un lado aparece DSports, cuya cobertura también se encuentra disponible mediante la plataforma de streaming DGO. La otra opción es ESPN, señal que transmite buena parte de los torneos continentales y que cuenta además con Disney+ como alternativa digital para seguir los encuentros desde distintos dispositivos.

Sporting Cristal y RB Bragantino se medirán por un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Atlético Mineiro espera en octavos de final

La importancia de esta serie radica también en el premio que ofrece. El ganador entre Sporting Cristal y RB Bragantino avanzará directamente a los octavos de final para enfrentarse a Atlético Mineiro, uno de los clubes brasileños con mayor tradición internacional.

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El ‘galo’ aseguró su clasificación directa tras finalizar en el primer lugar de su grupo en la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez mostró una evolución constante a lo largo de la competición y terminó imponiéndose en una zona que compartió con Cienciano del Cusco, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Juventud de Uruguay.

Gracias a ese liderato, Atlético Mineiro evitó disputar la ronda de repechaje y ahora espera con tranquilidad al vencedor de la llave entre peruanos y brasileños. Para Sporting Cristal, superar a RB Bragantino significaría no solo mantenerse con vida en el torneo, sino también afrontar una nueva oportunidad para reivindicarse internacionalmente tras un primer semestre que dejó más dudas que certezas.

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Rival de Sporting Cristal en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. (Movistar Deportes)

La serie promete convertirse en una de las más atractivas de los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana 2026. Sporting Cristal intentará apoyarse en su experiencia continental a lo largo de su historial y en el respaldo de su afición para dar el primer golpe en Lima, mientras que RB Bragantino buscará confirmar el buen rendimiento que lo acompañó durante toda la fase de grupos.