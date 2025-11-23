Elige tu local de votación: link oficial de la ONPE para las elecciones 2026

La asignación final de locales será anunciada el próximo año por la ONPE, tomando en cuenta las opciones registradas| Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó desde el 23 de noviembre el aplicativo “Elige tu local de votación” para las elecciones generales 2026. La herramienta permite a todos los ciudadanos peruanos seleccionar hasta tres opciones de local donde prefieren ejercer su derecho al voto.

La selección se puede realizar ingresando a la página oficial a través de este link disponible hasta el 14 de diciembre. La ONPE considerará las tres alternativas propuestas por cada persona al asignar el local definitivo para la jornada electoral.

El sistema está dirigido a electores residentes en territorio nacional y recomienda escoger locales cercanos al domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) para facilitar el acceso durante la votación. Solo se aceptan opciones dentro del distrito o zona consignada oficialmente hasta el cierre del padrón electoral.

¿Hasta cuándo tengo plazo de elegir mi local?

Estará disponible desde el domingo 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2025. Durante este lapso, los ciudadanos podrán ingresar solo con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La posibilidad de selección solo será válida para quienes hayan actualizado su dirección en el DNI antes del cierre del padrón electoral, realizado el 14 de octubre de 2025.

Las personas que cambiaron de domicilio sin actualizar los datos en su DNI hasta esa fecha no podrán escoger un local próximo a su nueva residencia y la asignación se realizará con base en la información existente en el padrón.

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuándo se conocerá el local de votación?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunciará el próximo año la asignación de los locales donde cada ciudadano deberá votar. La información estará disponible antes de la jornada electoral y permitirá a los electores consultar el lugar definitivo designado, en función de las opciones registradas y la actualización de su domicilio en el padrón.

Aquellas personas que no realicen la selección en el periodo establecido recibirán una asignación automática del local de votación en función de la dirección que figura en el padrón.

La iniciativa responde al objetivo de optimizar el proceso electoral y mejorar las condiciones de acceso de cara a las elecciones generales de 2026.

Al responsable de local de votación le pagan S/ 1.800. Foto: ONPE

¿Cómo registrarme para el voto digital?

La ONPE impulsa esta modalidad, que se implementará de forma voluntaria y progresiva, permitiendo a determinados grupos priorizados ejercer su derecho al sufragio mediante medios electrónicos.

Para participar en el voto digital, los integrantes de los grupos seleccionados deben realizar una inscripción previa exclusivamente a través del portal oficial habilitado por la ONPE. El periodo para completar este proceso se extiende del 29 de octubre al 13 de diciembre de 2025.

Una vez finalizado el plazo, el sistema evaluará todas las solicitudes y, entre el catorce de diciembre de 2025 y el cinco de enero de 2026, notificará a los postulantes sobre la aceptación o el rechazo de su inscripción.

Las personas con registro confirmado podrán acceder a un módulo de práctica, diseñado para facilitar la capacitación y el conocimiento del sistema digital de votación. Esta etapa estará disponible del 15 de enero al 10 de abril de 2026, lo que permitirá que los usuarios se familiaricen con la plataforma antes de la jornada electoral.