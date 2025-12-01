Perú

Rafael López Aliaga propone arresto inmediato y grilletes electrónicos para migrantes en condición irregular

El exalcalde señaló que quienes no cuenten con documentos serían arrestados, sometidos a un monitoreo electrónico y enfrentarían la deportación si no regularizan su situación en un mes

Rafael López Aliaga propone que, en caso de asumir la presidencia, los migrantes en situación irregular sean arrestados, monitoreados con grilletes electrónicos y deportados si no regularizan su estatus en 30 días

El líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este sábado que, en caso de asumir la presidencia, tiene previsto aplicar el uso de grilletes electrónicos, después de un arresto, para migrantes en situación irregular.

“Todo indocumentado se va. Apenas es intervenido se le arresta, se le da un plazo de 30 días para regularizarse y se le pone un grillete electrónico para saber su ubicación en todo momento. Pasado el plazo de 30 días, de no haberse regularizado, se procede a su deportación”, señaló en una publicación de Facebook.

El exalcalde respondió así a la publicación de un entrevistador con quien había hablado el último viernes, cuando fue consultado sobre medidas similares a las propuestas por José Antonio Kast, candidato presidencial chileno con mayor respaldo para el balotaje.

En esa ocasión, no mencionó el arresto, aunque afirmó que el migrante sin documentos tendría que pagar el costo del dispositivo electrónico. “Tienes que ponerle aquel que no se identifica, que no da su señal de vida, ponerle un grillete para empezar. Hay mucho inmigrante colombiano, venezolano, que no se sabe que está en Perú. A ese me refiero”, aseguró.

El propio migrante sin documentos sería responsable de pagar el dispositivo de monitoreo según la propuesta, que toma referencia de medidas similares impulsadas en Chile

“Si se lo chapa y no tiene documentación, grillete… porque con inteligencia artificial sé dónde diablos está las 24 horas del día. No puede ser que de día te dé la cara, pero de noche es un asesino”, añadió.

El líder político, quien figura en la cabeza de los sondeos, aclaró que no plantea deportaciones masivas, pues, en sus palabras, “la logística para botar a un millón de personas es brutal”. Además, señaló que su enfoque busca evitar conflictos diplomáticos y la separación de familias. “Primero no haces un trastorno familiar… ya tiene esposo peruano, esposa peruana, hijitos peruanos”, dijo.

“Si ya se detecta que con grillete está en un distrito que no le corresponde… ya lo tienes ubicado. Yo soy gradual en eso. Deportar a un millón de personas, así de golpe, es una locura. No tenemos la logística para hacerlo”, añadió.

El enfoque de López Aliaga descarta deportaciones masivas por falta de logística y para evitar el desarraigo familiar y los conflictos diplomáticos

Situación en frontera

Sus declaraciones coinciden con la presencia de decenas de migrantes en la frontera entre Perú y Chile, quienes buscan abandonar el país antes del balotaje presidencial del 14 de diciembre entre Jeannette Jara y Kast, candidato que ha advertido a los migrantes irregulares que “quedan 103 días para que salgan voluntariamente”.

Los últimos sondeos publicados hasta este domingo, cuando empieza la veda para difundir encuestas, coinciden en dar como vencedor al exdiputado, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y que le sacaría entre 12 y 16 puntos a la exministra del actual Gobierno de Gabriel Boric.

El Gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para permitir que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional (PNP) en el resguardo de la frontera.

La administración del presidente interino José Jerí, además, incrementó la seguridad en su frontera sur, desplegando un contingente compuesto por cien militares y cien policías con la tarea de patrullar la zona y frenar el ingreso de personas sin documentación.

Rafael López Aliaga confirma su

Jesús Barco aclara sus intenciones

Enrique Valderrama es el candidato

Más allá de la vitamina

Sin rastro de Ulises Villegas,
Rafael López Aliaga confirma su

Jesús Barco aclara sus intenciones

El trabajo formativo de San

