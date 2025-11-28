JNE implementará la IA en las próximas Elecciones 2026: así se aplicará

Autoridad electoral implementará una herramienta para que los ciudadanos conozcan a su candidato en los próximos comicios | Latina TV

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la incorporación de inteligencia artificial en las próximas Elecciones Generales 2026 del Perú, marcando el inicio de una nueva fase en la gestión de procesos electorales.

El aplicativo Elexia permitirá analizar en minutos expedientes de candidatos, revisando hojas de vida y planes de gobierno de las organizaciones políticas participantes.

“Hemos logrado utilizar una herramienta que reduce el análisis de un expediente que normalmente dura seis horas, cuatro horas, a cinco minutos o menos, con lo cual la inteligencia artificial va a trabajar las 24 horas del día. No es que elimine el factor humano, eso que quede claramente establecido, sino que nos facilita el trabajo”, señaló Roberto Burneo, presidente de la JNE.

JNE utilizará inteligencia artificial en las Elecciones 2026 para reforzar los procesos electorales| Andina

Burneo instó al Congreso de la República a asegurar la asignación de fondos necesarios para fortalecer el sistema electoral.

“Confiamos totalmente de que el Legislador ha escuchado nuestro mensaje y que finalmente la ley de presupuesto se aprueben los recursos, porque es importante que el Ejecutivo y el Legislativo garanticen que el sistema electoral trabaje ordenadamente, pero con todas las fortalezas presupuestarias”, afirmó el funcionario.

El Jurado Nacional de Elecciones reiteró que estas medidas representan el primer paso para unas elecciones generales donde la supervisión y el registro de postulantes contarán con una trazabilidad inmediata, acorde con las mejores prácticas internacionales de transparencia y seguridad.

Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Elecciones primarias

Las Elecciones Primarias 2025 se realizarán en dos fechas: el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Durante estas jornadas, las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos oficiales para participar en las Elecciones Generales de 2026. El proceso es fundamental para la definición de las listas que estarán presentes en la próxima contienda nacional.

Este fin de semana comienza el proceso con las elecciones primarias internas de los partidos, etapa que habilita la selección de los postulantes presidenciales y congresales. Renovación Popular y el APRA son las dos primeras agrupaciones que emplean este sistema interno.

De acuerdo con el presidente del JNE, Roberto Burneo, el cronograma establece como límite el 23 de diciembre para que las 39 organizaciones políticas presenten sus listas oficiales.

“El plazo que tienen las organizaciones políticas es hasta el 23 de diciembre. No hay excusa”, señaló Burneo.

La autoridad electoral desplegó a más de seiscientos fiscalizadores en todo el país para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa durante esta etapa. Burneo expresó su confianza en una jornada participativa e hizo un llamado a los más de dos millones de afiliados de las organizaciones políticas a involucrarse activamente.

Presupuesto para el JNE

Cabe precisar que el JNE, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto adicional de 500 millones de soles para las elecciones generales de 2026. El objetivo de este pedido extraordinario es asignar un fiscalizador electoral por cada mesa de votación en todo el país.

Según el organismo, hasta ahora solo se dispone de fondos para cubrir la función de fiscalización en aproximadamente la mitad de las mesas. La autoridad electoral argumentó que, con la cantidad solicitada, se podrá garantizar presencia de personal especializado en cada mesa.