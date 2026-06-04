Maricsa Alfaro fue internada en el penal El Milagro tras ser condenada por la muerte de un vigilante en Trujillo

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el ingreso de la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna al penal de mujeres El Milagro, en Trujillo, donde cumplirá una condena de cuatro años, seis meses y veintiséis días de prisión efectiva por la muerte del vigilante Juan Martínez.
La medida fue ejecutada luego de que el Poder Judicial adelantara el fallo condenatorio en su contra por el delito de homicidio culposo. Los hechos ocurrieron la noche del 3 de mayo en el distrito de Víctor Larco, en la región La Libertad, cuando la empresaria atropelló al trabajador, quien posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.
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Durante la audiencia judicial, Alfaro Cerna aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La empresaria reconoció su responsabilidad en el accidente que terminó con la vida de Juan Martínez, lo que fue considerado durante el desarrollo del proceso penal.
Estado de ebriedad y licencia vencida
De acuerdo con la investigación fiscal, la empresaria manejaba su camioneta en estado de ebriedad al momento del atropello. Asimismo, se determinó que su licencia de conducir se encontraba vencida desde el año 2022.
Inicialmente, el Ministerio Público presentó una acusación por el delito de lesiones graves y solicitó la incoación de un proceso inmediato debido a que la conductora fue intervenida en flagrancia. Sin embargo, la situación cambió tras el fallecimiento del vigilante.
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Ante la muerte de la víctima, la Fiscalía recalificó la acusación y pasó a imputar el delito de homicidio culposo. Como parte de su requerimiento, el fiscal solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para la empresaria.
Beneficios procesales y fallo judicial
Durante la etapa intermedia del proceso, Maricsa Alfaro solicitó acogerse a la terminación anticipada, mecanismo que permite reducir la pena cuando el acusado acepta los cargos. No obstante, las partes no alcanzaron un acuerdo y el caso continuó hasta la fase de juicio.
Posteriormente, durante el desarrollo del proceso judicial, la empresaria volvió a acogerse a un mecanismo especial de conclusión anticipada. La Fiscalía planteó una reducción de la pena hasta cuatro años, seis meses y veintiséis días de prisión efectiva, mientras que la defensa buscaba que la condena fuera suspendida.
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Finalmente, el juez Néstor Sánchez Pagador, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de La Libertad, dispuso una condena de cárcel efectiva y ordenó su ejecución provisional. Asimismo, informó que la lectura íntegra de la sentencia será realizada el próximo 5 de junio.
Reparación civil e inhabilitación
Durante la audiencia, la empresaria pidió perdón a los familiares de Juan Martínez y solicitó permanecer en libertad para continuar trabajando y reparar el daño ocasionado. Sin embargo, el magistrado determinó que la condena debía cumplirse de manera efectiva.
Además de la pena privativa de libertad, el juez fijó el pago de una reparación civil de S/ 329.280 a favor de los deudos de la víctima, como compensación por los daños ocasionados tras el fallecimiento del vigilante.
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La sentencia también dispuso la inhabilitación permanente de Maricsa Alfaro Cerna para conducir cualquier tipo de vehículo. Con ello, la empresaria no podrá volver a obtener autorización para manejar, como parte de las medidas establecidas por el Poder Judicial tras el caso ocurrido en Trujillo.
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