Sergio George alista un podcast internacional entre Lima y Miami con Jely Reátegui en la conducción

Sergio George anunció un podcast internacional y programa de televisión que se grabará entre Lima y Miami con Jely Reátegui como coanimadora.

El productor musical Sergio George anunció el lanzamiento de un podcast y programa de televisión de alcance internacional que se grabará entre Lima y Miami, con la actriz y comunicadora Jely Reátegui como coanimadora del espacio.

El proyecto propone un formato de entrevistas íntimas y encuentros espontáneos con figuras de la música internacional, en lo que representa una nueva apuesta del productor por conectar a artistas de distintas partes del mundo con audiencias globales.

Según adelantó el propio George, el espacio no se limitará a conversaciones sobre discografía, sino que buscará explorar los procesos creativos de los artistas y generar momentos de creación en tiempo real.

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“Queremos crear un espacio diferente, donde los artistas no solo hablen de su música, sino que también compartan sus historias y hasta se animen a crear algo en el momento”, declaró el productor.

La elección de Lima como una de las sedes de grabación no es casual. George ha mantenido un vínculo estrecho con la escena musical peruana durante los últimos años y el anuncio confirma que la ciudad seguirá siendo un punto de referencia en sus proyectos.

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“La idea es que este podcast conecte distintas ciudades y culturas a través de la música. Hay una energía muy poderosa tanto en Lima como en Miami, y queremos que sea parte de esta conversación internacional”, afirmó.

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Jely Reátegui como coanimadora y el formato del proyecto

La incorporación de Jely Reátegui al proyecto fue la sorpresa del anuncio. La actriz peruana de cine, teatro y televisión, conocida por su versatilidad y por un discurso honesto sobre temas personales y sociales, acompañará a George en la conducción de un espacio que apuesta por la cercanía y la espontaneidad como ejes narrativos.

Reátegui suma al proyecto una trayectoria que incluye películas como ‘Hasta que nos diversas volvamos a encontrar’, ‘Soltera Codiciada’, ‘La verdad de Xanaxtasia’ o teatro como ‘El primer caso de Black & Jack’.

El formato combinará entrevistas con artistas de géneros diversos, diálogos sobre creatividad y momentos de improvisación musical, con producciones que se alternarán entre las dos ciudades. La elección de Reátegui como coanimadora apunta a sumar una voz con presencia consolidada en la industria peruana y con proyección internacional, en línea con el enfoque global del proyecto.

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El proyecto se posiciona como un punto de encuentro para el talento musical global y busca consolidar a Lima y Miami como plataformas complementarias dentro de la industria del entretenimiento en español.

El productor y su vínculo con el Perú

Sergio George llegó al Perú alrededor de 2019 con el objetivo de revitalizar la salsa e internacionalizar el talento local, tomando como referencia el fenómeno que el reggaetón protagonizó en Medellín.

Su proyecto más visible fue la colaboración con la cantante Yahaira Plasencia, con quien trabajó durante aproximadamente cuatro años. La relación profesional terminó en buenos términos hacia finales de 2023, cuando las diferencias en la visión de carrera —George apostaba por el mercado internacional, Plasencia prefería el local— hicieron inviable la continuidad del proyecto.

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Durante ese período, el productor también firmó alianzas con otros artistas peruanos como Cielo Torres. Asimismo, George participó como jurado en el programa “La Gran Estrella” de Gisela Valcárcel, lo que le permitió estrechar vínculos con la escena local.

La discusión reflejó cómo la farándula construye vínculos imaginarios a partir de apariciones públicas. Plasencia y George pidieron separar su dinámica profesional de narrativas que distorsionan su vida privada. (Facebook)

Su paso por el país no estuvo exento de dificultades personales. En entrevistas pasadas, el productor relató haber enfrentado amenazas y extorsión a través de redes sociales, situaciones que lo llevaron a actuar con mayor cautela respecto a su exposición mediática.

Pese a ello, George llegó a vender su casa en Estados Unidos para dedicarse de lleno a sus proyectos en Perú a partir de 2025, en una apuesta que evidencia el peso que el país tuvo en su agenda profesional durante ese período.

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Con el nuevo podcast internacional, Sergio George cierra su etapa de trabajo directo con artistas de estudio en el mercado local y da paso a un proyecto de mayor alcance, que busca posicionarse como una referencia dentro de la industria musical global con producción anclada en dos ciudades estratégicas del continente americano.