Norma Yarrow afirma que usará dinero de ‘bono navideño’: “Tengo que darle Navidad a muchos niños”

“Con esta ley se amplía los alcances de la legítima defensa", señaló la congresista Norma Yarrow.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, asegura que usará el dinero del ‘bono navideño’, una tarjeta de S/1.900, que se entrega a los parlamentarios cada año. Cuarto Poder informó que en diciembre los legisladores recibirán beneficios económicos que suma S/46 mil 900 por persona.

“Todos los años es lo mismo, fuera de los descuentos que se tienen. En el caso del bono de la tarjeta, yo no seré ninguna hipócrita en decir que no lo voy a recibir, porque tengo que darle Navidad a muchos niños en asentamientos humanos y yo lo hago todos los años con o sin [bono] porque es un tema que lo tengo desde 2010”, dijo a RPP.

"¿Qué hace el Estado con ese dinero? ¿Sabemos nosotros dónde va? Yo prefiero que se lo lleve un niño", cuestionó. Yarrow también aclaró que esta postura es personal, ya que su bancada todavía sigue analizando la situación antes de tomas una decisión.

De acuerdo con Cuarto Poder, los congresistas recibirán una tarjeta por S/ 1.900 y que los bonos de fin de año alcanzarán S/ 46 mil 900 por parlamentario. El beneficio se aplicará en la última Navidad antes de concluir la actual legislatura, coincidiendo con protestas antigubernamentales en las calles.

El sueldo mensual de S/ 15 mil 600 recibido por cada congresista se complementa con una gratificación semestral, un bono por función congresal de S/ 11 mil y un pago adicional de S/ 2.800 por semana de representación. El informe detalla que el Congreso ha iniciado la adquisición de 4.500 tarjetas electrónicas para este aguinaldo, con un desembolso estimado de S/ 8 millones 550 mil. El proceso de compra y las especificaciones técnicas, que cubren temas de seguridad y vigencia de las tarjetas, forman parte del Plan de Ejecución de Actividades de Bienestar Social del Parlamento.

La entrega de estas tarjetas ha mostrado un aumento progresivo en su valor durante los últimos años: pasaron de S/ 1.500 en 2020 y 2021 a S/ 1.900 en 2024 y 2025. Desde 2023, el Congreso ha destinado más de S/ 24.656.940 al pago de este concepto. Estos bonos están contemplados en el convenio colectivo con SITRACON, el sindicato parlamentario, vigente hasta este año. Para el próximo periodo, ya se instaló una comisión negociadora que discutirá el acuerdo 2026-2027.

Los beneficios de Navidad serán los últimos del actual Congreso unicameral. Se han considerado bonos extraordinarios, lo que eleva el presupuesto y se aparta de la política de austeridad promovida por el Gobierno de transición de José Jerí.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, firmó la resolución que oficializa la negociación del nuevo convenio con el sindicato. Además, las cifras de aprobación muestran que el presidente interino, José Jerí, cuenta con un respaldo del 58% y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, registra 23% de aprobación frente a un 49% de desaprobación.

En hechos recientes, el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) solicitó la entrega de un nuevo bono que supera los S/ 10 mil, bajo el concepto de compensación por “cumplimiento de objetivos institucionales”. El documento oficial, dirigido a la Mesa Directiva del Congreso presidida en ese entonces por Eduardo Salhuana, proponía la entrega de un monto de S/ 10 mil 700 exento de impuestos y adicional a la gratificación por Fiestas Patrias que corresponde a julio.