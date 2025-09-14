Perú gana el Mundial de Desayunos con pan con chicharrón, pero no es la primera vez que el país se impone en un torneo de Ibai

Perú ha destacado en los torneos organizados por Ibai Llanos, ganando en 2021 el Balloon World Cup con Francesco de la Cruz y en 2025 el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón. Foto: Composición Infobae Perú

Perú volvió a brillar en el escenario internacional de los torneos digitales organizados por el streamer español Ibai Llanos, esta vez con la victoria del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de 2025. La receta tradicional peruana superó a la arepa reina pepiada de Venezuela por apenas 200 mil votos, convirtiéndose en favorita del público y en un símbolo de la riqueza gastronómica del país. Este triunfo reafirma la capacidad de Perú para destacar en competencias globales y muestra cómo la gastronomía puede movilizar a millones de votantes.

El pan con chicharrón no solo ganó en votos, sino que también se convirtió en un referente cultural que unió a las familias peruanas en celebraciones y actividades alrededor del país. Las redes sociales se llenaron de fotos, videos y publicaciones que mostraban el orgullo nacional, y las autoridades felicitaron oficialmente el logro, destacando la importancia de la gastronomía como elemento de identidad y cohesión social.

Aunque el Mundial de Desayunos fue la estrella reciente, Perú ya había demostrado su talento en torneos anteriores de Ibai Llanos. En 2021, el joven Francesco de la Cruz se coronó campeón del primer Balloon World Cup, una competencia creativa y dinámica que capturó la atención de millones de espectadores. Ambos logros reflejan cómo Perú ha sabido posicionarse en eventos internacionales de entretenimiento digital, combinando cultura, habilidad y participación ciudadana.

Este sábado, el Perú se coronó campeón del Mundial de Desayunos, un torneo virtual organizado por Ibai Llanos. El pan con chicharrón superó a la arepa reina pepiada de Venezuela por apenas 200 mil votos, sumando 12.8 millones frente a los 12.6 millones de la propuesta venezolana. La competencia se realizó mediante votaciones en TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

Perú movilizó a su comunidad digital, alcanzando 6.5 millones de votos en TikTok, 4.9 millones en Instagram y 1.4 millones en YouTube. La participación ciudadana fue clave para consolidar la victoria y reflejó el interés del público por reconocer la gastronomía nacional. Además, el torneo permitió visibilizar la diversidad de los desayunos peruanos en distintas regiones del país.

Tras la confirmación del resultado, autoridades peruanas felicitaron al país. La presidenta Dina Boluarte destacó el valor del pan con chicharrón como un emblema de emprendimiento familiar, mientras que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones resaltó la gastronomía peruana como un elemento de unidad nacional. La victoria generó celebraciones en plazas y restaurantes, con familias disfrutando del plato ganador.

El día que Perú triunfó en el Mundial de Globos de Ibai

El 14 de octubre de 2021, Perú logró otra destacada participación internacional cuando Francesco de la Cruz se coronó campeón del primer Mundial de Globos, el Balloon World Cup, celebrado en Barcelona. Este evento, organizado por Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, con transmisión en vivo y gran repercusión en redes sociales.

Francesco de la Cruz, de 18 años, se impuso a 32 competidores de diferentes países. En la final, derrotó al alemán Jan Spieb por 6-2, tras eliminar a selecciones como Bulgaria, Mongolia y Argentina, y vencer al anfitrión España en semifinales. El torneo se desarrolló en una “jaula de cristal”, donde los jugadores debían evitar que el globo tocara el suelo, y se aplicaron herramientas como el “Globo de Oro” y el “Ojo de Globo” para desempates y revisión de jugadas.

Como premio, Francesco recibió 10.000 euros, los cuales compartió con su familia. El evento tuvo una audiencia de más de 8 millones de espectadores en todo el mundo, con un minuto de oro de 632.494 espectadores simultáneos. La victoria histórica destacó la habilidad de Perú en competencias creativas y entretenidas, consolidando su presencia en torneos internacionales organizados por Ibai.

Ibai Llanos y sus torneos más exitosos

Ibai Llanos es un creador de contenido español y uno de los más influyentes del mundo digital. Comenzó como comentarista de esports y, desde 2020, organiza eventos virales en Twitch y YouTube.

Ibai Llanos rinde homenaje al Perú: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional| Composición Infobae Perú |

Entre sus torneos más destacados se encuentran el Balloon World Cup de 2021, ganado por Perú con Francesco de la Cruz; el Mundial de Desayunos de 2025, donde Perú triunfó con el pan con chicharrón; La Velada del Año, Disaster Chefs y otros concursos de entretenimiento que combinan creatividad, participación masiva y transmisión en vivo.