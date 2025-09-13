Ibai Llanos rinde homenaje al Perú por el pan con chicharrón: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

El streamer español Ibai Llanos rindió tributo a Perú al anunciar el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos, certamen que captó la atención de millones de internautas. En el video del anuncio, Llanos apareció envuelto en la bandera nacional y entonó las estrofas del Himno, gesto que subrayó el peso cultural y gastronómico del logro para el país. La transmisión combinó emoción y símbolos patrios, consolidando la euforia que ya se sentía en redes y espacios públicos.

Desde el inicio de la emisión, el Himno Nacional peruano acompañó la entrega de resultados. Llanos explicó paso a paso cómo el pan con chicharrón se impuso en una final ajustada, marcada por el intenso respaldo que recibió la arepa reina pepiada de Venezuela. Durante la competencia, ambos platillos alternaron en el liderazgo de la votación global, generando expectativa minuto a minuto.

La competencia cerró a las 12:00 p.m., hora peruana, y la tensión fue compartida en distintos rincones del país. Familias, grupos de amigos y comensales eligieron reunirse en plazas, restaurantes o convocatorias espontáneas, casi siempre acompañados de pan con chicharrón servido en sus presentaciones más tradicionales.

Orgullo peruano: Ibai Llanos anuncia victoria del pan con chicharrón envuelto en la bandera nacional

La victoria definitiva del pan con chicharrón selló una jornada que trascendió las pantallas y se vivió con entusiasmo en todos los rincones de Perú. El certamen y su resultado reforzaron la identidad nacional y el reconocimiento internacional a la riqueza culinaria peruana, que encuentra en la mesa un motivo de unión y celebración.

¿Cuántos votos obtuvo Perú?

El pan con chicharrón de Perú sumó un total de 12 millones 800 mil votos repartidos en las diferentes plataformas digitales, de la siguiente manera.

TikTok: 6.500.000 votos

Instagram: 4.900.000 votos

YouTube: 1.400.000 votos

Ibai Llanos rinde homenaje al Perú: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional

Perú nuevamente en el ojo del mundo

Perú volvió a captar la atención internacional al consolidar su reputación como uno de los destinos gastronómicos más importantes del planeta. Figuras como Virgilio Martínez, Mitsuharu Tsumura, Gastón Acurio y Pía León lideran esta tendencia, posicionando la cocina peruana entre las más influyentes y reconocidas. La reciente consagración del pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, así como la destacada presencia de restaurantes nacionales en rankings globales, refuerzan el perfil de Perú en el mapa culinario

Como se recuerda, en la edición 2024 de The World’s 50 Best Restaurants, tres establecimientos peruanos lograron ingresar a la lista por su propuesta innovadora y compromiso con la sostenibilidad. Además, en la selección de los 50 mejores de Latinoamérica, otros dos restaurantes con sede en Lima confirmaron el liderazgo regional y global de la cocina local. Esta presencia demuestra la diversidad de influencias, productos y técnicas que distinguen a Perú ante la crítica y los comensales internacionales.

Costa, sierra y selva ofrecen ingredientes singulares que, junto a la herencia de migraciones históricas, convierten a la gastronomía peruana en un crisol de sabores y técnicas de alcance internacional.

Uno de los nombres propios es Kjolle, restaurante dirigido por Pía León y situado en Barranco. Su cocina plantea una relación directa con los ingredientes, realzando colores, texturas y sabores bajo una lógica de aprovechamiento máximo y mínima generación de residuos. El proceso de creación de los platos implica meses de investigación, experimentación y respeto por el origen de cada producto, lo que convierte al menú de Kjolle en una experiencia única y profundamente conectada con el entorno peruano.

Por su parte, Mayta, dirigido por el chef Jaime Pesaque, alcanza el puesto 41 entre los mejores restaurantes del mundo, respaldado por una cocina peruana contemporánea que pone en valor la trazabilidad de los insumos autóctonos. El trabajo riguroso con productos como el paiche amazónico evidencia una preocupación tanto por lo local como por la excelencia culinaria, captando el interés de comensales.