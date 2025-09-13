Perú

Ibai Llanos rinde homenaje al Perú por el pan con chicharrón: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional

El desenlace del certamen virtual incluyó gestos simbólicos y mensajes de admiración hacia la cultura andina. Perú sumó un total de 12 millones 800 mil votos

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

El streamer español Ibai Llanos rindió tributo a Perú al anunciar el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos, certamen que captó la atención de millones de internautas. En el video del anuncio, Llanos apareció envuelto en la bandera nacional y entonó las estrofas del Himno, gesto que subrayó el peso cultural y gastronómico del logro para el país. La transmisión combinó emoción y símbolos patrios, consolidando la euforia que ya se sentía en redes y espacios públicos.

Desde el inicio de la emisión, el Himno Nacional peruano acompañó la entrega de resultados. Llanos explicó paso a paso cómo el pan con chicharrón se impuso en una final ajustada, marcada por el intenso respaldo que recibió la arepa reina pepiada de Venezuela. Durante la competencia, ambos platillos alternaron en el liderazgo de la votación global, generando expectativa minuto a minuto.

La competencia cerró a las 12:00 p.m., hora peruana, y la tensión fue compartida en distintos rincones del país. Familias, grupos de amigos y comensales eligieron reunirse en plazas, restaurantes o convocatorias espontáneas, casi siempre acompañados de pan con chicharrón servido en sus presentaciones más tradicionales.

Orgullo peruano: Ibai Llanos anuncia
Orgullo peruano: Ibai Llanos anuncia victoria del pan con chicharrón envuelto en la bandera nacional| Composición Infobae Perú

La victoria definitiva del pan con chicharrón selló una jornada que trascendió las pantallas y se vivió con entusiasmo en todos los rincones de Perú. El certamen y su resultado reforzaron la identidad nacional y el reconocimiento internacional a la riqueza culinaria peruana, que encuentra en la mesa un motivo de unión y celebración.

¿Cuántos votos obtuvo Perú?

El pan con chicharrón de Perú sumó un total de 12 millones 800 mil votos repartidos en las diferentes plataformas digitales, de la siguiente manera.

  • TikTok: 6.500.000 votos
  • Instagram: 4.900.000 votos
  • YouTube: 1.400.000 votos
Ibai Llanos rinde homenaje al
Ibai Llanos rinde homenaje al Perú: el anuncio estuvo acompañado de la bandera y el Himno Nacional| Composición Infobae Perú |

Perú nuevamente en el ojo del mundo

Perú volvió a captar la atención internacional al consolidar su reputación como uno de los destinos gastronómicos más importantes del planeta. Figuras como Virgilio Martínez, Mitsuharu Tsumura, Gastón Acurio y Pía León lideran esta tendencia, posicionando la cocina peruana entre las más influyentes y reconocidas. La reciente consagración del pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo, así como la destacada presencia de restaurantes nacionales en rankings globales, refuerzan el perfil de Perú en el mapa culinario

Como se recuerda, en la edición 2024 de The World’s 50 Best Restaurants, tres establecimientos peruanos lograron ingresar a la lista por su propuesta innovadora y compromiso con la sostenibilidad. Además, en la selección de los 50 mejores de Latinoamérica, otros dos restaurantes con sede en Lima confirmaron el liderazgo regional y global de la cocina local. Esta presencia demuestra la diversidad de influencias, productos y técnicas que distinguen a Perú ante la crítica y los comensales internacionales.

Costa, sierra y selva ofrecen
Costa, sierra y selva ofrecen ingredientes singulares que, junto a la herencia de migraciones históricas, convierten a la gastronomía peruana en un crisol de sabores y técnicas de alcance internacional. (Andina)

Uno de los nombres propios es Kjolle, restaurante dirigido por Pía León y situado en Barranco. Su cocina plantea una relación directa con los ingredientes, realzando colores, texturas y sabores bajo una lógica de aprovechamiento máximo y mínima generación de residuos. El proceso de creación de los platos implica meses de investigación, experimentación y respeto por el origen de cada producto, lo que convierte al menú de Kjolle en una experiencia única y profundamente conectada con el entorno peruano.

Por su parte, Mayta, dirigido por el chef Jaime Pesaque, alcanza el puesto 41 entre los mejores restaurantes del mundo, respaldado por una cocina peruana contemporánea que pone en valor la trazabilidad de los insumos autóctonos. El trabajo riguroso con productos como el paiche amazónico evidencia una preocupación tanto por lo local como por la excelencia culinaria, captando el interés de comensales.

Temas Relacionados

pan con chicharrónIbai LlanosMundial de Desayunosperu-noticias

Más Noticias

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

El equipo peruano sale a asegurar un nuevo punto que le permita avanzar al Grupo Mundial I de la Copa Davis. Sigue aquí todos los detalles de este importante duelo que se jugará en el Club Lawn Tenis de Jesús María

Dobles Perú vs Portugal, con

Óscar Arriola podría reemplazar a Víctor Zanabria como comandante general de la PNP tras su suspensión

Ante la suspensión del actual comandante general, el jefe del Estado Mayor expresó confianza en asumir nuevas funciones, pero prefirió un pronunciamiento oficial y esperar la decisión del gobierno de Dina Boluarte

Óscar Arriola podría reemplazar a

El controvertido comentario de Alex Valera acerca de Hernán Barcos tras cruce en el clásico de Liga 1 2025: “La experiencia no le sirvió”

El delantero de Universitario de Deportes ha roto su silencio para salir al frente ante los comentarios del ‘Pirata’, quien arremetió con fuertes declaraciones a partir de un irrespeto en el campo del Monumental

El controvertido comentario de Alex

CEO de AFP Integra se pronuncia sobre retiro de 95,5%: “Se puede flexibilizar”

Críticas y retos al Sistema Privado de Pensiones y las AFP. Periodistas y representante de Integra discutieron sobre la reforma de pensiones

CEO de AFP Integra se

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

El comandante general de la PNP se pronunció por la resolución judicial que ordena su suspensión por 18 meses

Víctor Zanabria asegura tener respaldo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria asegura tener respaldo

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

ENTRETENIMIENTO

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

Melissa Paredes se sincera sobre las críticas que recibió tras escándalo con Anthony Aranda: “Me señalaron como la peor del mundo”

Brenda Matos, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, tiene emotivo reencuentro con su madre en Japón después de 22 años: “Sigo sin creerlo”

DEPORTES

El controvertido comentario de Alex

El controvertido comentario de Alex Valera acerca de Hernán Barcos tras cruce en el clásico de Liga 1 2025: “La experiencia no le sirvió”

Dobles Perú vs Portugal, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, EN VIVO HOY: punto a punto por Copa Davis 2025

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025