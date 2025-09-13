Final del Mundial de Desayunos EN VIVO: Ibai anuncia HOY al ganador entre el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada

¿Qué es el pan con chicharrón?

El pan con chicharrón es uno de los desayunos más tradicionales de Perú. Su origen se asocia a la gastronomía limeña, aunque ha logrado reconocimiento nacional por su sencilla preparación y sabor característico. El sándwich se elabora con pan francés o ciabatta, lonjas de chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla a base de cebolla, ají, jugo de limón y cilantro. Este platillo suele disfrutarse en las mañanas, ya sea en chicharronerías, mercados o carretillas, formando parte de celebraciones familiares y festividades populares. En el contexto del Mundial de los Desayunos, el platillo fue promovido como un símbolo de tradición y orgullo nacional, logrando movilizar campañas en todo el país.