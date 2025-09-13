Perú

Día de la arepa es opacada por el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

El platillo peruano se impuso por 200.000 votos al máximo representante Venezolano en el concurso organizado por Ibai

La celebración mundial del Día de la Arepa, una fecha emblemática impulsada desde 2012 por la Organización de Venezolanos en el Extranjero, coincidió este año con un inesperado desenlace en el Mundial de Desayunos: la tradicional arepa reina pepiada fue derrotada en una reñida final por el pan con chicharrón de Perú. El concurso, organizado por el streamer español Ibai Llanos, congregó millones de votos y mantuvo la atención de la comunidad digital latinoamericana, reconfigurando el protagonismo anual de este símbolo de la cocina venezolana.

Cada segundo sábado de septiembre, el Día de la Arepa convoca a venezolanos dentro y fuera del país para rendir tributo a este platillo versátil, elaborado a base de harina de maíz y popular por su adaptabilidad a todo tipo de rellenos, desde carnes hasta legumbres. En el Perú, la comunidad también participa con el tradicional ‘Arepazo’, reuniendo a quienes buscan mantener vivas las raíces alimenticias y culturales venezolanas. Sin embargo, en esta ocasión, la fiesta se vio opacada por el resultado del certamen virtual.

La final del Mundial de Desayunos enfrentó a la arepa reina pepiada y el pan con chicharrón, resultando vencedora la especialidad peruana por un margen de apenas 200.000 votos. Según datos difundidos por Ibai Llanos, Perú acumuló 12.800.000 votos (6.500.000 de TikTok, 4.900.000 de Instagram y 1.400.000 de YouTube), mientras que Venezuela registró 12.600.000 (6.400.000 de TikTok, 4.900.000 de Instagram y 1.300.000 de YouTube). La alta participación evidenció la relevancia internacional del concurso y el entusiasmo de ambas comunidades.

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

A pesar de la derrota en la competencia digital, la arepa reina pepiada reafirmó su papel como emblema gastronómico de Venezuela. El resultado en el Mundial de Desayunos acompañó la conmemoración del Día de la Arepa, subrayando el impacto y la proyección internacional de la cocina latinoamericana.

El premio de Perú

Perú se alzó con el triunfo en el Mundial de Desayunos, certamen virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos, luego de superar en la final a la arepa venezolana por un margen de 200.000 votos. La competencia, que movilizó a millones en redes sociales, colocó al pan con chicharrón como estandarte nacional y protagonista del evento.

Conocidos los resultados, Ibai Llanos presentó el trofeo oficial: una sartén dorada, diseñada especialmente para la ocasión. “Aquí tenéis el trofeo oficial del Mundial de desayunos: la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hiciesen la sartén dorada. La levanto yo en honor a los peruanos”, expresó el creador de contenido en un video difundido en sus redes. Cubierto con la bandera peruana y al ritmo del himno nacional, el streamer celebró junto a los más de 33 millones de peruanos y peruanas.

Seguidores viven el minuto a minuto y disfrutan del pan con chicharrón mientras esperan el anuncio de Ibai. | Infobae Perú / Tomás Ezerskii

Por ahora no se ha confirmado si Ibai Llanos visitará Perú para entregar el trofeo a alguna autoridad o representante. El streamer sostuvo la sartén dorada en nombre del país, festejando el logro como si de un torneo deportivo se tratase. El triunfo refuerza el valor simbólico del pan con chicharrón para la gastronomía peruana a nivel mundial.

