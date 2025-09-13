Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

El streamer anunció en vivo al ganador del Mundial de Desayunos ante millones de seguidores. | TikTok / Ibai Llanos

La final del “Mundial de desayunos”, organizada por Ibai Llanos, desató una ola de reacciones en redes sociales tras la victoria del pan con chicharrón peruano sobre la arepa reina pepiada de Venezuela. La competencia digital, seguida por millones de usuarios en Latinoamérica, no solo motivó a miles a votar sino que se convirtió en tendencia por los creativos memes compartidos en ambos países después del desenlace.

Perú celebró su triunfo con entusiasmo y originalidad. Los usuarios inundaron plataformas como X, Instagram y Facebook con imágenes humorísticas en las que el pan con chicharrón era el protagonista del momento. Entre los memes más populares, varios montajes representaban al emblemático desayuno como campeón mundial, con cintas doradas y trofeos, mientras otros lo mostraban con la bandera peruana.

Ibai Llanos mencionó al ganador del Mundial de desayunos y los memes no tardaron en aparecer.

Además de la alegría, la chispa de los internautas se reflejó en memes sobre la unión nacional, comparando el triunfador desayuno con motivos patrióticos y personajes populares. Incluso, personalidades de la política, del mundo artístico y entidades se sumaron a esta celebración a través de las redes sociales. Otros fueron más allá y resaltaron que pese a nuestra victoria, Dina Boluarte sigue en la presidencia.

Memes de los usuarios tras la victoria del Pan con chicharron.

El lamento de Venezuela

En contraste, desde Venezuela, el tono fue diferente, aunque igualmente creativo. Los usuarios respondieron a la derrota de la arepa reina pepiada con memes cargados de humor y resignación, recalcando que la caída coincidía con el Día Internacional de la Arepa, agregando una cuota extra de ironía.

Muchos posts expresaban que no había sigo una buena etapa para el país, pues no llegaban al Mundial, seguía Nicolás Maduro en la presidencia y ahora tampoco lograron la victoria en el concurso de Ibai Llanos.

Ambos bandos coincidieron en aprovechar el desenlace para revalorizar su creatividad y su gastronomía. Influencers y creadores de contenido se sumaron a la marea digital, haciendo que el resultado trascienda la anécdota para convertirse en un fenómeno de pertenencia y orgullo nacional.

Memes de los usuarios luego que Venezuela perdiera en competencia de Ibai Llanos.

Memes de los usuarios luego que Venezuela perdiera en competencia de Ibai Llanos.

Memes de los usuarios luego que Venezuela perdiera en competencia de Ibai Llanos.