Perú

Dina Boluarte celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos durante discurso

Desde la inauguración de un proyecto, la presidenta destacó la victoria del Perú en la competencia viral tras un pronunciamiento de la Presidencia en redes sociales

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
Presidenta Dina Boluarte celebra victoria
Presidenta Dina Boluarte celebra victoria en el Mundial de Desayunos de famoso streamer. (Composición Infobae)

La presidenta Dina Boluarte celebró este sábado 13 de septiembre de 2025 el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos, durante la ceremonia de lanzamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Eten en Lambayeque.

La victoria, confirmada al mediodía tras millones de votos en redes sociales, desató una ola de entusiasmo en el Perú. Minutos antes, la Presidencia del Perú festejó en redes: “¡El Perú es clave, campeón e inigualable! Nuestra gastronomía es cultura, tradición peruana e ingrediente importante de nuestro desarrollo económico.

La celebración del triunfo gastronómico se dio en el marco del lanzamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Eten, un proyecto estratégico que busca convertir a Lambayeque en un hub logístico para regiones como Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. Boluarte vinculó ambos eventos como ejemplos del potencial peruano para destacar a nivel global, ya sea en infraestructura o en cultura.

(Presidencia vía X)
(Presidencia vía X)

Un Mundial que unió al Perú

La mandataria aprovechó el evento para felicitar a los peruanos por su unidad y patriotismo, y destacó cómo el apoyo masivo en redes sociales llevó al icónico desayuno criollo a derrotar a la arepa venezolana en una reñida final.

“Esta victoria nos demuestra que en unidad podemos conseguir muchos triunfos y seguir marcando historia”, expresó Boluarte. La mandataria destacó al pan con chicharrón como “nutritivo, pero cargado de amor y cariño”, y un pilar de emprendimiento. “Mujeres, jóvenes y varones han hecho del chicharrón un negocio para sacar adelante a sus familias”, añadió.

El Mundial de Desayunos movilizó a millones de peruanos desde el 18 de agosto. La competencia, basada en votaciones en TikTok, Instagram y YouTube, enfrentó al pan con chicharrón contra desayunos como los chilaquiles mexicanos y la marraqueta chilena.

En medio de la inauguración de un puerto, la mandataria aprovechó para pronunciarse sobre la reciente victoria en el Mundial de Desayunos. | TV Perú

Símbolo de identidad y economía

Boluarte resaltó que el pan con chicharrón es nutritivo pero cargado de amor y cariño”. Además, aseguró que “mujeres, jóvenes y varones han tenido a ese delicioso chicharrón como un emprendimiento más para sacar adelante a sus familias”.

En regiones como Lima, Arequipa y Trujillo, las chicharronerías son un negocio clave para mujeres y jóvenes que, como mencionó Boluarte, han encontrado en este plato una fuente de ingresos para sus familias.

El pan con chicharrón, preparado con pan francés, chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla, es un pilar de la mesa criolla, especialmente en los desayunos dominicales. Su preparación, influenciada por técnicas culinarias chinas y japonesas, ha trascendido generaciones. Según el INEI, cada persona en el Perú consume al año 1,4kg de chancho en promedio. La victoria reafirma el valor de la cocina peruana como motor económico y cultural.

(Presidencia del Perú vía X)
(Presidencia del Perú vía X)

Los resultados en cifras del Mundial de Desayunos

El pan con chicharrón peruano se impuso en la final contra la arepa reina pepiada venezolana con un total de 12.800.000 votos, superando por un estrecho margen los 12.600.000 votos de Venezuela. Según los datos oficiales, los resultados por plataforma fueron:

Perú

  • TikTok: 6.500.000 votos
  • Instagram: 4.900.000 votos
  • YouTube: 1.400.000 votos

Venezuela

  • TikTok: 6.400.000 votos
  • Instagram: 4.900.000 votos
  • YouTube: 1.300.000 votos

La contienda, que cerró a las 12:00 p.m. (hora peruana), mostró un empate en Instagram y una ligera ventaja peruana en YouTube, pero fue en TikTok donde el Perú marcó la diferencia.

Temas Relacionados

Dina BoluartePan con chicharrónMundial de desayunosArepaperu-noticias

Más Noticias

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

El equipo peruano no pudo contra las raquetas de Portugal y cayeron 7-5 y 6-3. Con este resultado la serie no está definida y se definiría en el duelo de Buse con Borges o Bueno y Faria

Perú, con Ignacio Buse y

Pan con chicharrón peruano conquista el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en un final histórico: así fue el anuncio

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquista

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Marvel demandó a negocio peruano por importar productos de Spiderman, Iron Man y otros héroes sin licencia

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi resolvió que la empresa incurrió en infracción al traer al Perú mercadería con imágenes registradas, imponiéndole una multa de S/ 4.731,33 y ordenando el comiso de los productos

Marvel demandó a negocio peruano

Teletón 2025 recaudó 1.684.524 soles en su primer día de maratón de solidaridad con los niños con discapacidad y autismo

Miles de peruanos se sumaron desde distintos puntos del país a la Teletón 2025, cuyo primer show contó con la participación de Milena Warthon, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y Natalia Natalia

Teletón 2025 recaudó 1.684.524 soles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML de Rafael López

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Perú, con Ignacio Buse y

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”