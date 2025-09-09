Isabella Ladera, Milett Figueroa, Leslie Shaw, Ezio Oliva, Ney Guerrero y otros personajes que sufrieron la filtración de sus videos íntimos y violación a su intimidad

Las conductoras protagonizaron un tenso intercambio de opiniones tras la filtración de imágenes personales de Isabella Ladera, poniendo sobre la mesa el dilema entre prevención y libertad individual en el mundo digital (América TV)

La reciente denuncia de Isabella Ladera tras la filtración de videos personales con Beéle expone nuevamente la vulnerabilidad de celebridades ante la violación de la intimidad. La modelo venezolana, vinculada en los últimos meses al chico reality Hugo García, confirmó públicamente que parte de su vida privada fue divulgada sin su consentimiento, pero ha tenido el apoyo del peruano.

La filtración de material íntimo se repite con más frecuencia de la que se cree, impactando especialmente a mujeres y hombres que trabajan como modelos, actrices o conductoras. En muchos casos los responsables de estos delitos digitales buscan extorsionar a las víctimas solicitando sumas elevadas de dinero a cambio de no difundir los archivos.

Isabella Ladera se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video íntimo.

A continuación, un recuento de los casos más sonados dentro del espectáculo peruano, donde reconocidas figuras debieron enfrentar la filtración de sus fotos y videos privados.

Milett Figueroa

Milett Figueroa, actual pareja del conductor argentino Marcelo Tinelli, vio vulnerada su intimidad en 2015 tras la difusión en internet de un video sexual grabado junto a su expareja Alexander Geks. La modelo relató en declaraciones recogidas por ‘Amor, Amor, Amor’ que no autorizó la grabación del material y que fue registrada con un dispositivo iPad sin su consentimiento.

“No le perdono que grabara el video sin mi consentimiento y que me dijera que lo borró. Si de mí habría salido grabarme, no lo culparía”, expresó Figueroa sobre el incidente. Inicialmente, tanto ella como su hermano Helmut anunciaron acciones legales contra Geks. Sin embargo, después optaron por no continuar el proceso para evitar consecuencias psicológicas negativas para la modelo.

Milett Figueroa sufrió la violación de su intimidad.

“No podemos seguir eternamente atrás de un proceso judicial, pagando abogados, y que afecte psicológicamente a mi hermana, así que lo hemos dejado atrás por un tema de salud mental”, indicó Helmut en aquel entonces. El caso llevó a la exclusión de Geks del programa “Esto es Guerra” poco después de la polémica.

Karen Schwarz y Ezio Oliva

En enero de 2014, Ezio Oliva, cantante peruano y ex líder de Ádammo, fue víctima de ciberpiratas que publicaron en internet un video íntimo suyo con una mujer desconocida. El escándalo creció tras la difusión mediática del material por el programa ‘Mil Disculpas’, dirigido por Carlos Cacho. Oliva denunció públicamente tanto al conductor como al productor del programa, responsabilizándolos de divulgar el enlace y facilitar el acceso al video.

Ezio Oliva también fue víctima de la filtración de un video íntimo; mientras que Karen Schwarz sufrió de extorsión por otro video que nunca salió a la luz.

El caso llegó a tribunales, y en 2021 la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena para Cacho y el productor Dany Tsukamoto: tres años de pena privativa de libertad suspendida y un pago solidario de 60 mil soles por violación a la intimidad y uso indebido de archivos.

Posteriormente, Karen Schwarz, conductora y pareja de Oliva, denunció intentos de extorsión por otro video de carácter sexual que nunca llegó a difundirse. Schwarz después defendió a su esposo ante la presión mediática y relató el impacto emocional del caso.

Pierina Carcelén

Pierina Carcelén, actriz conocida por su papel en la serie ‘Eres mi bien’, vivió en marzo de 2021 la filtración de videos privados junto a su pareja. Carcelén explicó en un extenso comunicado en redes sociales que los archivos fueron robados y distribuidos de manera ilegal, luego de haber perdido su teléfono tras un asalto dos meses antes de la difusión.

La actriz Pierina Carcelén sufrió la difusión de un video íntimo con su pareja y emitió un comunicado al respecto.

“Estos videos han sido robados y están siendo distribuidos ilegalmente. Duele la perversión y la maldad a la que nosotros, y sobre todo nuestros hijos, estamos siendo expuestos”, afirmó la actriz en Instagram. La actriz enfatizó que la difusión y el robo de este tipo de material constituye un delito y que quienes comparten ese contenido también incurren en responsabilidad.

“El hurto de la privacidad es un delito. Compartir ese contenido no solo vuelve cómplices a quienes lo hacen, sino que refuerza tristemente los machismos y la violencia a la mujer”, apuntó Carcelén en respuesta al incidente.

Sandra Arana

En 2019, la exconductora y actriz Sandra Arana enfrentó la distribución no autorizada de una foto íntima enviada a su entonces pareja, Simón de Souza. La artista reconoció estar afectada por la situación y aseguró que iniciaría acciones legales contra quienes divulgaron la imagen.

Sandra Arana lloró por filtración de fotos íntimas.

La conductora pidió ante los medios y sus seguidores abstenerse de difundir el material y buscar respeto por la privacidad ajena. Arana detalló que la imagen fue sustraída de sus cuentas personales, aumentando su temor a que más contenido fuera expuesto. En ese momento, agradeció el apoyo de su familia, particularmente el de su madre, quien le aconsejó minimizar la gravedad pública de lo sucedido.

Xoana González

La modelo argentina Xoana González también resultó afectada en 2015 por la divulgación de diversos videos íntimos, algunos de los cuales fueron utilizados por delincuentes para intentar extorsionarla.

Xoana González también fue víctima de su intimidad.

El material circuló masivamente en WhatsApp y la noticia del caso fue reportada en medios peruanos y argentinos. González manifestó que los responsables contactaron con ella para exigirle dinero y así evitar la publicación de los videos. Su respuesta fue evitar declaraciones sobre los hechos en ese momento.

Leslie Shaw

En febrero de 2015, imágenes desnudas de la cantante y actriz Leslie Shaw comenzaron a circular en WhatsApp y redes sociales tras ser extraídas de un dispositivo personal extraviado.

Leslie Shaw y el comunicado que emitió por filtración de su vida íntima.

Shaw denunció la vulneración a su privacidad y advirtió que tomaría acciones legales contra cualquier medio que difundiera esas fotografías. “La violación a la intimidad es un DELITO no una noticia. Demandaré a cualquier medio de comunicación que publique esas fotos”, declaró mediante su cuenta de Twitter.

Ney Guerrero y Francis Aimini

En 2013, se filtró un video sexual en el que aparecían Ney Guerrero, exproductor televisivo de Magaly Medina, y Francis Aimini, conocida como la ‘Amiga de todos’.

Francis Aimini fue pareja de Ney Guerrero y sufrieron la filtración de un video íntimo.

Yrene Rojas, productora, reconoció haber publicado el video en su canal de YouTube tras recibirlo como parte de un pago de 100 dólares y pidió disculpas públicas. Aimini negó haber entregado el video voluntariamente, indicando que el material provenía de un celular robado.

Dorita Orbegoso

La exbailarina Dorita Orbegoso fue grabada sin autorización durante una ducha en un cuartel militar en 2008. El video salió a la luz en 2010, según explicó el Ejército Peruano, el acto se trató de una violación a su intimidad.

Dorita Orbegoso fue víctima de violación de su intimidad.

Orbegoso denunció penalmente a los responsables correspondientes y el caso motivó una investigación interna por parte del Ejército. Orbegoso declaró su decisión de defenderse y agotar las vías legales para castigar a los responsables.

Martha Chuquipiondo y Eva María Abad

Ambas bailarinas, Martha Chuquipiondo (conocida como la ‘Mujer Boa’) y Eva María Abad, se vieron involucradas en la filtración de videos sexuales con Cromwell Gálvez en la década de 2000, lo que derivó en extorsiones y graves afectaciones emocionales.

Martha Chuquipiondo y Eva María Abad fueron víctimas de filtración de videos íntimos en el caso de Cromwell Gálvez.

Abad llegó a relatar que la divulgación del video la llevó a una depresión y adicción a las drogas. Gálvez, conocido como el ‘Banquero de las vedettes’, fue condenado años después por delitos económicos y estuvo involucrado en la grabación y difusión de estos materiales.

Susan León

La actriz Susan León sufrió la difusión de un video íntimo junto a Alberto Venero, ex testaferro de Vladimiro Montesinos, grabado en 1998 y publicado en televisión años después.

Susan León también fue víctima de su vida íntima.

El periodista Álamo Pérez-Luna lo difundió en un programa de televisión, y León recordó que muchas figuras mediáticas tuvieron en sus manos el video antes de su emisión pública. “Ese video lo tuvo mucha gente, lo repartieron como volante en todos los medios. A mí me devolvieron el video: Eduardo Guzmán me lo devolvió en un sobre cerrado y Magaly Medina me lo devolvió a mi casa. Pero Álamo no lo devolvió, él hizo rating con ese video”, comentó.

Yesabella y Mónica Adaro

El 31 de enero de 2000, el programa conducido por Magaly Medina difundió videos de las bailarinas Yesabella y Mónica Adaro sosteniendo relaciones sexuales, en el marco del conocido caso de las “prostivedettes”.

Yesabella y Mónica Adaro fueron víctimas de filtración de videos íntimos en el caso de las 'prostivedettes'.

Ambas demandaron a Medina por invasión a la privacidad y difamación y resultaron ganadoras en los procesos judiciales. En 2004 la conductora fue condenada a prisión condicional por difundir el material íntimo sin derecho. Medina reconoció públicamente que haber exhibido esas imágenes fue un error.

“¿Cuándo uno como periodista quiebra el derecho a la intimidad? Es cierto, una vez a mí se me condenó por violar el derecho a la intimidad y ciertamente fue así. En el caso de las ‘prostivedettes’, nosotros no teníamos por qué mostrar el interior de un cuarto de hotel para demostrar que la susodicha persona ejercía la prostitución clandestina”, dijo Medina hace algunos años.

Casos internacionales

Fuera del ámbito local, diversas celebridades internacionales como Pamela Anderson, Paris Hilton, Colin Farrell, Scarlett Johansson, Vanessa Hudgens, Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst y Ariana Grande también protagonizaron episodios de filtración no autorizada de videos y fotos íntimas.

El escándalo conocido como ‘Celebgate en 2018 involucró a múltiples figuras, la mayoría de ellas mujeres, afectadas por el hackeo masivo de sus dispositivos personales. “Es mi cuerpo, debería ser mi decisión (si publico las fotos o no), y el hecho que no sea así, es absolutamente repugnante”, declaró Lawrence.