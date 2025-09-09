Perú

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

La influencer venezolana recurrió a su equipo jurídico para denunciar la difusión no consentida del material, advirtiendo que la publicación del contenido constituye una grave violación a su privacidad y puede ser sancionada por la ley

Ana Morocho

Isabella Ladera no se quedó de brazos cruzados y ya se reunión con sus abogados para tomar medidas legales tras filtración de video íntimo.

La influencer venezolana Isabella Ladera anunció el inicio de acciones legales y penales tras la filtración de un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, su expareja. El comunicado, emitido este lunes 9 de septiembre a través de su equipo jurídico, señala la gravedad de la situación y busca aclarar las circunstancias en torno a la divulgación sin consentimiento de la grabación privada, que se viralizó ampliamente en diversas plataformas digitales.

La difusión del material generó una intensa reacción de la opinión pública y renovó los debates en torno al consentimiento digital y la protección de la intimidad, especialmente en el ámbito de figuras públicas. El equipo legal de Ladera remarcó que “no fue Isabella quien realizó la filtración del contenido, ni hace parte de una estrategia de marketing, por lo que cualquier información que intente señalarla como responsable de la divulgación carece absolutamente de veracidad y constituye un ataque directo a una persona”.

El pronunciamiento resaltó que la circulación sin autorización del video constituye una violación grave a los derechos fundamentales de la influencer, en particular su intimidad, honra y dignidad. “No podemos pasar por alto que la circulación de material íntimo sin consentimiento genera un profundo daño psicológico, patrimonial, social y profesional a las víctimas, y se enmarca en conductas expresamente reprochadas y sancionadas por la ley”, declaró el grupo de abogados encargado de representar a Isabella Ladera.

Isabella Ladera se encuentra en el ojo de la tormenta tras la filtración de un video íntimo.

Ladera confirmó la autenticidad del video a través de mensajes en sus redes sociales, y en su testimonio acusó a su expareja de ser responsable de la filtración. La revista Semana recogió que “el video habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara”.

El comunicado del equipo jurídico de Isabella Ladera reiteró la determinación de avanzar con los procedimientos judiciales necesarios. “Informamos que Isabella Ladera adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investiguen los hechos, se identifique a los responsables y se impongan las sanciones que correspondan”, precisaron los abogados.

Además, enfatizaron que se busca no solo identificar a la persona que inició la filtración, sino también establecer consecuencias legales para cualquier individuo o portal que participe en la difusión no autorizada del video.

La modelo venezolana enfrenta la polémica con firmeza, denunciando la traición y la violencia digital, mientras recibe el apoyo de figuras del espectáculo y exige justicia para las víctimas de exposición no consentida (Instagram)

Pedido a medios de comunicación

Otro de los puntos del comunicado está dirigido a los medios de comunicación y operadores digitales, a quienes solicitaron abstenerse de difundir o replicar el material y evitar enfoques sensacionalistas respecto al caso. “Exhortamos también a no informar, de manera amarillista, este infortunado hecho. Recordamos que su circulación, además de profundizar el daño, puede derivar en consecuencias legales para quienes participen en ella. Finalmente, agradecemos el apoyo, respeto y solidaridad hacia Isabella Ladera en este momento”, concluyó la representación legal.

En las últimas horas, Ladera utilizó su cuenta oficial de Threads para publicar varias reflexiones personales, sin aludir directamente al caso, pero dejando entrever el impacto emocional del episodio y su postura ante el escándalo. “Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, compartió Ladera. En otros mensajes, agregó: “Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta”, y “Que cuando estamos juntos nada sale mal, para mí todo sale bien. Se siente fenomenal”. También escribió: “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”, frases que usuarios interpretaron como una forma de sobrellevar la difícil situación que está atravesando.

Isabella Ladera.

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron uno de los romances más seguidos en redes sociales y medios hispanohablantes. Su relación finalizó en octubre de 2024 e incluyó varias reconciliaciones hasta la ruptura definitiva anunciada a inicios de este año. Desde entonces, ambos habían mantenido bajo perfil respecto a su vínculo privado, hasta que la filtración expuso detalles de su intimidad y motivó el proceso legal iniciado ahora por la venezolana.

La publicación del video fue rechazada por la modelo y sus abogados - crédito X

