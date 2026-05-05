Perú

Feriado del 1 de mayo: ¿Cuándo se hace efectivo el triple pago si lo trabajaste?

Un grupo de trabajadores privados tuvo que laborar el mismo feriado del viernes 1 de mayo y no tuvieron su fin de semana largo. Pero, a cambio, recibirán un pago triple por esa jornada

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Mano que recibe billetes de 100 soles en ventanilla
El triple pago por haber laborado el feriado de mayo se calcula con respecto a lo que vale tu jornada laboral diaria. - Crédito Andina

Los trabajadores vuelven a sus labores luego de un fin de semana largo, creado gracias al feriado del 1 de mayo, por el Día del Trabajador. Tanto empleados del sector público como del privado pudieron disfrutar de un descanso extra a inicios de mayo.

Sin embargo, un grupo de trabajadores no laboró, sino que trabajo en este día de descanso, y se tuvo que perder del feriado largo. Sin embargo, por esa jornada del 1 de mayo, recibirán un triple pago. Es decir, recibirán dos montos extra, equivalentes a 1/30 de su sueldo.

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Como se sabe, si un trabajador gana S/1.130, básicamente en cada día de trabajo al mes se considera que gana S/37.66. Pero al trabajar un día feriado, se le paga como si hubiera trabajados dos días extra (S/75,32, en este ejemplo). Es decir, recibe un pago de 6,67% más de su sueldo, el cual deberá ser depositado a fin de mes (en este caso, mayo).

Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Trabajar en feriado: Los montos

El pago por trabajar un día feriado equivale, básicamente, a tres treintavos (3/30) de tu sueldo. Es decir, lo que te pagarían por trabajar tres días, te lo pagan en un solo día de feriado trabajado.

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Pero lo que debes hacer para tener el cálculo exacto es tomar el monto de tu sueldo, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por 3. Si quieres saber cuánto extra tendrá al final del mes, por cada día feriado trabajado solo divide tu sueldo entre 30 y multiplícalo por 2.

  • Si ganas S/1.130, el sueldo mínimo, al mes, por un día trabajado te calculan S/37,66; es decir, por un día feriado te pagarían aproximadamente S/75,32 más
  • Si ganas S/1.500 al mes, por un día de trabajo te calculan S/50; es decir, por un día feriado te pagarían S/100 más
  • Si ganas S/2.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/66,67; es decir, por un día feriado te pagarían S/133,33 más
  • Si ganas S/2.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/83,33; es decir, por un día feriado te pagarían S/166,67 más
  • Si ganas S/3.000 al mes, por un día de trabajo te calculan S/100; es decir, por un día feriado te pagarían S/200 más.
familia en feriado en la plaza de armas de Lima
El día de descanso del 1 de mayo alcanzó a todo el territorio nacional. - Crédito Andina

Debes recordar que no verás el triple pago exactamente como un monto extra. Si es que el feriado que trabajaste es un día normalmente contemplado en tu semana laboral, entonces verás dos montos extra equivalentes al pago de un día, cada uno. Si es que el día que cae feriado no está contemplado en tu semana de trabajo y laboras esa fecha, entonces sí verías un pago extra de tres veces el valor de un día laborado.

Triple pago o día de descanso

Según Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, en caso que el trabajador labore en feriado y, no cuente con descanso sustitutorio, tendrá derecho a una triple remuneración por cada feriado laborado

Este triple pago está compuesto por tres conceptos, estos son los siguientes:

  • Una remuneración ordinaria por la jornada laboral
  • Una remuneración por la labor efectuada en feriado
  • Una sobretasa del 100%.
Los trabajadores podrían trabajar en feriado, si a así lo requieren sus empleadores y es pactado con ellos. - Crédito Andina
Los trabajadores podrían trabajar en feriado, si a así lo requieren sus empleadores y es pactado con ellos. - Crédito Andina

“Si el trabajador percibe S/100 diarios y labora los días 23, 28 y 29 de julio, y no tiene descanso compensatorio en otra fecha, tiene derecho a percibir tres remuneraciones por cada uno de esos días. Esto es S/100 por el día feriado (ya incorporado en la remuneración) y S/200 por trabajar en día feriado (con sobretasa de 100%)”, sostuvo.

Asi, en este caso explicado, el trabajador obtendría un monto de S/300 por días trabajado, en total de S/900 solo por trabajar esos días (si no es compensado con tres días libres).

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