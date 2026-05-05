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Perú y uno de los cuatro ‘Tigres’ del Asia pisan el acelerador para lograr un histórico acuerdo fiscal

El MEF ha autorizado una misión oficial a Singapur para avanzar con la cuarta ronda del convenio contra la doble tributación

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Singapur - bandera
El comercio bilateral entre Perú y Singapur se contrajo un 35,6% en 2024 debido a menores exportaciones mineras y pesqueras, según MINCETUR.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó, mediante la Resolución Ministerial N° 209-2026-EF/43, la participación de dos funcionarias en la cuarta ronda de negociaciones del Convenio para Eliminar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal (CDI) entre Perú y Singapur.

Esta misión busca avanzar en la suscripción de un acuerdo bilateral que permita a empresas y personas evitar el pago doble de impuestos sobre los mismos ingresos generados en ambos países, facilitando así la inversión y el intercambio comercial.

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El equipo comisionado por el MEF está conformado por Cynthia Lisseth Nichos Ramírez, directora de la Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales, y Rocío del Pilar Valderrama Velarde, abogada de la misma dirección.

La agenda de trabajo en Singapur, del 13 al 20 de junio de 2026, incluye la discusión de temas pendientes como la definición de establecimiento permanente, la distribución de potestades tributarias y la inclusión de cláusulas antiabuso, aspectos centrales para un convenio moderno y seguro para los inversores.

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Productos nacionales 'nostálgicos' incrementan su exportación. (Foto: El Peruano)
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la representación de Perú en la cuarta ronda de negociaciones del Convenio para Eliminar la Doble Tributación con Singapur.

Perú busca sacar más provecho de su relación con Singapur

La negociación de un CDI con Singapur se produce en un contexto de desafíos y oportunidades en la relación comercial entre ambos países. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el comercio bilateral cayó 35,6% en 2024, pasando de US$155 millones en 2023 a US$99,6 millones.

La disminución se debió principalmente a la caída de exportaciones mineras y pesqueras. Sin embargo, las agroexportaciones peruanas alcanzaron un récord, destacando arándanos, uvas, quinua y espárragos, mientras que la importación peruana desde Singapur mostró descensos en tecnología y nutrición, pero aumentos en equipos médicos y lubricantes.

La concentración de los flujos comerciales en grandes compañías acentuó la volatilidad del intercambio, aunque la diversificación exportadora y la especialización importadora abren oportunidades para consolidar y sofisticar la relación.

Un CDI vigente permitiría a ambos países reducir costos tributarios, dar mayor previsibilidad a las operaciones y atraer inversiones de largo plazo.

quinoa
Los convenios para evitar la doble imposición previenen la evasión y elusión fiscal, y favorecen un entorno legal más previsible para el comercio internacional.

¿Qué es la doble tributación y por qué es clave un CDI?

La doble tributación se produce cuando dos países gravan la misma renta, ganancia o patrimonio de una persona o empresa en el mismo periodo fiscal, ya sea por residencia o por la fuente de los ingresos. Esto puede frenar el comercio y la inversión internacional, afectando la competitividad.

Para resolverlo, los países firman convenios CDI que establecen qué jurisdicción recauda y cómo se evitan duplicidades, usando mecanismos como créditos fiscales, exenciones o tasas reducidas. El acceso a estos beneficios exige que los contribuyentes no domiciliados presenten un Certificado de Residencia Fiscal.

Perú amplía su red de convenios internacionales

Al 2026, Perú cuenta con CDI vigentes con Chile, Canadá, Brasil, México, Corea del Sur, Suiza, Portugal, Japón y el Reino Unido, además de aplicar la Decisión 578 de la Comunidad Andina con Bolivia, Colombia y Ecuador.

También avanza en negociaciones con España, Francia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Australia y Singapur. Estos tratados son herramientas clave para asegurar que empresas y personas no paguen impuestos dos veces por la misma renta.

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