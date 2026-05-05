Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La competencia en la Liga 1 se mantiene intensa tras los recientes resultados, que han dejado la definición del Torneo Apertura 2026 completamente abierta. Aunque solo un equipo encabeza la tabla, la diferencia en puntos mantiene a tres clubes con posibilidades de alcanzar el título en esta recta final.

Se inicia la fecha 14 y Alianza Lima busca consolidar su camino hacia la consagración y será protagonista del partido central de la jornada frente a Sporting Cristal, un encuentro que podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Boys promete captar la atención de los aficionados, ya que ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar puntos clave en sus objetivos del torneo.

Alianza Lima y Sporting Cristal será el partido más esperado de la fecha 14 del Torneo Apertura.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

PUBLICIDAD

- UTC vs FC Cajamarca (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 9 de mayo

PUBLICIDAD

- CD Moquegua vs ADT (13:00 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

PUBLICIDAD

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 10 de mayo

PUBLICIDAD

- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

PUBLICIDAD

- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 11 de mayo

PUBLICIDAD

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Universitario de Deportes (20:30 horas / estadio Nacional / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

PUBLICIDAD

Así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

¿Cómo llegan Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026?

Con 32 puntos, Alianza Lima lidera la tabla y debe superar a Sporting Cristal en el clásico para conservar al menos una ventaja de tres unidades sobre Los Chankas, que ocupa el segundo lugar con 29. Este duelo resulta clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el Torneo Apertura.

Por su parte, los ‘guerreros’ están obligados a levantarse luego de su dura derrota frente Deportivo Garcilaso. Tienen tres puntos menos que los ‘blanquiazules’ y necesitan sumar de a tres contra Cusco FC.

En la tercera posición aparece Cienciano con 26 puntos, decidido a mantenerse en la pelea. Para lograrlo, intentará obtener una victoria como visitante frente a Atlético Grau, en un partido que puede marcar su continuidad en la disputa por el título.

Aunque Universitario de Deportes prácticamente no cuenta con chances de ganar el Apertura, el equipo debe seguir sumando para mejorar su ubicación en la tabla acumulada. Por ello, el enfrentamiento ante Sport Boys representa una oportunidad importante para sus objetivos de la temporada.

Alianza Lima golpeó primero y se fue al descanso con el marcador a su favor. No te pierdas el gol y las jugadas más importantes de la primera mitad en este emocionante resumen de la Liga 1.