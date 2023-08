“Espero que triunfe”: Milett Figueroa, de polémica chica reality a convertirse en la ‘bomba peruana’ en Argentina

Milett Figueroa, de polémica chica reality a convertise en la 'bomba peruana' en Argentina. (Composición Infobae)

El nombre de Milett Figueroa ha acaparado más de una portada en los portales webs o los periódicos. La modelo peruana alcanzó gran popularidad en su paso por la televisión nacional; sin embargo, su permanencia también la llenó de diversas polémicas. Estuvo en el ojo público en más de una ocasión y, pese a todo en lo que estaba involucrada, trabajó mucho por salir adelante y dejar en el pasado lo mal que se podía hablar de ella.

La ahorallamada ‘bomba peruana’ que está llamando la atención en Argentina estuvo en ‘Esto es Guerra’, ganó una temporada de ‘El Gran Show’, se enamoró en televisión, fue víctima de la difusión de un video íntimo y y regresó después de años para mostrar un aspecto de su personalidad que nadie conocía. Un repaso por la vida mediática de la modelo.

Su ingreso a ‘Esto es Guerra’ y su vínculo con Guty Carrera

En 2013, Milett Figueroa ingresó a ‘Esto es Guerra’, cuando el programa de competencia logró la mayor popularidad y se convirtió en el líder del horario desplazando al desaparecido espacio ‘Combate’. La modelo fue presentada por todo lo alto y su belleza no pasaba desapercibida. Los reflectores estaban sobre ella y la fama por ser parte de este espacio de televisión la volvió mucho más popular.

Aunque en algunas competencias no destacaba como los demás, su presencia significaba atraer miradas. En aquella época la competencia no era de fuerza o destreza como ahora, sino que eran juegos de mayor complicidad que podían terminar en besos o cuestiones divertidas.

Milett Figueroa fue parte de Esto es Guerra en el 2013. (América TV)

Pese a que su presencia era bastante tranquila, luego de un año fue involucrada en un escándalo de infidelidad. En ‘Esto es Guerra’ una de las parejas más sólidas era la de Melissa Loza y Guty Carrera. Ambos exponían su amor en el programa, hasta que un día el popular ‘Potro’ fue acusado de haberle sido infiel a su novia con su compañera Milett Figueroa.

Según relató Melissa, descubrió conversaciones entre su entonces pareja y la modelo mientras aún estaban juntos. Incluso se supo que Milett y Guty habrían salido juntos. Tras este escándalo, el modelo pidió disculpas públicamente y afirmó nunca haber tenido nada con su excompañera, aunque su expareja señaló que finalmente le confesó la infidelidad en privado. Posteriormente, se apartó del espacio para empezar a desarrollar sus talentos, tal como ella misma mencionó.

La filtración del video íntimo

En 2015, la polémica seguía rondando de Milett Figueroa. Esta vez, un video sexual íntimo se filtró en las redes sociales y comenzó a circular rápidamente. Los indicios iban en contra de su expareja Alexander Geks, aunque la modelo no lo quiso acusar directamente de viralizar este video, señaló que tomaría acciones legales para encontrar al culpable.

En aquel entonces mencionaba: “Han violado mi intimidad. Me han desnudado”. Se defendía, asegurando que ella no tenía ni idea de que su entonces pareja estaba grabando su intimidad. Incluso, mencionó que en aquella ocasión ella venía un poco tomada de una reunión y que en el clip se evidencia como el hombre acomoda la cámara para que se le viera más. Esta fue uno de los momentos más complicados para la modelo.

Milett Figueroa fue víctima de extorsión por video íntimo.

El triunfo en ‘El Gran Show’ y su relación con Patricio Quiñones

Desde que aparecía en televisión, Milett Figueroa señalaba que buscaba crecer como artista, estaba interesada en la actuación y el canto, sin embargo, nunca imaginó que su paso por ‘El Gran Show’ la ayudarían a descubrir su gusto por el baile.

La modelo fue parte de la temporada 15 de ‘El Gran Show’. Allí tuvo como pareja de baile a Patricio Quiñones, pero la convivencia en el canal y las horas juntos ensayando afloraron el amor entre ellos. Luego de varias semanas bailando, la pareja confirmó que estaban en una relación sentimental.

Su romance habría ayudado a que la química entre ambos en la pista aflorara. Su desempeño fue el mejor a tal punto de convertirlos en los ganadores en el año 2016. Este fue el punto de partida para desarrollar su gusto sobre la danza.

Durante su paso por el programa de Gisela Valcárcel, una de las jueces del programa era Morella Petrozzi. La experta en danza recuerda el paso de la modelo por el concurso; menciona que la modela era muy camaleónica con los géneros y tenía condiciones para el baile.

“Milett tiene en la danza un medio de expresión donde su cuerpo es su instrumento principal. Sus características físicas eran propicias para esta disciplina; poseía extremidades largas, piernas y brazos extendidos, además de un buen sentido del ritmo para el baile. Presentaba muchas aptitudes para ejecutar diversos géneros de danza. Recuerdo que podía desenvolverse en el disco, ejecutar danzas vernáculas con destreza, y se destacaba por su dedicación y constancia en los ensayo”, recordó en conversación con Infobae Perú.

Morella Petrozzi habló de Milett Figueroa en 'El Gran Show'.

Por otro lado, remarcó que la presencia de Patricio Quiñones también fue clave para que ambos logren el éxito en el programa. Señaló que la experiencia de uno y las ganas de ser el mejor por parte de la otra persona, fueron una buena combinación para ganar la competencia.

“Yo creo que el bailar con Patricio Quiñones, que es un gran artista que ya venía con la experiencia de ser un bailarín profesional y el ser su pareja también influenció en ella. Entonces, ese biotipo nato de nacimiento junto con el esfuerzo, el trabajo diario, muchas horas de trabajo, con la dedicación y tener una pareja que ya era un bailarín profesional, todo en conjunto ayudó a que ella ganara”, agregó Morella.

Pese a que la pareja parecía tener una sólida relación, en el 2017 su romance llegó a su fin. Según comentó el bailarín en aquel entonces, habría sido la modelo quien tomó la decisión y a él solo le quedó aceptar lo que ya estaba predestinado. Pero, cuando eran pareja, Patricio fue víctima de diversas críticas, pues muchos señalaban que quería colgarse de la fama de su pareja y era evidente que la madre de la modelo no lo quería como pareja de su hija.

Sobre ello, Patricio Quiñones reveló a Infobae Perú que con su regreso a Perú como parte del concierto de Daddy Yankee le sirvió como el fin de un ciclo en su vida. Incluso, afirmó que sufrió mucho cuando estuvo en el ojo público por ser pareja de Milett, pero que pese a convertirse en mediático, nunca dejó de pensar en su carrera.

Milett Figueroa ganó la primera temporada de 'El Gran Show', venciendo a Fiorella Cayo. (Créditos a GV Producciones)

“Cerré un capítulo en mi vida porque enfrenté una gran injusticia al adentrarme en el mundo del espectáculo. Fui objeto de duras críticas y comentarios hirientes que me afectaron profundamente. Presencié a mi madre y a mi familia llorar, desesperarse por rumores infundados. Recuerdo claramente que me tildaron de ser un simple bailarín y me atacaron sin importar cuánto intentara demostrar que mi único deseo era seguir bailando, sin aspirar a nada más”, comentó.

El retorno a la TV y su lado B en ‘El Gran Chef Famosos’

Milett Figueroa estuvo varios años alejada de la televisión peruana y los escándalos. Pero este 2023 decidió apostar nuevamente por la pantalla chica y se presentó como una de las participantes del exitoso espacio ‘El Gran Chef Famosos’.

En este concurso de cocina, los participantes mostraban un lado que sus seguidores nunca habían visto en la pantalla chica. El evidente desconocimiento culinario se mostraba en cada episodio y las emociones afloraban en los retos diarios. Allí, la modelo lloró, renegó, se frustró y contó episodios de su vida que casi nadie conocía.

Su carisma volvió a cautivas al público al punto que intentaron relacionarla sentimentalmente con el juez Giacomo Bocchio. Aunque ambos negaron tener algún tipo de atracción y el cocinero contó estar comprometido, los seguidores continuaban creando historias de ambos juntos.

Milett Figueroa es semifinalista en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina TV)

El ingreso a ‘Bailando 2023′ de Marcelo Tinelli

Este año, Milett Figueroa sigue conquistando a la televisión, esta vez de forma internacional. Luego de su paso por ‘El Gran Chef Famosos’ se comenzó a especular que la modelo estaría iniciando su internacionalización nada menos que en Argentina.

Aunque al inicio no podía confirmarlo, en el país albiceleste ya hacían público su ingreso al programa ‘Bailando 2023′ de reconocido Marcelo Tinelli. Luego de varias semanas, la actriz terminó confirmando esta noticia y reveló sentirse muy contenta con lo que viene logrando.

Ahora, la también actriz se encuentra en Argentina presentándose en diversos programas antes del inicio del concurso. Desde el primer día ha dejado en claro que nadie la conoce en ese país y que comenzará desde cero demostrando su talento para el baile. Además, aseguró que trabajará mucho para convertirse en la mejor y, de ser posible, hacer una carrera en ese país.

Sobre su participación en el programa de baile, Morella Petrozzi comentó a Infobae Perú que es una muy buena apuesta y espera que pueda llevarse el triunfo, como lo hizo en Perú.

“Te das cuenta de que alguien más, aparte de nosotros, reconoció su valía al incluirla en su programa, eligiéndola como ganadora aquí y espero que también triunfe en Argentina”, complementó.