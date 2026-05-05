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La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima

El técnico brasileño llamó a algunas voleibolistas del extranjero y sumó a deportistas de la Liga Peruana de Vóley

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La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima.
La segunda convocatoria de Antonio Rizola en la selección peruana de vóley: sin Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima.

Tras la final de la Liga Peruana de Vóley, el entrenador de la selección, Antonio Rizola, publicó la segunda lista de convocadas para el equipo ‘bicolor’ con miras a los próximos compromisos internacionales. La nómina generó sorpresa por la ausencia de varias jugadoras.

La Federación Peruana de Vóley (FPV), a través de su página oficial, difundió la nómina e informó la fecha de presentación de las jugadoras. “Las nuevas deportistas citadas deberán presentarse el próximo lunes 11 a las 9:00 a.m. en el CAR de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, donde se sumarán a las labores técnicas, físicas y tácticas programadas".

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La mayoría de las voleibolistas incluidas en esta segunda convocatoria integran los planteles de Universitario de Deportes y Deportivo Géminis, equipos que disputaron el tercer puesto en la Liga Peruana de Vóley, tal como anticipó el propio Rizola.

Por primera vez, el listado incorpora jugadoras que militan en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Además, se suma la armadora Yadhira Anchante, quien registra buenas actuaciones en la primera división de Grecia.

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La segunda lista de Antonio Rizola

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

Antonio Rizola dio a conocer a las nuevas convocadas de la selección peruana de vóley.
Antonio Rizola dio a conocer a las nuevas convocadas de la selección peruana de vóley.

La ausencia de Ángela Leyva y jugadoras de Alianza Lima

La ausencia de Ángela Leyva y de jugadoras de Alianza Lima, equipo recientemente consagrado tricampeón de la Liga Peruana de Vóley, generó malestar entre los seguidores de la selección. No obstante, existen motivos para que no figuren en esta segunda convocatoria.

Antonio Rizola explicó que el proceso de preparación incluirá a más de 40 deportistas, ya que el equipo afrontará tres torneos internacionales: la Copa América, el Sudamericano clasificatorio al Mundial y los Juegos Panamericanos Universitarios.

Por ello, no se descarta la publicación de una tercera nómina que podría sumar a Ángela Leyva y a jugadoras de Alianza Lima. Rizola habría optado por brindar un período de descanso a las tricampeonas y a las integrantes de Universidad San Martín que disputaron la final.

En el caso de Leyva, la decisión también responde a la necesidad de descanso. Según Cenaida Uribe, gerenta de Alianza, la atacante peruana no atravesó una buena temporada en Turquía, lo que la dejó sin club y la llevó a tomar vacaciones para definir su futuro.

La convocatoria no depende únicamente de la decisión de Antonio Rizola, sino también de la disposición de las propias jugadoras, quienes pueden optar por no integrarse al equipo si consideran necesario un período de descanso luego de una temporada extensa.

La jefa de equipo señaló que sería una "bombaza" tener a la peruana - Crédito: Puro Vóley.

La primera lista de Antonio Rizola

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.
La primera lista de convocadas de la selección peruana de vóley.

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