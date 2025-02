La dramática historia de Eva María Abad: Escándalos, drogas y violencia que vivió una de las exvedettes más populares de los 90 en Perú

La trágica historia de Eva María Abad.

Eva María Abad, reconocida exvedette de Perú en los años 90, ha estado rodeada de controversias y escándalos que han marcado su vida personal y profesional. Desde sus primeros pasos en la farándula hasta sus problemas con las drogas y la justicia, la exvedette ha sido un constante foco de atención mediática.

A través de los años, su vida se ha visto atravesada por eventos dolorosos que, lejos de empujarla hacia la redención, parecieron llevarla a un espiral de autodestrucción, pese a grandes esfuerzos de sus allegados y programas de televisión.

Una vida trágica

Eva María Abad nació en Pucallpa y creció en Lima, donde desde temprana edad comenzó a incursionar en el mundo del espectáculo. Su figura esbelta y su presencia en el escenario la convirtieron rápidamente en una de las figuras más codiciadas del mundo de la farándula peruana. A pesar de la apariencia de éxito, tras su fama se escondían tragedias que marcaron profundamente su vida.

En 2012, Eva María Abad reveló en una entrevista con el programa La noche es mía que había sido víctima de abuso sexual cuando tenía solo ocho años, perpetrado por una mujer que trabajaba en su casa. Sin embargo, este no fue el único episodio traumático en su vida.

En su juventud, Abad también pasó por la experiencia de un aborto clandestino, un evento que ella misma calificó como el arrepentimiento más grande de su vida. Las cicatrices emocionales de estos sucesos habrían sido solo el principio de un camino lleno de dificultades.

“Tuve mes y medio y él me dio 500 dólares para abortar y yo fui tan inmadura que lo hice. Es lo único que me arrepiento en mi vida. Me hubiera gustado quedarme con (el bebé). Cuando pasó eso, no me acompañó, fue en un sitio muy feo… yo lo vi en mi mano (a su bebé)”, dijo muy afectada.

Eva María Abad logró la fama tras protagonizar una de las primeras ediciones de la revista para adultos ‘Cueros’. Además, formó parte del programa de TV de corte erótico que llevaba el mismo nombre.

Eva María Abad fue una de las vedettes más populares de los años 90.

Drogas, prostitución y escándalos

En varias entrevistas, la exvedette confesó su adicción a la cocaína. Comenzó con consumos esporádicos, pero pronto la sustancia la atrapó, llevándola a caer en una espiral de consumo diario. A este periodo de su vida se sumó su relación con Cromwell Gálvez, un empresario que la extorsionó con un video íntimo, que posteriormente fue difundido por varios medios de comunicación.

“Primero empecé a consumir cocaína una vez a la semana, luego todos los días. Lo hacía en la noche y no paraba hasta el día siguiente. Tenía miedo. Pensé que por todos lados me estaban filmando. Llegué hasta tapar mis ventanas”, dijo Eva María en aquel entonces, un síntoma claro de paranoia inducida por las drogas.

En medio de estos altibajos emocionales y de salud, la exvedette también enfrentó acusaciones de prostitución. Si bien en un principio negó haber ejercido esta actividad, más tarde confesó haber sido dama de compañía en las suites de Barranco, un lugar conocido por camuflar prácticas de prostitución con shows eróticos en vivo.

“Sí, yo trabajé ahí. Trabajaba y salía con hombres. Me prostituía ahí. Me pagaban 400 dólares”, reveló la exvedette, un testimonio que generó gran controversia en la prensa.

Conoce la historia de Eva María Abad, la exvedette acusada de dejar 6 granadas de guerra cerca a la casa de su expareja. (Foto: Facebook)

De la rehabilitación a la violencia

Después de varios intentos fallidos de rehabilitación, Eva María Abad pareció encontrar un poco de estabilidad cuando fue internada en un centro de rehabilitación para tratar su adicción a las drogas. En 2022, se reportó que la exvedette estaba limpia de drogas y con ganas de empezar de nuevo. Sin embargo, esta aparente recuperación se desmoronó rápidamente cuando un nuevo escándalo la colocó otra vez en el ojo del huracán.

El 22 de febrero de 2022, fue detenida por portar seis granadas de guerra, las cuales había retirado de la vivienda de su expareja, un excoronel del Ejército. Aunque Abad afirmó que estos artefactos explosivos pertenecían a él y que los había retirado por temor a que los usara en su contra, este incidente añadió un capítulo más a su tumultuosa vida.

Luis Marca y el regreso a la oscuridad

Uno de los aspectos más controversiales de la vida de Eva María Abad es su relación con Luis Enrique Marca Silva, un excoronel del Ejército peruano, con quien se ha visto envuelta en múltiples escándalos, el mismo con el que se le encontró 6 granadas de guerra en 2022.

Aunque Abad denunció en el pasado agresiones físicas y acusó a Marca de suministrarle cocaína, un reciente informe de Magaly TV La Firme reveló que la exvedette había retomado su relación con él.

Eva María Abad

Según señaló el programa, llegó a su producción un video de TikTok en el que se muestra junto a Marca y lo llama “su marido”. Esto hizo que Magaly TV La Firme iniciara sus investigaciones, dando como resultado la confirmación de que Eva María Abad había decidido retomar su relación con Luis Enrique Marca Silva.

Al notar la presencia del periodista, la exvedette aseguró que estaba bien y se metió a su casa, sin dar mayores declaraciones. “Lo que nos preocupa es que ella haya recaído otra vez en la adicción porque no se ha podido apartar de este hombre, que fue una pésima influencia para ella. Nos da muchísima pena porque creímos que ella había salido de esta dependencia y que estaba buscándose un nuevo futuro”, dijo Magaly Medina.

Eva María Abad abandonó rehabilitación y regresó con su expareja | Magaly TV La Firme