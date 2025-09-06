Pan con chicharrón enfrenta a Chile en semifinales del Mundial de Desayunos de Ibai y resalta el valor nutricional del cerdo

Perú

El Mundial de Desayunos del popular streamer español Ibai ha puesto a prueba los sabores matutinos de Latinoamérica, mostrando la diversidad de nuestra cultura gastronómica. Perú no se quedó atrás y ha destacado con uno de sus desayunos más emblemáticos: el pan con chicharrón. Esta preparación tradicional ha capturado la atención de miles de seguidores por su combinación de sabor y tradición.

Nuestro desayuno estrella, el pan con chicharrón, ha avanzado hasta las semifinales, donde enfrenta a la marraqueta con palta de Chile. Esta competencia virtual no solo resalta el gusto de los peruanos por lo tradicional, sino que también pone en evidencia el valor nutricional de los alimentos que consumimos a diario. Los usuarios participan activamente en la votación a través de redes sociales, demostrando el orgullo por nuestras costumbres culinarias.

Más allá de su sabor, el pan con chicharrón representa un aporte significativo a la nutrición. La fusión de pan, camote, zarza criolla y, por supuesto, el chicharrón, convierte este plato en una fuente de proteínas y nutrientes esenciales. Por ello, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha resaltado la importancia de la carne de cerdo como parte de una alimentación saludable, especialmente en el desayuno, que es la comida más importante del día.

¿Qué nutrientes aporta la carne de cerdo a tu alimentación?

La carne de cerdo es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro biodisponible, zinc y vitaminas del complejo B. Estos nutrientes son fundamentales para el crecimiento, desarrollo intelectual y fortalecimiento del sistema inmunológico. Incorporarla de manera equilibrada ayuda a mantener un cuerpo saludable y un desempeño cognitivo óptimo.

“Elaborado con la técnica culinaria peruana, así como un consumo adecuado y responsable de porciones, la carne de cerdo puede ser una excelente opción para complementar el desayuno”, señaló Axel Ruiz Guillen, nutricionista del INS. Esta recomendación busca equilibrar tradición y salud, fomentando hábitos alimentarios conscientes.

Ruiz añade que un desayuno nutritivo y variado contribuye al rendimiento físico y mental, mejora la concentración en niños y adultos, y ayuda a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes tipo II, hipertensión y problemas cardiovasculares. Así, el pan con chicharrón no solo es un deleite gastronómico, sino también un aliado para la salud si se consume con moderación.

Recomendaciones del INS para un desayuno saludable

Según las Guías Alimentarias para la Población Peruana, un desayuno nutritivo y equilibrado debe incluir alimentos frescos, naturales y de producción local, limitando el exceso de grasas, azúcares y sal. Incorporar variedad de grupos alimenticios asegura energía, concentración y bienestar desde la mañana.

  • Preferir carnes magras y proteínas: cerdo (lomo, pierna, solomillo), res, pollo, pescado, sangrecita y huevo. Fortalecen músculos, huesos y sistema inmunológico.
  • Elegir lácteos bajos en grasa: leche, queso y yogurt. Aportan calcio, proteínas de calidad y vitamina A.
  • Incorporar carbohidratos complejos: pan integral, avena, quinua, maíz, camote, papa y chuño. Proveen energía, fibra y nutrientes esenciales.
  • Consumir frutas locales: plátano, papaya, lúcuma, mango y aguaymanto. Ricas en vitaminas, minerales y fibra soluble.
  • Agregar grasas saludables: palta, chía, linaza, frutos secos y aceite de oliva. Fuente de ácidos grasos esenciales (omega-3 y omega-6).

Un desayuno equilibrado y variado potencia la concentración, la energía diaria y ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai?

Votar por el pan con chicharrón es sencillo y puede realizarse desde TikTok, Instagram y YouTube. En TikTok, solo debes ingresar al video de Ibai, buscar el comentario que dice “PERÚ” y darle ‘like’. En Instagram, haz clic en votar y selecciona “PERÚ” entre las opciones disponibles. Para YouTube, ingresa al video correspondiente, ubica el comentario de Ibai que dice “PERÚ” y dale ‘like’.

Aquí los enlaces para votar:

Al finalizar la ronda, los resultados de todas las plataformas se sumarán para definir al ganador. Si el pan con chicharrón triunfa, avanzará a la ronda final para disputar el título del mejor desayuno contra el vencedor del cruce entre Venezuela y Bolivia, consolidando así su lugar como orgullo de la gastronomía peruana.

