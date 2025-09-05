Ibai tras la eliminación de Perú en el Mundial 2026: “Lo que importa es que el pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de Desayunos”

Ibai resta importancia a la eliminación de Perú en el Mundial 2026 y destaca el paso del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos. (Crédito: IG/Ibai)

La derrota de Perú por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo marcó su eliminación del Mundial de Fútbol 2026, un golpe duro para la selección nacional que quedó sin chances de continuar en la competencia. Sin embargo, mientras el fútbol trajo desazón, la gastronomía peruana dio un motivo de orgullo inesperado en otro tipo de campeonato.

El popular streamer español Ibai Llanos, quien organiza el denominado Mundial de Desayunos a través de sus redes sociales, reaccionó con humor a la situación. En medio de la tristeza por la caída futbolística, destacó el avance del pan con chicharrón, que alcanzó las semifinales del torneo gastronómico: “¿A quién le importa? Si el pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de los Desayunos”, comentó.

Ibai reacciona a la eliminación de Perú en el Mundial de Fútbol 2026 y destaca al pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición Infobae Perú/Foto: X/@puranoticia/Difusión)

Ibai: “¿A quién le importa?”

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el streamer español Ibai Llanos reaccionó con humor a la eliminación de Perú del Mundial 2026 tras caer 3-0 frente a Uruguay. Restando importancia a la derrota futbolística, destacó entre risas que el pan con chicharrón sigue en competencia en el “Mundial de Desayunos: “¿A quién le importa si el pan con chicharrón está en semifinales?”, comentó.

Ibai también reparó en una curiosa coincidencia: todas las selecciones cuyos desayunos avanzaron a las semifinales del certamen gastronómico cayeron eliminadas por el mismo marcador en la cita mundialista. Perú perdió 3-0 ante Uruguay, Bolivia cayó 3-0 frente a Colombia, Venezuela fue derrotada 3-0 por Argentina y Chile sufrió idéntico resultado contra Brasil.

El creador de contenido español celebró entre bromas la presencia de platos tradicionales como el pan con chicharrón, las salteñas, las arepas y la marraqueta chilena en su campeonato culinario. “Las cuatro selecciones han perdido 3-0, pero eso no importa. ¡Alegría! Lo que sí tienen es desayuno en semifinales, y Brasil no tiene marraqueta”, ironizó.

El clásico sudamericano llega al Mundial de Desayunos: Perú vs. Chile en semifinales. - Crédito: Infobae Perú

Perú vs Chile: ¿Quién lidera las votaciones?

El enfrentamiento gastronómico entre Perú y Chile, apodado por los usuarios como el “Clásico del Pacífico”, ha captado la atención de millones de internautas. La competencia, impulsada por la cuenta oficial de Ibai en TikTok, enfrenta a dos emblemáticos platos: el pan con chicharrón peruano y la marraqueta con palta chilena. Desde su inicio, la votación ha generado un notable intercambio cultural y gastronómico entre ambos países, destacando la pasión de los fanáticos por su comida típica.

Hasta el momento, el pan con chicharrón de Perú lidera la contienda con 4.8 millones de votos, mientras que la marraqueta con palta de Chile acumula 3.3 millones, reflejando una diferencia considerable. Este resultado evidencia la popularidad del platillo peruano entre la comunidad digital, aunque ambos países han recibido un respaldo masivo que demuestra la diversidad de preferencias y el orgullo gastronómico de cada nación.

Perú lidera las votaciones con casi 5 millones de votos a favor del pan con chicharrón. (Foto: TikTok/Ibai)

A pesar de la ventaja peruana, la votación sigue abierta y la disputa podría cambiar en cualquier momento, manteniendo la emoción y el interés de los usuarios en redes sociales. La interacción constante de los internautas, mediante comentarios y votos, ha convertido este “Clásico del Pacífico” en un fenómeno viral que no solo celebra la comida, sino también la identidad cultural de ambos países.