Perú

Ibai tras la eliminación de Perú en el Mundial 2026: “Lo que importa es que el pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de Desayunos”

El 3-0 se repitió en contra de Perú, Bolivia, Venezuela y Chile, aunque sus desayunos siguen dando pelea en un torneo que ha captado la atención de millones en redes

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Ibai resta importancia a la eliminación de Perú en el Mundial 2026 y destaca el paso del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos. (Crédito: IG/Ibai)

La derrota de Perú por 3-0 frente a Uruguay en Montevideo marcó su eliminación del Mundial de Fútbol 2026, un golpe duro para la selección nacional que quedó sin chances de continuar en la competencia. Sin embargo, mientras el fútbol trajo desazón, la gastronomía peruana dio un motivo de orgullo inesperado en otro tipo de campeonato.

El popular streamer español Ibai Llanos, quien organiza el denominado Mundial de Desayunos a través de sus redes sociales, reaccionó con humor a la situación. En medio de la tristeza por la caída futbolística, destacó el avance del pan con chicharrón, que alcanzó las semifinales del torneo gastronómico: “¿A quién le importa? Si el pan con chicharrón está en semifinales del Mundial de los Desayunos”, comentó.

Ibai reacciona a la eliminación
Ibai reacciona a la eliminación de Perú en el Mundial de Fútbol 2026 y destaca al pan con chicharrón en el 'Mundial de Desayunos'. (Foto composición Infobae Perú/Foto: X/@puranoticia/Difusión)

Ibai: “¿A quién le importa?”

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el streamer español Ibai Llanos reaccionó con humor a la eliminación de Perú del Mundial 2026 tras caer 3-0 frente a Uruguay. Restando importancia a la derrota futbolística, destacó entre risas que el pan con chicharrón sigue en competencia en el “Mundial de Desayunos: “¿A quién le importa si el pan con chicharrón está en semifinales?”, comentó.

Ibai también reparó en una curiosa coincidencia: todas las selecciones cuyos desayunos avanzaron a las semifinales del certamen gastronómico cayeron eliminadas por el mismo marcador en la cita mundialista. Perú perdió 3-0 ante Uruguay, Bolivia cayó 3-0 frente a Colombia, Venezuela fue derrotada 3-0 por Argentina y Chile sufrió idéntico resultado contra Brasil.

El creador de contenido español celebró entre bromas la presencia de platos tradicionales como el pan con chicharrón, las salteñas, las arepas y la marraqueta chilena en su campeonato culinario. “Las cuatro selecciones han perdido 3-0, pero eso no importa. ¡Alegría! Lo que sí tienen es desayuno en semifinales, y Brasil no tiene marraqueta”, ironizó.

El clásico sudamericano llega al
El clásico sudamericano llega al Mundial de Desayunos: Perú vs. Chile en semifinales. - Crédito: Infobae Perú

Perú vs Chile: ¿Quién lidera las votaciones?

El enfrentamiento gastronómico entre Perú y Chile, apodado por los usuarios como el “Clásico del Pacífico”, ha captado la atención de millones de internautas. La competencia, impulsada por la cuenta oficial de Ibai en TikTok, enfrenta a dos emblemáticos platos: el pan con chicharrón peruano y la marraqueta con palta chilena. Desde su inicio, la votación ha generado un notable intercambio cultural y gastronómico entre ambos países, destacando la pasión de los fanáticos por su comida típica.

Hasta el momento, el pan con chicharrón de Perú lidera la contienda con 4.8 millones de votos, mientras que la marraqueta con palta de Chile acumula 3.3 millones, reflejando una diferencia considerable. Este resultado evidencia la popularidad del platillo peruano entre la comunidad digital, aunque ambos países han recibido un respaldo masivo que demuestra la diversidad de preferencias y el orgullo gastronómico de cada nación.

Perú lidera las votaciones con
Perú lidera las votaciones con casi 5 millones de votos a favor del pan con chicharrón. (Foto: TikTok/Ibai)

A pesar de la ventaja peruana, la votación sigue abierta y la disputa podría cambiar en cualquier momento, manteniendo la emoción y el interés de los usuarios en redes sociales. La interacción constante de los internautas, mediante comentarios y votos, ha convertido este “Clásico del Pacífico” en un fenómeno viral que no solo celebra la comida, sino también la identidad cultural de ambos países.

Temas Relacionados

IbaiPan con chicharrónMundial de FútbolMundial de Desayunosperu-noticias

Más Noticias

Crecen los emprendimientos juveniles en Perú en medio de la alta tasa de desempleo y la informalidad laboral

La mitad de los nuevos negocios están en manos de jóvenes, pero el 71 % de la población ocupada sigue en la informalidad y con pocas perspectivas de estabilidad

Crecen los emprendimientos juveniles en

Precio del dólar con nueva caída: Así cerró el tipo de cambio hoy 5 de septiembre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con nueva

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Personas afectadas por publicidad solicitaron a las universidades que dejen de contactarlos, pero estas comunicaciones continuaron

Sancionan a la PUCP y

José Jerí dice que retiro AFP “no es prudente”, pero firmó proyecto por las 4 UIT

¿Cambió de opinión? El presidente del Congreso se pronunció en contra del retiro AFP, pero en abril firmó el proyecto de su bancada que busca justamente eso

José Jerí dice que retiro

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

El delantero lamentó que el partido en Chile se juegue sin público porque siempre contaron con el apoyo de toda su hinchada cuando jugaron de visita

Alan Cantero y su firme
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sancionan a la PUCP y

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Betssy Chávez seguirá en libertad: Fiscalía desiste de pedir prisión preventiva contra la expremier

Corte IDH ratifica que Ley de Amnistía en Perú es inaplicable por violar la Convención Americana

César Acuña exige Estado de sitio y que las Fuerzas Armadas tomen el control en Trujillo tras tercer atentado con explosivos

Congreso aprueba que maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban 3.300 soles de pensión

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo reaparece en ‘América

Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, luego de ser consultada sobre Ale Venturo

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla

DEPORTES

Alan Cantero y su firme

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión