Perú

Traslado de ONP a AFP y viceversa se dará a través de nueva plataforma

La ONP y la SBS firmaron un convenio para pone en funcionamiento la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente o PAST

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Persona frente a oficina de Prima AFP
Los afiliados a la ONP y la AFP podrán cambiarse fácilmente con nueva plataforma. - Crédito Andina

Atención, aportantes y afiliados a las pensiones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) suscribieron un convenio marco y un convenio específico que contribuirán a poner en funcionamiento la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), considerada una de las herramientas centrales de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, a la par de la implementación del Pilar Semicontributivo.

¿De qué se trata? Será una plataforma para facilitar la afiliación y traslado a los sistemas de pensiones peruanos (AFP y ONP), en el marco de la nueva Ley de reforma de pensiones.

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En este no solo se ordenará toda la información sobre afiliaciones a la ONP y la AFP, sino también se darán los cambios de régimen previsional (de AFP a ONP o viceversa). Estos convenios tendrán la vigencial de tres años, inicialmente.

personas frente a empresa AFP, administradora de pensiones, en Perú
Se busca un sistema previsional seguro y transparente. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Acuerdo entre SBS y ONP

“El acuerdo marco busca establecer los mecanismos y dinámicas de gobernanza producto de una mayor interacción entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico busca garantizar el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades para ejecutar los procesos de elección, afiliación y traslado en el sistema integral previsional peruano. Estos acuerdos constituyen uno de los principales hitos en la implementación de la reforma previsional orientada a fortalecer la interoperabilidad entre las entidades públicas y privadas vinculadas al sistema de pensiones”, señala la SBS.

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Así, esta nueva plataforma operará bajo la gestión de la ONP, en gobernanza conjunta con la SBS. Su rol será permitir centralizar información sobre afiliaciones, cambios de régimen previsional y registros vinculados a aportantes y afiliados. Para ello, ambas instituciones compartirán bases de datos y desarrollarán mecanismos tecnológicos de validación de información.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, destacó el jefe de la ONP, Gastón Roger Remy Llacsa, así como señaló que estos acuerdos representan un avance decisivo para la modernización del Sistema Integral Previsional Peruano.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

El sistema previsional va camino a integrarse

Por su parte, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, señaló que los convenios consolidan la historia de interacción y coordinación que se inició con las Garantías Estatales y Bono de Reconocimiento, profundizando el trabajo coordinado entre ambas entidades para garantizar una implementación ordenada y segura de la reforma previsional.

“La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, señaló.

Así, los convenios tendrán una vigencia inicial de tres años y contemplan lineamientos de gobernanza digital, seguridad informática, protección de datos personales y mecanismos de coordinación técnica permanente entre ambas instituciones.

Las cifras reportadas por la SBS evidencian una disminución amplia en distintos tipos de financiamiento.
La SBS firmó el convenio con la ONP. - Crédito Actualidad Empresarial

De esta manera, la SBS y la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, reafirman su compromiso con la implementación de alianzas que permitirán avanzar en la implementación de la reforma, el desarrollo de la PAST y fortalecer los procesos de afiliación y traslado previsional, así como el acceso al Pilar Semicontributivo, contribuyendo a brindar servicios más eficientes, seguros, informados y transparentes para la ciudadanía.

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