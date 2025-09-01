Gobierno evalúa decretar el Día del Pan con Chicharrón tras nuevo triunfo en el Mundial de desayunos, ¿pero la fecha ya existe?

Pan con chicharrón

En medio de la euforia por el nuevo triunfo del Perú en el reciente Mundial de desayunos, organizado por el streamer Ibai Llanos, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén, dejó entrever que desde el Gobierno se evalúa decretar el Día del Pan con Chicharrón. De acuerdo a Perú 21, la titular del Mincetur consideró “una buena idea para reconocer el impacto de este sánguche tradicional”.

Sin embargo, la medida fue cuestionada por algunos usuarios, quienes aseguraron que la fecha ya forma parte del calendario oficial desde hace más de una década, pero ¿es así? Infobae Perú constató que la confusión parte de una resolución oficializada en 2011.

Como se recuerda, en dicho año, el entonces responsable del Ministerio de Agricultura, Jorge Villasante Aranibar, anunció durante el “Primer Festival Gastronómico del Cerdo Peruano”, organizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) por la Asociación Peruana de Porcicultura en coordinación con la cartera, que se decretaría el Día del Chicharrón de Cerdo Peruano.

El anuncio fue oficializado a través de la Resolución Ministerial N° 0240-2011-AG, publicada en el diario El Peruano el pasado 22 de junio de ese año. Desde entonces se instauró celebrar el consumo del chicharrón de cerdo en todas sus variedades cada tercer sábado de junio. Es en ese marco que se suele promocionar el pan con chicharrón, pero no existe un día como tal para celebrar el clásico desayuno. La pregunta ahora es si es realmente pertinente.

Día del Chicharrón Peruano se celebra cada tercer sábado de junio.

¿Contra qué país se enfrenta Perú en el Mundial de desayunos?

Con 8′161.000 votos, Perú pasó a la semifinal del Mundial de desayunos y se enfrentará a un conocido rival. Se trata de Chile, quien participa en el evento con su clásica marraqueta con palta, la cual consta de una preparación simple, pero de fuerte arraigo en la tradición alimentaria chilena. La marraqueta, también conocida como pan batido, se sirve cortada a la mitad y untada con palta fresca y ocasionalmente aliños sencillos. Suele consumirse en el desayuno o la “once”, reuniendo a familias alrededor de la mesa y constituyéndose en uno de los referentes identitarios de la cocina chilena.

La fase del torneo promete una nueva jornada de votación competitiva, donde la rivalidad histórica y la riqueza culinaria de ambos países vuelven a estar en el centro de la conversación digital. La decisión recaerá en la audiencia, que determinará cuál de estas dos propuestas avanzará a la final del certamen virtual, consolidando aún más la presencia de los sabores nacionales en el escenario internacional.

¿Cómo participar y votar por Perú en el Mundial de Desayunos?

Los seguidores que deseen apoyar al pan con chicharrón pueden sumar su voto a través de las distintas plataformas donde Ibai Llanos ha habilitado encuestas. La mecánica varía según la red social:

TikTok: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, buscar el video de la votación y dar ‘like’ al comentario identificado con la bandera de Perú.

Instagram: Acceder a la cuenta del streamer, ubicar el reel correspondiente y apoyar con un ‘me gusta’ al comentario “Perú 🇵🇪”.

YouTube Shorts: Localizar el video corto de la competencia en el canal oficial, donde el voto se suma al dar ‘me gusta’ al contenido que representa al desayuno peruano.

Facebook: Dirigirse a la publicación de la competencia en la página de Ibai Llanos e interactuar con la opción habilitada para elegir al favorito.