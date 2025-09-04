Perú

Pan con chicharrón vs. marraqueta: ¿Cuál tiene mayor puntuación, según Taste Atlas?

El debate entre ambos desayunos continúan en las redes sociales, no obstante, la importante guía gastronómica ha emitido un puntaje en su clasificación

Por Alejandro Aguilar

La marraqueta con palta y
La marraqueta con palta y el pan con chicharrón se enfrentan en el Mundial de Desayunos de Ibai - Créditos: EFE/Andina.

El enfrentamiento entre el pan con chicharrón del Perú y la marraqueta con palta de Chile ha desatado una verdadera contienda gastronómica en redes sociales, en el marco de las semifinales del Mundial de Desayunos que organiza Ibai Llanos. Esta competencia virtual ha generado debate y apasionamiento entre seguidores de ambos países, quienes defienden con entusiasmo el sabor de sus respectivos clásicos matutinos.

En internet, los usuarios discuten cuál merece el título al desayuno más irresistible, interrogando sobre tradición, sabor y reconocimiento internacional. Mientras tanto, el prestigioso ranking de Taste Atlas se utiliza como argumento clave para evaluar la popularidad y la calidad de estos platos emblemáticos. Los puntajes asignados por la guía alimentan aún más la rivalidad: cada desayuno goza de reputación y tradiciones culinarias profundamente arraigadas en su país de origen.

El clásico sudamericano llega al
El clásico sudamericano llega al Mundial de Desayunos: Perú vs. Chile en semifinales. - Crédito: Infobae Perú

Pan con chicharrón: historia, sabor y tradición

El pan con chicharrón se sitúa como uno de los máximos exponentes de la gastronomía peruana y figura con una puntuación de 4,5 sobre 5 en la clasificación de mejores comidas del país. Según el listado, ocupa el séptimo lugar entre los platos peruanos con mayor valoración. No solo destaca a nivel nacional, sino también como una de las opciones más relevantes de Sudamérica dentro del panorama mundial de sandwiches y desayunos emblemáticos.

Este emblemático sándwich de la cocina popular peruana es elogiado por su origen y composición: combina carne de cerdo frita (chicharrón), pan crocante, camote y salsa criolla. La identidad del pan con chicharrón radica en la fusión de técnicas autóctonas y la huella de la colonización española.

El pan con chicharrón representa
El pan con chicharrón representa al Perú en esta competencia - Créditos: Andina.

Esa combinación de recetas ancestrales y nuevos ingredientes forjó un desayuno que representa la diversidad y riqueza gastronómica del Perú, instalando a este plato como sinónimo de celebración familiar y calles bulliciosas en las mañanas limeñas.

La puntuación reconocida en Taste Atlas confirma el lugar privilegiado del pan con chicharrón como embajador de la tradición culinaria nacional y lo mantiene como referente sudamericano. Su presencia en el ranking reafirma el cariño que despierta entre peruanos y el encanto que proyecta hacia el mundo.

Marraqueta con palta: básico de la mesa chilena

En el bando chileno, la marraqueta también ostenta un lugar relevante, obteniendo un puntaje de 4,4 sobre 5 en el prestigioso listado gastronómico. Este pan, que también recibe los nombres de pan batido o pan francés, es considerado el más popular tanto en Chile como en Bolivia y es parte esencial de la dieta diaria de millones de personas. Forma parte de la mesa del desayuno, el almuerzo y la cena.

La marraqueta con palta es
La marraqueta con palta es el pan más consumido de Chile y parte de su identidad cultural.

La marraqueta destaca por su corteza fina y crocante, tan apreciada que en ocasiones los comensales prefieren retirar la miga antes de consumirla. Se prepara con una masa simple de harina, agua, sal y levadura. Su acabado característico se logra al dividir parcialmente dos bolas de masa y hornearlas en presencia de vapor de agua, lo que genera la superficie crujiente que la distingue.

El origen de la marraqueta se remonta a la época en la que Chile y Bolivia recibieron una fuerte migración europea, entre finales del siglo XIX y principios del XX. La influencia de panaderos extranjeros favoreció la popularización de este pan, que se ha mantenido hasta hoy como símbolo de cotidianidad y tradición familiar.

Rivalidad culinaria y sabor compartido

Aunque ambas especialidades se encuentran disputando la preferencia del público en el Mundial de Desayunos, Taste Atlas ha dado una ligera ventaja al pan con chicharrón peruano por encima de la tradicional marraqueta chilena. Más allá de los números, esta competencia digital ha servido para visibilizar la riqueza de los desayunos latinoamericanos y celebrar dos íconos inconfundibles del sabor en la región.

