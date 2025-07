Caso El Charrúa: INPE confirma penal donde Miguel Ángel Requejo cumplirá prisión preventiva por 9 meses

Miguel Ángel Requejo fue trasladado al penal de Cañete tras embestir su camioneta contra el restaurante El Charrúa en La Molina. (Composición Infobae)

La noche del 2 de julio, el restaurante El Charrúa en La Molina se convirtió en un escenario de terror. Una camioneta atravesó uno de sus ventanales y arrolló a tres comensales. Al volante estaba Miguel Ángel Requejo Astochado, empresario de 51 años, que minutos antes había sido expulsado del local tras protagonizar una gresca con el personal.

El caso fue captado por cámaras de seguridad y usuarios que fueron revelando más ángulos sobre el hecho en investigación. Ahora, Requejo deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva mientras es investigado. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que fue trasladado a un establecimiento penitenciario en cumplimiento de la disposición judicial.

La medida fue dictada por la jueza Kharla Orellana Sánchez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, quien respaldó el pedido del Ministerio Público al considerar que existe peligro de fuga, falta de arraigo y posibilidad de obstaculización de la investigación.

Usuaria de TikTok muestra cómo inició agresión en el restaurante 'El Charrua' en La Molina.

Trasladado al penal de Cañete

El INPE confirmó a través de sus redes sociales que Miguel Ángel Requejo fue clasificado al penal de Cañete, donde cumplirá la medida mientras se desarrollan las investigaciones. Se le acusa de los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, omisión de socorro y daños agravados en agravio de cuatro personas que resultaron heridos.

La investigación continúa, y el Ministerio Público ha señalado que recopilará más testimonios e información sobre los antecedentes del investigado, quien es empresario y reside en una zona cercana al restaurante.

La hipótesis de la Fiscalía señala que no se trató de un acto impulsivo. De acuerdo con el abogado Juan Peña, representante de uno de los agraviados, Requejo habría ido a su casa —a solo una cuadra del restaurante— con la intención de sacar un arma de fuego. Su esposa logró impedirlo. Entonces, el imputado habría optado por tomar su camioneta para regresar y ejecutar el ataque.

Este lapso de aproximadamente 15 minutos entre su expulsión y el retorno al local fue utilizado por la Fiscalía para sustentar una presunta premeditación. Además de los testimonios, se presentaron imágenes de videovigilancia que evidencian el desplazamiento del vehículo y su aceleración antes de impactar.

Pide disculpas entre lágrimas

Miguel Ángel Requejo, quien se estrelló contra el restaurante El Charrúa, da su versión "no manejo bien mi auto"

Durante la audiencia del 6 de julio, Requejo negó haber actuado con intención de dañar. Entre lágrimas, pidió disculpas a las víctimas, a los trabajadores del restaurante y al dueño del establecimiento. “El restaurante Charrúa es una bendición. Yo ahí como mi carne. Perdónenme. Yo no estaba borracho, pero había perdido mis lentes. No veía bien. Cuando volví y bajé, dije ‘qué hice’. Me fui en shock”, declaró.

La defensa del empresario alegó que no sabía conducir correctamente y que no tenía la intención de herir. No obstante, esta versión fue rechazada por la magistrada, quien argumentó que el imputado sí sabía manejar, y que incluso retrocedió el vehículo antes de embestir para “agarrar mayor fuerza”.

La jueza resolvió que existía peligro de fuga, insuficiencia de arraigos y posibilidad de interferencia en la investigación, por lo que dispuso la prisión preventiva. Según fuentes fiscales, se encuentra en trámite una solicitud de verificación para determinar si el acusado posee armas no registradas en su domicilio.

El ataque que conmocionó a La Molina

Usuaria de TikTok muestra cómo comenzó la pelea en el restaurante 'El Charrúa' en La Molina.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche, cuando varios comensales se encontraban en el interior del restaurante. Testigos relataron que Requejo, aparentemente en estado de ebriedad, comenzó a lanzar improperios al personal del local, lo que motivó su expulsión. Minutos después, regresó con su vehículo y lo dirigió violentamente hacia uno de los ventanales del restaurante.

“Se puso a gritar como loco. Yo lo callé. Se quitó. Él volvió a los 5 o 10 minutos para insultar a la puerta, se metió con su carro y reventó todo”, narró una de las víctimas.

Personas que se encontraban en la mesa junto a la ventana resultaron heridas tras ser embestidas. El impacto las arrastró junto con mesas y sillas. Afortunadamente, no hubo fallecidos. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la camioneta Lexus arremete directamente contra el área donde estaban los agraviados.