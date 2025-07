Camioneta choca contra restaurante 'El Charrúa' de La Molina: Atravesó una ventana y casi mata a tres personas.

Testigo da detalles sobre el choque de una camioneta contra el restaurante 'El Charrúa'. (Video: X)

Momentos de terror se vivieron la noche del miércoles 2 de julio al interior del restaurante ‘El Charrúa’ en La Molina, cuando un hombre, identificado como el empresario Miguel Angel Requejo Astochado, embistió su lujosa camioneta contra el local y atropelló al menos a tres personas.

El incidente ocurrió cerca de la media noche, cuando un grupo de personas se encontraba al interior del establecimiento para una cena. Hacia el final de la noche, Requejo Astochado habría vociferado improperios contra personal del restaurante, quienes le pidieron que salga, ya que había bebido demasiado alcohol.

Luego de ser expulsado del local, y como presunta ‘venganza’, el hombre se dirigió a su camioneta y la estrelló contra uno de los ventanales del restaurante que da la vereda, justo cuando tres comensales terminaban de cenar y se disponían a levantarse de la mesa en la que estaban.

El impacto los arrastró varios metros junto con algunas mesas que fueron destruidas por el paso del vehículo. Afortunadamente, el incidente no tuvo como resultado víctimas mortales.

“Estábamos sentados en la mesa de aquí. Había un hombre sentado por allá, me lo he encontrado hace un rato. Ya no está. Había un huevón que se puso a gritar como loco. Yo lo callé. No sé qué tenía. Se me vino encima. Lo abollé (lo golpeé). Se quitaron. Él volvió a los 5 o 10 minutos y se puso a insultar por la puerta, y se metió con su carro y reventó todo”, dijo uno de los hombres afectados por el incidente.

Así quedó la camioneta que chocó contra el restaurante 'El Charrúa'. (Video: X)

Las personas heridas fueron trasladadas a un centro de salud cercano y, aunque no se conoce cuáles fueron sus lesiones, ninguna es de gravedad y su vida no está en riesgo.

Luego del incidente, agentes de la Policía Nacional del Perú se acercaron a la zona del hecho para realizar las diligencias preliminares y determinar con exactitud las causas del supuesto ataque.

El motivo detrás del choque en ‘El Charrúa’

El hermano de una de las víctimas del incidente ocurrido en el restaurante ‘El Charrúa’, relató cómo sucedieron los hechos según lo que le contó su familiar, quien resultó herido en el choque y se encuentra internado en una clínica debido a un posible cuadro de hemorragia interna.

Según Aníbal Aliaga, su hermano le explicó que, tras un altercado verbal, Miguel Requejo comenzó a empujar la puerta del restaurante y a insultar desde la ventana que da hacia la calle. Cuando el personal del local ignoró sus gritos, Requejo reaccionó arremetiendo con su vehículo contra el establecimiento.

Aunque el examen toxicológico realizado a Requejo reveló un nivel de alcohol en sangre de 0.36 g/l, por debajo del límite legal, testigos afirman que estaba bajo los efectos del alcohol cuando cometió el ataque.

Se sabe que Miguel Requejo Astochado es gerente de Miromina S.A., una empresa familiar que opera en el sector del acero. Es ingeniero mecánico de formación y posee un máster en dirección y gestión empresarial.

Sancionan y clausuran a restaurante

Tras el incidente, la Municipalidad de La Molina decidió sancionar al restaurante ‘El Charrúa’ con una multa de S/ 3.745 debido a que operaba fuera del horario permitido por su licencia municipal, que establece que debe cerrar a las 11 p.m.

Además de la multa, la municipalidad dispuso la clausura temporal del local debido a los daños estructurales causados por el impacto de la camioneta. El restaurante permanecerá cerrado hasta que se realicen las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos y clientes.

La Municipalidad de La Molina informa que las sanciones que impuso tras el choque de un vehículo en el restaurante 'El Charrúa'. (Foto: FB/@Municipalidad de La Molina)

¿Qué puedo hacer si tengo un accidente?

En caso de ser víctimas o testigos de un accidente de tránsito, es esencial conocer los derechos y obligaciones que corresponden a cada situación.

Para las víctimas, la ley estipula que deben recibir atención médica inmediata sin importar si el vehículo involucrado posee o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Este cuidado emergente está garantizado por un fondo de compensación vinculado al SOAT, asegurando que los gastos médicos sean cubiertos. Además, es fundamental realizar una denuncia ante la autoridad competente, ya sea la Fiscalía o comisaría más cercana, y obtener una copia certificada de la misma para el seguimiento del caso.

Por otro lado, los testigos juegan un papel crucial en el proceso de investigación, ya que su colaboración puede proveer evidencia vital para determinar responsabilidades y lograr la sanción de los culpables.

En situaciones donde se encuentren heridos, es importante contactar de manera inmediata a los servicios de emergencia a través de los números 110 para la Policía de Carreteras, 116 para la Compañía de Bomberos, o 106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).