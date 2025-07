Miguel Requejo, quien embistió su camioneta en restaurante, llora y pide disculpas en audiencia: “Perdónenme, perdí mis lentes”

Intervención del denunciado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio calificado (alevosía) en grado de tentativa y omisión de socorro. | Justicia TV

Miguel Ángel Requejo Astochado se presentó ante la jueza Kharla Orellana Sánchez en la audiencia de prisión preventiva en su contra, solicitada por el Ministerio Público por un periodo de nueve meses. Requejo es investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y omisión de socorro, tras haber protagonizado una violenta pelea en el restaurante El Charrúa, en La Molina, y luego estrellar su camioneta contra el local en un hecho que provocó alarma y rechazo público.

Luego de escuchar las defensas del denunciado, agraviados y la representante del Ministerio Público, Requejo pidió la palabra. Entre lágrimas, esbozó disculpas no solo a las víctimas, sino también a los trabajadores del restaurante y a sus vecinos, pero sobre todo al dueño del local.

“Señorita juez, buenas tardes. En primer lugar, pido disculpas a mis vecinos, siempre me han traído buena comida. Siempre me han tratado bien. Sus mozos me llevaban comida con mis hijitos. Es una bendición el restaurante Charrúa, yo ahí como mi carne. Perdónenme. Yo estaba molesto, pero no estaba borracho, cuando peleé con ustedes perdí mis lentes. Tengo alta medida por eso es que cuando yo volví, solo entré, bajé y como no veo tuve que bajar para mirar y dije ‘qué hice’. Me fui en shock a mi casa, yo no volví a hacerlo nuevamente. Si hubiese querido hacer un daño, ser un delincuente, los hubiera buscado. Yo solo les pido… Yo mantengo a mi familia. Denme la oportunidad de trabajar para resarcir el daño a la sociedad y pagarles a ustedes los daños.”

La defensa del imputado sostuvo que Requejo no actuó con intención de causar lesiones mortales, argumentando que no sabía manejar su vehículo. No obstante, ello fue desestimado por las otras partes, quienes no solo destacan que llegó manejando al lugar, sino que previo a realizar el choque él retrocedió a fin de “agarrar mayor fuerza”.

La Molina: hombre arremete con su lujoso auto contra local tras pelea con comensales

Luego de escuchar los descargos y los alegatos de ambas partes, así como el pedido del Ministerio Público de ordenar prisión preventiva, la jueza acogió el pedido de la Fiscalía. A las 20:00 horas dictó prisión preventiva por 9 meses contra el investigado, argumentando que es la única medida idónea y proporcional ante la falta de arraigos sólidos, el riesgo de obstaculización de la investigación y el temor de que el imputado influya sobre testigos o destruya pruebas.

“El comportamiento del imputado evidencia una actitud reticente a colaborar, huye tras los hechos, y su perfil coincide con episodios previos de violencia. Esto respalda la necesidad de una medida más enérgica para garantizar la presencia en el proceso”, sostuvo durante su alocución e indicó que el tiempo de detención preventiva sea computado desde la fecha de intervención hasta el 2 de abril de 2026.

¿Qué pasó en el restaurante El Charrúa?

El caso de Miguel Ángel Requejo ha generado fuerte controversia pública. No solo se le vio participar de una violenta gresca en la que incluso golpeó a sus amigos, así como subirse a su vehículo y estrellarlo, sino que surgieron elementos que apuntan a una posible premeditación. Según el testimonio de uno de los agredidos, Requejo habría acudido a su domicilio tras la pelea inicial, en un presunto intento de buscar un arma, aunque ella logró impedir que regresara armado al local.

Requejo, gerente general de una empresa del rubro siderúrgico, también tiene antecedentes por episodios de violencia y desorden en espacios públicos, así como una inhabilitación para portar armas desde el año 2023. Por si ello no fuera poco, el mismo año agredió a un hombre y tumbó una reja en San Isidro. De acuerdo al acta, al que accedió Contracorriente, luego de propinarle un puñete a un hombre y realizar daños, intentó darse a la fuga. En el 2014, de acuerdo a Ocurre ahora, golpeó a una vecina con una correa sin motivo alguno.