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Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, anticipa el rigor de Héctor Cúper como líder en Universitario: “No le va a perdonar nada a nadie”

Melgarejo conoce de cerca la metodología de Cúper, de quien tiene un alto concepto. “Le va a dar un toque de calidad al fútbol peruano”, sostuvo

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Héctor Cúper es muy bien valorado por Horacio Melgarejo. - Crédito: Difusión
Héctor Cúper es muy bien valorado por Horacio Melgarejo. - Crédito: Difusión

El arribo de Héctor Cúper al banquillo de Universitario de Deportes continúa generando toda clase de reacciones. En esta ocasión, el técnico Horacio Melgarejo se animó a compartir una opinión acerca de su compatriota, a quien conoce a la perfección por una conexión en común.

Tengo la suerte de conocer a Héctor, porque trabajé con Gustavo Silveiro, una persona que fue segundo entrenador con Héctor en Parma, Betis y también en el Mundial con Qatar, creo que fue, o una de esas selecciones”, mencionó en ‘Modo Fútbol’.

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Héctor Cúper llega a la 'U' por un año y medio. - Crédito: Universitario
Héctor Cúper llega a la 'U' por un año y medio. - Crédito: Universitario
El estratega de Cienciano, por otro lado, ha indicado que Héctor Raúl elevará no solo el nivel del fútbol en Perú, también el prestigio a nivel regional. Además, advirtió que sus métodos serán de alto impacto desde el primer día.

“Lo conozco poco, él quizás no se acuerde de mí, pero estuvimos varias veces juntos Héctor le va a dar una jerarquía enorme al fútbol porque sabemos de su recorrido, sabemos de su exigencia. Ojo con la exigencia, porque Héctor no le va a perdonar nada a nadie”, sostuvo.

“No había manera de terminar vivo un entrenamiento”, reveló el otrora zaguero campeón con Lanús. | VIDEO: Mano a Mano

“Más allá de que tiene una forma de jugar con la que por ahí algunos van a estar de acuerdo y otros no, acá nadie tiene la verdad ni el librito de las soluciones. Pero le va a dar un toque de calidad al fútbol peruano, siempre y cuando lo escuchen y lo acompañen con las decisiones que él tome”, añadió Melgarejo.

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Cúper es un profesional de prestigio que ha conducido su carrera con moderado éxito entre Europa, África y Asia. Entre sus éxitos destaca la clasificación de Egipto a una Copa del Mundo tras 26 años de ausencia y el histórico pase de Siria a la Copa Asia.
El último trabajo de Héctor Cúper fue como seleccionador de Siria. - Crédito: Difusión
El último trabajo de Héctor Cúper fue como seleccionador de Siria. - Crédito: Difusión

Aventura en marcha

Una vez que se cerró la contratación de Héctor Cúper, Universitario de Deportes empleó sus redes sociales para anunciar su llegada y luego compartió un clip del argentino, quien compartió sus primeras sensaciones de la institución, a la que catalogó como la más grande del Perú.

De 70 años, el ‘Cabezón’ asumió el reto de volver al frente de un club, volviendo al ejercicio diario de los entrenamientos y partidos semanales por puntos dentro de un certamen, después de una década en la que se ocupó de solo ser seleccionador nacional.

De 70 años, el estratega argentino ha llevado las riendas de clubes como el Inter de Milán o el Valencia. | VIDEO: L1MAX
Consignar que Héctor Raúl lleva más de dos años alejado de sus funciones como director técnico, pero aun así Universitario se decantó por él debido a su veteranía, experiencia, metodología y disciplina. En las próximas horas arribará a Lima y de inmediato se pondrá en acción.

El longevo estratega se desplazará a Campo Mar con su propio equipo de trabajo, lo que invita a la salida de Jorge Araujo, quien llevó un interinato marcado por la irregularidad, de su cuerpo técnico para lo que resta de la Liga 1 2026.

Directivo de Universitario reveló si llegada de Héctor Cúper se verá afectada tras denuncia de acreedor.
Héctor Cúper, de 70 años, volverá a la dinámica del día a día entrenando a un club después de más de una década. - Crédito: AFP

Dentro de la dinámica del día a día, Héctor Raúl tuvo como su última labor llevar las riendas de Al-Wasl. Con anterioridad, trabajó en Orduspor, Racing de Santander, Aris Salónica, Parma, Real Betis, Mallorca, Lanús y Huracán.

Aunque, definitivamente, dentro de ese largo recorrido destaca su experiencia como entrenador del Valencia e Inter de Milán. Con los ‘ché’ conquistó la Supercopa de España (1999) y condujo a su plantel a dos finales de Champions League que acabaron en subcampeonatos. Entretanto, con los interistas no saldó logros en los tres cursos que se mantuvo en el banquillo.

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