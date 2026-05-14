Motos eléctricas sin placa ni SOAT trasladan pasajeros en Lima: ¿existe reglamento para estos vehículos?

Estas nuevas motos eléctricas, aunque ecológicas, representan un serio riesgo para la seguridad vial en Lima. La falta de un reglamento y fiscalización por parte de las autoridades, mientras estos vehículos operan con total impunidad. (Crédito: ATV)

El uso de motos y mototaxis eléctricas para el traslado de pasajeros continúa expandiéndose en distintos puntos de Lima, especialmente en zonas de alto tránsito comercial. Sin embargo, la circulación de estas unidades sin placa de rodaje, SOAT ni implementos básicos de seguridad ha generado preocupación entre ciudadanos y especialistas en seguridad vial.

Según informó ATV, varias de estas unidades fueron vistas operando en la avenida Aviación, en el distrito de La Victoria, trasladando pasajeros, incluidos menores de edad y adultos mayores, sin casco ni otras medidas de protección. El reporte mostró además que algunos de estos vehículos utilizan paraderos informales cerca de la estación Gamarra.

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Un mototaxi con pasajeros transita por una calle de Perú concurrida por vehículos y edificios, mientras un símbolo de prohibición sobre el SOAT resalta el problema del seguro obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes difundidas evidenciaron que las motos eléctricas circulaban sin placa, sin SOAT y sin autorización visible para prestar servicio de transporte. Asimismo, se observó que algunos conductores aceptaban pagos en efectivo y mediante códigos QR para movilizar pasajeros en distintos tramos de la ciudad.

Falta de fiscalización e inseguridad

De acuerdo con el citado medio, varias de estas motos eléctricas transitaban frente a agentes policiales sin ser intervenidas. La situación generó cuestionamientos sobre la falta de fiscalización y control por parte de las autoridades.

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Alertan circulación de mototaxis eléctricas informales en Lima sin controles de seguridad. (Foto: Infobae Perú Visuales IA)

Además, el informe evidenció que algunas unidades transportaban a familias completas, incluidos niños, sin ningún implemento de seguridad. Varias motos eléctricas circulaban también por zonas cercanas a ciclovías y corredores viales de alto tránsito.

Ciudadanos expresaron preocupación por el riesgo de accidentes, especialmente debido a que algunos de estos vehículos comparten espacios con ciclistas y peatones. En uno de los videos difundidos se observa una moto eléctrica de gran tamaño desplazándose por una ciclovía, situación que fue criticada por vecinos y conductores.

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Las mototaxis eléctricas proliferan en La Victoria sin cumplir las normativas de tránsito, generando un grave peligro. Estos vehículos, a menudo conducidos por menores y sin las medidas de seguridad básicas, representan una amenaza constante. (Crédito: ATV)

Deben tener placa y SOAT

Luis Quispe Candia, especialista en seguridad vial, explicó que las motos eléctricas que superan los 25 kilómetros por hora están obligadas a contar con placa y SOAT, independientemente de que funcionen con electricidad.

“Todo vehículo motorizado, sea eléctrico o a combustión, si desarrolla más de veinticinco kilómetros, tiene que tener placa de rodaje. Consecuentemente, tiene que tener seguro, SOAT”, declaró el especialista para ATV.

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Quispe Candia también indicó que los vehículos observados en el reportaje operaban fuera del reglamento. “Los que hemos visto tienen que tener placa y tienen que tener SOAT”, afirmó. Asimismo, sostuvo que la Policía de Tránsito debería intervenir estas unidades y trasladarlas al depósito por circular de manera irregular.

Motos eléctricas usadas como transporte informal generan preocupación por falta de fiscalización. (Foto: Infobae Perú Visuales IA)

Vacíos en el control y transporte informal

El especialista señaló que existe ausencia de coordinación entre distintas entidades estatales para controlar el ingreso y circulación de estos vehículos eléctricos en el país. Según explicó, desde el proceso de importación deberían establecerse mecanismos para obligar al registro formal de las unidades.

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“Esos vehículos lo venden en una tienda comercial y el que compra, compra como si comprara cualquier otro producto, sin ningún control”, manifestó Quispe Candia en ATV. Añadió que el problema involucra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y las autoridades aduaneras.

Luis Quispe Candia, especialista en seguridad vial, analiza la proliferación de mototaxis y vehículos eléctricos menores que circulan sin cumplir con la normativa. (Crédito: ATV)

El especialista advirtió además que ya se han reportado accidentes relacionados con estos vehículos eléctricos y señaló que algunos sectores de Lima se han convertido en paraderos informales donde estas unidades realizan transporte de pasajeros sin autorización oficial.

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